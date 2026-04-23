Una turista provoca daños en una histórica estatua de Florencia durante una despedida de soltera

Por Jack Guy, CNN

Una turista causó daños por un valor de miles de dólares a un monumento del siglo XVI en Florencia, Italia, tras subirse a él durante una despedida de soltera, informaron autoridades locales.

La mujer de 28 años, cuya identidad y nacionalidad no se han revelado públicamente, se subió a la Fuente de Neptuno en la Piazza della Signoria el sábado, informó el Ayuntamiento de Florencia en un comunicado esta semana.

La Fuente de Neptuno fue encargada en 1559 por Cosimo I de Medici, duque de Florencia, para conmemorar la boda de su hijo Francesco y la gran duquesa Juana de Austria.

La fuente presenta una estatua del dios romano del mar, Neptuno, sobre una carroza con forma de concha tirada por caballos.

La mujer fue inmediatamente detectada por la Policía, que le ordenó que bajara de la fuente, según informaron las autoridades en un comunicado el martes.

La mujer declaró a los agentes que había entrado en la fuente trepando por encima de una barandilla y el borde del estanque, y luego sobre las patas de la figura de un caballo para evitar caer al agua.

“Su intención era ‘tocar’ las partes íntimas de la estatua como una especie de reto preboda”, reza el comunicado.

Los investigadores descubrieron posteriormente que la mujer había causado “daños pequeños pero significativos” a las patas de los caballos sobre los que había caminado, así como “a un friso al que se había agarrado para no resbalar”, cuya reparación costará 5.000 euros (US$ 5.845), según el comunicado.

“La joven fue denunciada ante la Autoridad Judicial por vandalismo contra un bien artístico y arquitectónico”, añade el comunicado.

Las autoridades añadieron que la mujer “será considerada inocente hasta que la Autoridad Judicial dicte sentencia definitiva”.

Esta no es la primera vez que turistas con mal comportamiento se ven relacionados con daños a la fuente.

En 2023, un joven alemán de 22 años fue acusado de dañar la estatua tras subirse a ella mientras dos amigos le tomaban fotos.

La estatua ya había sufrido daños en 2005, cuando alguien se subió a ella y le rompió la mano a Neptuno. Esto llevó a las autoridades a instalar cámaras de seguridad.

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Con información de Juan Pablo O’Connell y Antonia Mortensen, de CNN.