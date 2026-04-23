¿Qué tiene que pasar para que el América quede fuera de la Liguilla del Clausura 2026?

Por Rodrigo Estrada, CNN en Español

A falta de una jornada para que concluya la fase regular del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el panorama para el Club América luce estable, pero no asegurado aún.

Las Águilas llegan ubicadas en la sexta posición con 25 puntos, una zona que hoy les da boleto directo a la Liguilla, aunque con un margen de error prácticamente inexistente. El cierre será de alta tensión, ya que con algunas combinaciones podrían cambiar su destino en cuestión de minutos.

En el mejor de los escenarios, el América todavía puede aspirar a mejorar su posición. Si logra vencer al Atlas en la última jornada y Toluca cae ante León —o al menos empata mientras los azulcremas consiguen una victoria por amplio margen—, los de Coapa podrían escalar hasta el quinto lugar.

El verdadero foco de preocupación aparece si el América tropieza. Una derrota ante los rojinegros abriría la puerta a un descenso considerable en la tabla, incluso hasta el décimo lugar con una combinación de resultados, lo que significaría quedar fuera de los puestos de clasificación. Esto se debe a la presión directa de varios equipos que llegan pisándole los talones y que también se juegan la vida en la última fecha.

Atlas, precisamente su rival, es séptimo con 23 puntos. Una victoria de los tapatíos los llevaría a 26 unidades, suficientes para superar al América en la tabla.

Por otro lado, Tigres, actualmente octavo con 22 puntos, enfrentará a Mazatlán como local. En el papel, los felinos parten como favoritos para sumar tres puntos y llegar a 25, lo que, combinado con una derrota americanista, colocaría a los de Nuevo León por encima, ya que cuentan con mejor diferencia de goles.

La presión no termina ahí. Tijuana, noveno con 22 puntos, también está en la pelea y se mide ante Chivas. Si los Xolos consiguen una victoria por dos goles o más, y América pierde, podrían superarlos en la clasificación. Este factor hace aún más delicada la situación para los dirigidos por André Jardine, que no solo dependen de sí mismos, sino también de lo que hagan sus perseguidores directos.

Finalmente, León aparece como el escenario más complicado, pero no imposible. Con 22 puntos y una diferencia de goles de -7, la Fiera necesitaría una goleada importante ante Toluca, además de una derrota abultada de los azulcrema, para tener opciones reales de superarlos. Es un panorama lejano, pero matemáticamente es posible.

Así, la ecuación es clara: si América pierde ante Atlas, Tigres gana su partido y Tijuana se impone por más de un gol, las Águilas quedarían fuera de la Liguilla. Un desenlace impensado hace apenas unas semanas, pero que hoy es una posibilidad real.

El margen de error se ha agotado. América está obligado a sumar si quiere evitar depender de otros resultados y asegurar su lugar entre los ocho mejores.

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