Por qué la compleja teoría económica del equipo de Trump no tendrá éxito en las gasolineras

Análisis por Stephen Collinson, CNN

Esto no sentará bien a los estadounidenses que ven cómo suben los números en los surtidores mientras llenan el tanque de sus vehículos.

Pero la administración Trump argumenta que un concepto poco conocido, solo accesible a los especuladores, demuestra que el impacto económico de la guerra con Irán está prácticamente terminado.

Se llama backwardation.

Este es el término técnico que describe el fenómeno por el cual el precio de una materia prima en el mercado de futuros aumenta cuanto más pronto se fije su fecha de entrega, y disminuye cuanto más tarde se haga.

Los mercados de futuros permiten a los operadores fijar un precio ahora para algo que comprarán o venderán en los próximos meses.

Parece una posibilidad remota. Pero podría ser la mejor opción que tenga la administración para evitar un colapso republicano en las elecciones de mitad de mandato.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, se puso su sombrero de exadministrador de fondos de inversión para intentar convencer a los senadores el miércoles de que el futuro es prometedor.

“Creo que, en lo que respecta a la gasolina, el mercado del crudo se encuentra actualmente en lo que en el sector energético se conoce como una situación de backwardation muy pronunciada, lo que significa que los precios futuros son mucho más bajos que los actuales”, afirmó Bessent. “Creo que el conflicto terminará. Creo que los precios de la gasolina volverán a sus niveles anteriores o incluso bajarán”.

El enfoque de Bessent presenta tres problemas.

En primer lugar, usar jerga financiera cuando la gasolina cuesta un promedio de US$ 4 el galón en todo el país solo evidencia la falta de sensibilidad del Gobierno en materia de asequibilidad, el tema principal para los votantes de cara a noviembre.

Los miembros del gabinete y el presidente, que llevan una vida de lujos muy superior a la de los ciudadanos comunes, parecen indiferentes al diagnosticar las dificultades diarias de los estadounidenses de esta manera.

En segundo lugar, el argumento de Bessent puede ser válido en sí mismo, pero no tiene sentido cuando Trump aún no ha cumplido decenas de promesas de que la guerra, que ya lleva ocho semanas, está a punto de terminar.

El senador demócrata Jack Reed, quien cuestionó a Bessent sobre la economía en una audiencia del Comité de Asignaciones del Senado, tiene experiencia en este tema gracias a otra de sus funciones. “Desde la perspectiva de la Comisión de Servicios Armados, no es probable que termine pronto”, le dijo al secretario del Tesoro.

En tercer lugar, la situación de backwardation podría no ser la solución que busca Trump.

Una explicación para la situación actual es que los operadores temen que no haya suficiente petróleo en el futuro, por lo que están vendiendo contratos de futuros a largo plazo y comprando contratos de futuros con vencimiento más próximo. (Esa es también la razón por la que algunos operadores se apresuran a comprar barriles reales de petróleo en el mercado físico, abandonando por completo los contratos de futuros en papel).

El retroceso podría ser simplemente un reflejo de la crisis actual. Si el estrecho de Ormuz permanece cerrado, la situación podría empeorar.

El seminario que Bessent impartió el miércoles en el Senado fue un ejemplo tanto de los graves problemas económicos causados ​​por la guerra con Irán como de la incapacidad del Gobierno para decirle a la gente cuándo llegará la ayuda.

Pero el problema político es anterior a la guerra.

Trump lleva mucho tiempo luchando por mostrar empatía hacia millones de estadounidenses que tienen dificultades para pagar los precios de los alimentos y la vivienda. Su fracaso se ve agravado por el recuerdo de sus alardes durante la campaña de 2024, en los que afirmaba que solucionaría rápidamente estos problemas.

Y, en términos más generales, el presidente se enfrenta a un dilema con el que muchos de sus predecesores lidiaron: cómo atribuirse el mérito de los aspectos positivos de una economía que, sin embargo, millones de votantes consideran que no funciona para ellos.

Los precios de la gasolina son la señal de alarma económica más tangible y peligrosa cuando se acercan las elecciones. Todos conocemos el disgusto que provocan los precios elevados en las gasolineras. Los estadounidenses que recorren largas distancias para ir a trabajar cada semana sufren un duro ajuste en sus presupuestos cuando los precios suben.

En los últimos días, la administración se ha enredado en un mar de dudas sobre el precio de la gasolina.

El domingo, el secretario de Energía, Chris Wright, declaró a Jake Tapper de CNN que podría pasar algún tiempo antes de que los precios de la gasolina vuelvan a bajar de los 3 dólares por galón. “Eso podría ocurrir a finales de este año”, dijo Wright. “O tal vez no ocurra hasta el año que viene”.

La franqueza de Wright no le sentó bien a Trump, quien afirmó en una entrevista posterior con “The Hill” que su secretario de gabinete estaba “totalmente equivocado”.

Pero Trump también ha sido muy contradictorio. El 12 de abril, le dijo a Fox que los precios de la gasolina podrían no bajar antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre. Pero días después, afirmó que serían “mucho más bajos” antes de las elecciones.

El historial de Bessent también podría generar dudas sobre su teoría de la contingencia. El 15 de abril afirmó ser optimista y creer que para el 20 de septiembre “podríamos volver a tener la gasolina a US$ 3”. Sin embargo, luego aclaró que se refería a un precio por galón de entre US$ 3,00 y US$ 3,99.

Es poco probable que los mensajes contradictorios del Gobierno sobre la gasolina alivien sus problemas políticos en materia económica.

A poco más de seis meses de las elecciones legislativas, los estadounidenses están muy descontentos con los precios. El tiempo se agota para que la administración lo solucione antes de que la opinión pública se consolide durante el verano.

Según nuevos datos de una encuesta de CNN/SSRS publicada el 1 de abril, el índice de aprobación de Trump en materia económica ha caído a un nuevo mínimo histórico del 31 %.

Esto resulta significativo, ya que el recuerdo de la economía de Trump antes de la pandemia fue clave para asegurar su reelección en 2024, tras la administración Biden, marcada por la inflación.

La gente no solo está descontenta, sino que cree que Trump está empeorando la situación.

Aproximadamente dos tercios de los estadounidenses afirman que las políticas de Trump han deteriorado la economía estadounidense, un aumento de 10 puntos desde enero.

Trump no se ha ayudado a sí mismo. Los esfuerzos de la Casa Blanca por destacar temas de la agenda para mejorar la vida de las personas —como los intentos de reducir el costo de ciertos medicamentos recetados y de hacer que la vivienda sea más asequible— han sido esporádicos.

El presidente se ha burlado de los esfuerzos de sus asesores por lograr que se ciña a su discurso cuando sale de gira para hablar sobre la economía.

Una posible buena noticia sobre mayores reembolsos de impuestos y nuevas deducciones fiscales, como las propinas, quedó eclipsada el día de la declaración de impuestos por las sombrías noticias de la guerra y los altos precios de la gasolina.

Además, el peculiar discurso de Trump antes de Navidad, en el que pareció reprender a quienes no reconocen su autoproclamada “época dorada”, creó una brecha con la experiencia de los votantes.

Lo mismo ocurrió con sus recientes comentarios de que los precios de la gasolina no habían subido tanto como esperaba durante la guerra.

Trump está aprendiendo lo que sus predecesores ya sabían.

Una cosa es usar la asequibilidad como arma política en una campaña. Pero entonces el tema se convierte en una maldición para los mandatarios.

El presidente Joe Biden lo comprobó cuando su administración nunca se recuperó del todo de la inflación que se disparó a los niveles más altos desde la década de 1980 tras la pandemia.

Las garantías de los funcionarios de que los altos precios eran “transitorios” crearon una sensación de indiferencia similar a la que a menudo proyectaba Trump.

Tanto Biden como Trump compartieron otra experiencia: a pesar de problemas económicos específicos, la economía estadounidense se ha mantenido resiliente durante sus mandatos.

Si bien existen numerosas señales de alerta, el crecimiento del empleo ha sido constante, aunque no espectacular; la inflación es preocupante, pero en marzo se situó en tan solo un 3,3 % anual; y años de predicciones sobre recesiones inminentes no se han cumplido.

Pero la frustración de los votantes va más allá de lo que sugieren los esporádicos momentos de atención a la “asequibilidad”.

Es el resultado de años de arduas luchas para los estadounidenses de clase trabajadora y media, que se enfrentan a un constante aumento de los costos de la vivienda, la alimentación, la educación universitaria, la atención médica y el cuidado de los ancianos.

Las elecciones de mitad de mandato son especialmente peligrosas para los presidentes cuando los votantes perciben dificultades económicas, lo que hace que la elección del lenguaje sea particularmente importante.

En 2010, el presidente Barack Obama necesitaba atribuirse el mérito de haber rescatado la economía tras la Gran Recesión, pero tuvo dificultades para reconocer el dolor que muchos votantes aún sentían.

Inventó una frase en sus discursos para advertir a los votantes que los republicanos habían “llevado la economía al abismo” y ahora querían recuperar el control. “¡No pueden recuperar el control! ¡No saben conducir!”, decía Obama.

No funcionó. Los republicanos ganaron 63 escaños en las elecciones de mitad de mandato y recuperaron la Cámara de Representantes, en lo que el 44.º presidente calificó de “derrota aplastante” provocada porque “la gente en todo Estados Unidos no percibe ese progreso”.

Al igual que Obama, Trump y Bessent se ven obligados por la política a inventar argumentos para el optimismo y a presentar las cosas como no tan malas. Pero un lenguaje que contradice la realidad de la vida de los votantes rara vez funciona.

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