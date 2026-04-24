Hallan muerto a uno de los dos estudiantes desaparecidos de la Universidad del Sur de Florida; compañero es sospechoso

Por Isabel Rosales, Jason Morris y Elizabeth Wolfe, CNN

Un estudiante de doctorado desaparecido de la Universidad del Sur de Florida (USF) fue hallado muerto este viernes en un puente de la bahía de Tampa y su compañero de cuarto fue arrestado como sospechoso, informó la Oficina del sheriff del condado de Hillsborough.

Dos estudiantes de doctorado bangladesíes, Zamil Limon y Nahida Bristy, llevaban desaparecidos desde la semana pasada. Pero el cuerpo de Limon fue hallado este viernes en el puente Howard Frankland, y Bristy aún no ha sido localizada, señaló la oficina del sheriff.

“Este es un caso profundamente perturbador que ha conmocionado a nuestra comunidad y afectado a muchos que esperaban una resolución pacífica”, declaró el sheriff Chad Chronister en un comunicado.

El compañero de piso de Limon, Hisham Abugharbieh, fue arrestado este viernes por la mañana después de que las fuerzas del orden fueran llamadas a su casa por un presunto incidente de violencia doméstica, según el jefe adjunto Joseph Maurer.

Abugharbieh, un exestudiante de la USF de 26 años, ahora enfrenta cargos de agresión, detención ilegal, manipulación de pruebas, no informar una muerte y traslado ilegal de un cadáver, informó la oficina del sheriff en un comunicado de prensa.

Limon y Bristy, ambos de 27 años, fueron reportados como desaparecidos por un amigo de la familia el 17 de abril después de que fueran vistos por última vez alrededor del campus universitario el día anterior, según la policía de la universidad.

Se desconoce la causa de la muerte de Limon. Un médico forense aún está determinando la causa y podría compartir los resultados de la autopsia durante el fin de semana, indicó Maurer.

Mientras continúa la investigación y la búsqueda de Bristy, Moez Limayem, rector de la universidad, afirmó que su personal se mantendrá en contacto con los seres queridos de los estudiantes para brindarles apoyo.

“Les pido que se unan a mí en oración por las familias y amigos de Zamil, y por el regreso seguro de Nahida”, expresó Limayem en un mensaje dirigido a profesores y alumnos.

Antes de su arresto el viernes, Abugharbieh fue entrevistado al menos dos veces por la policía. Inicialmente estaba hablando con las autoridades, pero dejó de cooperar cuando volvió a ser interrogado el jueves, declaró Maurer.

Para este viernes, el jefe adjunto dijo que los investigadores pudieron “vincular al sospechoso con este caso y con el cuerpo de (Limon)”.

Aunque Abugharbieh no estaba actualmente inscrito en la Universidad del Sur de Florida, asistió a la escuela entre 2021 y 2023 mientras cursaba una licenciatura en administración, dijo a CNN un portavoz de la universidad.

Los estudiantes habían estado desaparecidos desde la semana pasada, lo que llevó a amigos en Florida y a familiares en Bangladesh a buscar respuestas.

Limon fue visto por última vez el 16 de abril alrededor de las 9 a. m. (hora local) en su casa fuera del campus, a unas tres manzanas de la universidad, informó la policía. Él estaba cursando una licenciatura en geografía, ciencias ambientales y políticas desde el otoño de 2024.

Bristy fue vista por última vez aproximadamente una hora después en el edificio de Ciencias Naturales y Ambientales del campus, dijo la policía. Se matriculó en la universidad el otoño pasado y estaba estudiando ingeniería química.

Al día siguiente, un amigo de la familia no pudo contactarlos y avisó a la policía del campus.

Los detectives estuvieron siguiendo pistas y realizaban búsquedas en múltiples lugares cuando la Oficina del sheriff del condado de Hillsborough elevó el nivel de alerta de la pareja a “en peligro” el jueves, citando nueva “información que ha salido a la luz”.

En un correo electrónico a CNN más temprano el viernes, la agencia se negó a especificar detalles para “proteger la integridad de esta investigación”.

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