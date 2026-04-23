Los accionistas de Warner Bros. Discovery aprueban la adquisición por parte de Paramount

Por Brian Stelter, CNN

Los accionistas de Warner Bros. Discovery dieron luz verde a la integración de CNN, HBO y otras marcas de medios de Warner en Paramount Skydance para finales de este año.

Los accionistas votaron “abrumadoramente” a favor de la adquisición, según informó WBD tras una junta extraordinaria celebrada en la mañana de este jueves.

La votación no fue especialmente trascendental, pero sí se trata de un momento crucial en la larga lucha por el control de WBD, una de las mayores empresas de medios del mundo.

Paramount, liderada por su presidente ejecutivo, David Ellison, aún debe obtener la aprobación regulatoria en Estados Unidos y otros países, pero los ejecutivos de la compañía se muestran optimistas y confían en poder completar la operación en el tercer trimestre del año, es decir, a finales de septiembre.

“La aprobación de los accionistas marca otro hito importante en el camino para completar la adquisición de Warner Bros. Discovery, lo que consolida el éxito de nuestras sindicaciones de capital y deuda y el progreso en las aprobaciones regulatorias”, declaró Paramount en un comunicado.

“Esperamos cerrar la transacción en los próximos meses y concretar la creación de una empresa de medios y entretenimiento de nueva generación que sirva mejor tanto a la comunidad creativa como a los consumidores”, añadió la compañía.

Hace un año, las acciones de WBD cotizaban a unos US$ 8 por acción. Paramount está ofreciendo US$ 31 por acción, por lo que el acuerdo ha sido una decisión obvia para muchos inversores.

Sin embargo, el proceso ha sido fuente de una intensa controversia en Hollywood y más allá, con algunos veteranos de la industria del entretenimiento advirtiendo contra la concentración de medios y algunos activistas criticando los estrechos vínculos de Paramount con el presidente de EE.UU., Donald Trump.

Los opositores al acuerdo realizaron una protesta para “bloquear la fusión” frente a la sede de WBD el jueves por la mañana, poco antes de la votación.

Los opositores instan a los fiscales generales estatales de estados como California y Nueva York a impugnar el acuerdo por motivos antimonopolio.

Varias fiscalías generales han declarado que están examinando detenidamente el acuerdo, en parte por la creencia de que los reguladores federales de la administración Trump darán luz verde a Paramount por razones políticas.

Los organismos reguladores europeos también están revisando la operación Paramount-WBD y podrían exigir que Paramount se deshaga de algunos activos para obtener las aprobaciones necesarias.

Los ejecutivos de Paramount han apostado a que conseguirán todas las aprobaciones necesarias rápidamente: los términos del acuerdo con WBD incluyen una cláusula que incrementa el precio por acción si la operación no se finaliza antes del 30 de septiembre.

Si bien los accionistas aprobaron fácilmente el acuerdo con Paramount, no aprobaron la otra medida que se sometió a votación el jueves. Esta se centraba en los paquetes de compensación para el presidente ejecutivo saliente de WBD, David Zaslav, y otros altos ejecutivos.

La indemnización a Zaslav podría ascender a US$ 886 millones, lo que sería “uno de los paracaídas dorados más altos jamás vistos”, según Los Angeles Times.

La propuesta de paquete de compensación “no recibió los votos suficientes y no fue aprobada”, declaró un representante al término de la junta virtual de accionistas.

Sin embargo, la votación de los accionistas fue meramente consultiva, no vinculante, lo que significa que el consejo de administración de WBD aún puede seguir adelante con los pagos.

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