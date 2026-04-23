Lamine Yamal tras su lesión: “Volveré más fuerte y con más ganas”

Por César López, CNN en Español

Las señales de dolor eran claras y las alarmas saltaron el miércoles 23 de abril, cuando Lamine Yamal tuvo que abandonar el encuentro del Barcelona ante el Celta de Vigo al minuto 40.

Justo después de anotar de penal —y a la postre el gol del triunfo del Barça para mantenerse en la punta de LaLiga—, el extremo sintió una molestia en su pierna izquierda y tuvo que abandonar el campo.

El club catalán confirmó un día después que su máxima figura se perderá lo que resta de temporada, pero que estará recuperado para el Mundial.

“Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador (…) Lamine Yamal tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El jugador seguirá un tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderá lo que resta de la temporada y está previsto que esté disponible para la disputa del Mundial”, fue el parte oficial del equipo blaugrana.

Yamal por su parte utilizó las redes sociales para expresar el apoyo a sus compañeros en la recta final de LaLiga, al mismo tiempo que lanzó un mensaje esperanzador en cuanto a su recuperación.

Sin Yamal, el Barcelona tendrá que afrontar seis partidos del calendario para asegurar su título 29 de la liga española, el único que le queda en disputa esta temporada. Uno de estos duelos será El Clásico ante el Real Madrid el 10 de mayo.

A menos de 50 días para el inicio del Mundial, el jugador, también insignia de la selección española, tendrá tiempo suficiente para recuperarse, aunque no se conocen los detalles específicos de la lesión.

El bíceps femoral es uno de los músculos de los isquiotibiales y una lesión en esa zona puede tardar entre una y cuatro semanas, dependiendo del grado (1,2,3), siendo el número 3 el de mayor gravedad que incluso puede requerir cirugía.

España debuta en el Grupo H del Mundial 2026 contra Cabo Verde en Atlanta el 15 de junio. Tras eso, jugará contra Arabia Saudita, en la misma ciudad, el 21 de junio, y cerrará la fase grupos contra Uruguay en Guadalajara el 26 de junio.

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