¿Qué quiere decir Trump cuando advierte: “No me precipiten” con la guerra en Irán?

Análisis por Stephen Collinson, CNN

El presidente Donald Trump está intentando convencer a gritos a dos públicos clave —los líderes de Irán y el pueblo estadounidense— de que él es quien lleva las riendas de la guerra.

Su problema es que puede que ninguno de los dos esté escuchando.

Con la octava semana de la guerra este fin de semana a la vista, el estancamiento se está intensificando a medida que Irán incrementa inexorablemente las repercusiones globales con el cierre del estrecho de Ormuz y Trump intenta estrangular su economía con su bloqueo marítimo.

La cuestión que podría decidir el resultado del enfrentamiento es, por lo tanto, qué bando tiene la voluntad política de resistir más que el otro.

Trump entiende la situación. “Tengo todo el tiempo del mundo, pero Irán no”, declaró el jueves en redes sociales. Luego arremetió contra los medios que insinuaban que estaba desesperado por terminar la guerra.

“No me presionen. No me presionen”, dijo Trump a los periodistas. “Cada noticia que veo dice: “Oh, Trump está bajo presión de tiempo”. No es cierto. No, no. ¿Saben quién sí está bajo presión de tiempo? Ellos”.

Para que Trump pueda aspirar a ganar la guerra y conseguir apoyo tardío entre un público estadounidense escéptico, es fundamental que se le crea. Sin embargo, parte de una posición difícil, dado que lleva semanas haciendo declaraciones contradictorias sobre su estrategia que a menudo chocan con la realidad.

Además, existe la posibilidad de que su empeño en dejar claro que no le preocupan los plazos sea un intento de disimular la creciente presión sobre el presidente a medida que el conflicto se prolonga.

Cada vez hay más pruebas no solo de que Irán cree tener la ventaja en una guerra en la que ha utilizado la geografía como palanca asimétrica contra una superpotencia, sino también de que está dispuesto a pagar cualquier precio para prevalecer.

Se trata de un país que se ha considerado en guerra con Estados Unidos durante 47 años, desde la revolución islámica, y que libró una guerra de trincheras de casi ocho años contra Iraq en la década de 1980, que causó aproximadamente un millón de bajas.

El jueves, Trump afirmó que Estados Unidos tiene el control total del estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial por donde transita el 20 % del petróleo mundial. Sin embargo, esto no es cierto.

Pequeñas embarcaciones de la armada iraní han atacado varios barcos que se dirigían al estrecho para reforzar su control. Teherán declaró haber recibido los primeros peajes de buques que solicitaban el paso.

Además, The Washington Post informó que el Pentágono comunicó al Congreso que podría tomar seis meses despejar por completo todas las minas que Irán ha colocado en el estrecho, lo que prolonga el impacto potencial del conflicto.

Por su parte, Nic Robertson, editor de asuntos diplomáticos internacionales de CNN, concluyó en un análisis que Irán está emergiendo como el líder sorpresa en un juego de confrontación contra Estados Unidos.

Puede que la armada iraní esté devastada —sus arsenales de misiles y drones arrasados ​​y su liderazgo destrozado por los ataques israelíes—, pero está demostrando su capacidad de resistencia en lo que sus nuevos gobernantes militares consideran una lucha existencial.

“Lo único que tienen que hacer es demostrar que no hace falta derrotar al adversario, ni siquiera igualar su poder; basta con que resulte demasiado costoso mantenerlo. … Los iraníes no se van a ir a ninguna parte y están sobreviviendo”, afirmó Monica Toft, investigadora no residente del Instituto Quincy para la Política Estatal Responsable. “(Irán) podría resistir más que la voluntad política y el poderío militar estadounidenses en este ámbito”.

El segundo público de Trump es el pueblo estadounidense. Su Casa Blanca inicialmente le dijo al país que la guerra duraría entre cuatro y seis semanas, pero ahora todo indica que el conflicto —y su infernal impacto económico— durará mucho más.

Esto deja al presidente en una situación política muy delicada. La guerra no era popular desde el principio, y la historia demuestra que las aventuras militares en el extranjero tienden a perder popularidad cuanto más se prolongan.

Las encuestas sobre la guerra con Irán ya son devastadoras para Trump. Un sondeo de CBS News/YouGov realizado a principios de este mes reveló que solo el 36 % del país considera que las operaciones militares fueron exitosas y apenas el 25 % cree que la guerra fue un éxito estratégico.

Resulta sorprendente que la opinión pública sea tan pesimista, considerando que, en términos históricos recientes, el número de bajas estadounidenses ha sido relativamente bajo debido a la ausencia de tropas terrestres. Hasta el momento, al menos 13 militares estadounidenses han fallecido en operaciones de combate.

Trump también recurre a comparaciones con la duración de conflictos estadounidenses anteriores para argumentar que su “excursión” a Irán es una instantánea de un momento determinado.

“Estuvimos en Vietnam, como, 18 años. Estuvimos en Iraq durante muchísimos años”, declaró Trump el jueves. “No me gusta mencionar la Segunda Guerra Mundial, porque fue una guerra muy larga. Pero estuvimos cuatro años y medio, casi cinco, en la Segunda Guerra Mundial. Estuvimos en la Guerra de Corea durante siete años. Llevo seis semanas haciendo esto”.

Quizás el presidente tenga razón al decir que tiene tiempo suficiente para llegar a un acuerdo. Pero es cuestionable que establecer paralelismos con las guerras perdidas en Iraq, Afganistán y Vietnam tranquilice a la opinión pública.

La baja popularidad de la guerra es importante no solo porque refleja la precaria posición política de Trump a menos de siete meses de las elecciones de mitad de mandato, sino también porque sugiere que una guerra prolongada es políticamente insostenible.

Los líderes iraníes comprenderán que los estadounidenses están cansados ​​de pagar un promedio de US$ 4 por galón de gasolina.

Trump ha sido criticado por sus estrategias caóticas y a menudo contradictorias durante la guerra. Pero ahora insiste en que tiene claro el desenlace.

Argumentó que un bloqueo estadounidense a los barcos y puertos de Irán pondría de rodillas a su economía. “No están teniendo negocios”, insistió Trump, afirmando que, a menos que Teherán pudiera cargar petróleo en los barcos pronto, toda la infraestructura de la industria petrolera tendría que cerrar.

Además, sostuvo que el liderazgo iraní estaba tan fracturado por la guerra que “ni siquiera saben quién dirige el país”.

Es imposible predecir el desenlace de una guerra mientras aún está en curso. Pero si Irán finalmente se ve obligado a ceder ante las exigencias de Trump, su apuesta por la coerción militar y posteriormente económica habrá dado sus frutos.

Pero el presidente corre el riesgo de repetir una tendencia autodestructiva de la reciente política exterior estadounidense. A menudo, los funcionarios crean escenarios que presuponen respuestas lógicas por parte del adversario. Sin embargo, los adversarios de Estados Unidos tienen su propia percepción de sus intereses naturales.

Si bien Trump considera que el éxito mundial se define por la prosperidad económica, hay pocas pruebas de que los revolucionarios iraníes opinen lo mismo. De ser así, es posible que ninguna presión económica estadounidense logre que Irán ceda. ¿Están Trump y el pueblo estadounidense realmente dispuestos a seguir soportando esta situación?

Existe otra posibilidad a considerar. ¿Y si Trump realmente habla en serio cuando dice que no siente ninguna presión por el tiempo?

La opinión generalizada en Washington es que, para mitigar las pérdidas republicanas en noviembre, Trump tendrá que poner fin a la guerra pronto. Pero el presidente últimamente parecía casi resignado a una derrota demócrata aplastante.

Y en ocasiones, el jueves, parecía estar intentando convencer a los estadounidenses, e incluso a sí mismo, de que los precios más altos de la gasolina durante un tiempo más representan un precio justo por su guerra. “¿Saben lo que obtienen a cambio? Irán sin un arma nuclear que vaya a intentar volar una de nuestras ciudades o todo Medio Oriente”, señaló.

Trump no había presentado pruebas públicas de que Irán estuviera a punto de desarrollar un arma nuclear antes de la guerra. Y este argumento podría haber sido más efectivo si lo hubiera formulado antes de que comenzara a bombardear.

Pero a veces los presidentes estadounidenses prolongan guerras que no pueden ganar para evitar cargar con el estigma de la derrota.

¿Es eso lo que quiere decir Trump cuando dice: “No me presionen”?

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.