Tras reunirse en Caracas, Delcy Rodríguez y Gustavo Petro acuerdan combatir a los grupos criminales en la frontera común

Por Anabella González, CNN en Español

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio un paso adelante y este viernes se convirtió en el primer jefe de Estado en viajar a Venezuela para reunirse con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, luego de la captura de Nicolás Maduro ocurrida el 3 de enero durante un operativo militar de Estados Unidos.

Al terminar una reunión ampliada que mantuvieron delegaciones de ambos países, Rodríguez dijo en un mensaje conjunto que ambos gobiernos se comprometieron a combatir al crimen organizado en la frontera que comparten, una de las más extensas de la región con más de 2.219 kilómetros.

“Hemos hecho un abordaje muy serio, muy completo, de lo que debe ser el combate a grupos de delito transnacional”, dijo Rodríguez ante la prensa en la puerta del Palacio de Miraflores, además de anunciar la elaboración de “planes militares” y el establecimiento “inmediato” de mecanismos para compartir información y el desarrollo de inteligencia.

El mensaje se da luego de que en la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, en el noreste de Colombia, lindante con Táchira, del lado venezolano, han ocurrido enfrentamientos entre grupos armados, donde la violencia ha desplazado a miles de personas.

“Que sepan los grupos del narcotráfico, grupos inmiscuidos en el contrabando del combustible y otro tipo de contrabando, que estamos dando pasos firmes para el combate a estos delitos”, aseguró la presidenta encargada.

La visita oficial llega poco después de cumplirse más de 100 días del Gobierno de Rodríguez, quien asumió el mando tras la caída de Maduro y que, hasta ahora, no ha dado señales de impulsar una transición, en un panorama aún incierto para el país.

Rodríguez le agradeció a Petro haber sido “uno de los primeros” que llamó al Gobierno venezolano para expresar su solidaridad el 3 de enero luego del operativo militar estadounidense.

Por su parte, Petro dijo que el objetivo común es “una liberación” de los pueblos de la frontera “de las mafias dedicadas a diversas economías ilegales”, entre las que mencionó “la cocaína, el oro ilícito, la trata de personas y otro tipo de minerales raros”.

De esa forma, apuntó el mandatario, la frontera será “solo para el pueblo colombiano y el pueblo venezolano”.

Colombia y Venezuela mantienen un comercio en común que asciende a los US$ 1.200 millones, apuntó Rodríguez. Entre otros temas de cooperación, anunció la búsqueda de la interconexión eléctrica y también gasífera, para llevar ese combustible a Colombia, además de potenciar el turismo. “No tiene sentido que Colombia o Venezuela miren hacia otras latitudes, otro hemisferio, lo que podemos conseguir en nuestro territorio”, señaló.

Vestido enteramente de blanco, Petro llegó a Caracas pasadas las 13:00 horas, hora local. El avión que lo trasladaba aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, donde lo esperaba el canciller de Venezuela, Yván Gil.

“Su visita oficial representa un paso significativo en el esfuerzo conjunto de nuestras naciones para fortalecer la unidad y cooperación entre nuestros pueblos hermanos”, dijo Gil. Adelantó que los temas que abordarían ambos líderes serán “de interés mutuo” para impulsar las relaciones bilaterales.

En el Palacio de Miraflores, una sonriente Delcy Rodríguez recibió al presidente de Colombia en una primera reunión, de la que participaron el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, y la cúpula militar del país, incluyendo al comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, Hugo López, entre otros funcionarios.

La información oficial señalaba “importantes acuerdos en materia económica, energética, social y de seguridad”.

Hay quienes leen que el encuentro entre Petro y Rodríguez podría ser un indicio de que otros gobiernos de la región ahora podrían seguir ese camino y entablar relaciones con el Gobierno de Delcy Rodríguez, según reportó CNN.

Estados Unidos, aunque no fue parte de la reunión, es otro actor detrás de este encuentro.

En los últimos meses, el presidente Donald Trump ha estrechado lazos con Venezuela luego de la captura de Maduro y, si bien el Gobierno encargado ha cuestionado el arresto del presidente y su esposa, Cilia Flores, también se ha mostrado dispuesto a cooperar con el Gobierno de EE.UU. y tener una agenda común.

La relación entre Trump y Petro, quien concluirá su mandato presidencial en agosto, ha sido en cambio tensa y confrontativa a lo largo de poco más de un año. En febrero, ambos se reunieron en Washington en un intento por limar asperezas.

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Con información de Stefano Pozzebon, de CNN.