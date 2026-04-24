Cuando ser un número 1 no es garantía de éxito: el camino que Fernando Mendoza no quiere replicar

Análisis de Pablo Antonio Garcia Escorihuela, CNN en Español

Como si hubiese sido escrito por un guionista de Hollywood, Fernando Mendoza es designado como la primera selección del draft de la NFL 2026 el jueves por la noche, abraza a su mamá, celebra con su papá, se calza la gorra de los Raiders de Las Vegas y parece pensar en que, con un gran poder, llega una gran responsabilidad.

Ser la primera selección del draft usualmente encarna una presión que algunos han podido manejar muy bien. Otros, por el contrario, terminan descalabrándose en el medio de la atención mediática y el peso del rótulo de ser el más codiciado de la lotería de jugadores universitarios que llegan a la NFL.

El mural de aquellos que no pudieron vivir todo su potencial es amplio; más grande aún el rango de quienes se quedaron en la medianía, y solo algunos pocos tuvieron un impacto profundo, aprovechando “el superpoder” de ser los primeros del draft.

Si se habla de jugadores que no pudieron llenar la expectativa de jugar en la NFL al máximo nivel, JaMarcus Russell salta a la vista. Causalmente, Russell también fue seleccionado por los Raiders en el draft 2007, igual en la posición de quarterback.

Russell nunca cumplió con lo que se esperaba de él. De hecho, fueron famosas sus desapariciones de los entrenamientos de la franquicia y su falta de compromiso, que lo llevó a llegar pasado de peso a las prácticas de pretemporada. Apenas jugó tres años en la liga.

Ryan Leaf también jugó poco en la NFL, apenas cuatro años después de que fue tomado por los Chargers, que para aquel entonces jugaban en San Diego. Entre problemas de actitud y la poca comprensión del libro de jugadas, el mariscal de campo nunca logró lo que de él se presagiaba.

Tim Couch fue otro quarterback que se creía que cambiaría a una franquicia de la NFL y se estrelló contra el muro del fracaso. Entre lesiones y su poca capacidad para hacerse de un lugar en el equipo, no pudo hacer nada para alterar la historia de los Browns de Cleveland.

Y si de los Browns se trata, otro caso memorable, sin ser una primera selección del draft, es el de Johnny Manziel, quien dilapidó toda la expectativa que había generado sobre él con su carrera universitaria, entre fiestas y escándalos, que lo apartaron muy rápido de los campos de juego.

Si se habla de casos de éxito, los hermanos Manning son los que mejor cubren la cuota como jugadores de primera selección, que además vivieron con el poder que se les otorgó y supieron agrandar su leyenda.

Peyton fue la primera selección del draft de 1998 por los Colts de Indianapolis. El solo hecho de ser el hijo de Archie Manning ya despertaba sobre él una enorme expectativa, pero la superó con creces.

Dos veces campeón del Super Bowl, ganador del premio al Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés) de Super Bowl y cinco premios al MVP de la temporada, sin contar la marca de más pases de anotación en una campaña y más yardas lanzadas, hacen del mayor de los Mannings una leyenda.

Eli, además de haber sido seleccionado en la primera ronda del draft 2004, debía calzarse los zapatos de su padre y los de su hermano. Y si bien fueron los Chargers los que lo tomaron, un cambio lo llevó a los Giants de Nueva York, donde también dejó un enorme legado.

Siempre será recordado por haber sido el quarterback que derrotó no una, sino dos veces al mariscal de campo más ganador de la historia: Tom Brady. También fue ganador de dos premios MVP del Super Bowl y está empatado con la marca del touchdown más largo de la historia de la NFL con 99 yardas.

Asimismo, Terry Bradshaw vivió bajo la expectativa que se tenía de él: fue primera selección del draft en 1970 con los Steelers de Pittsburgh, y desde entonces ganó cuatro títulos del Super Bowl y un premio al MVP de la temporada.

Tom Brady fue seleccionado en la sexta ronda, en el puesto 199 del draft 2000. Antes que la leyenda que ganó siete Super Bowls, más que cualquier equipo de la liga, fueron elegidos los quarterbacks Chad Pennington, Giovanni Carmazzi, Chris Redman, Tee Martin, Marc Bulger y Spergon Wynn.

Llegando al puesto de “Mr. Irrelevant”, la última selección en el draft 2022, en el puesto 262, estaba Brock Purdy, actual quarterback titular de los 49ers de San Francisco. Purdy ha respondido con creces. Ha liderado a su equipo a dos finales de conferencia y a un Super Bowl, siendo una de las figuras más importantes del conjunto de la Bahía.

Mendoza tiene dos vertientes para recorrer y, en el medio, muchas variables para superar. Con el gran poder que se le concedió, tendrá, igualmente, que lidiar con la responsabilidad de cumplir con lo que se espera de él.

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