¿Quién es quién? En la alfombra roja más importante de la moda, las estrellas se ocultaron a plena vista

Por Leah Dolan, CNN

La visibilidad extrema históricamente ha sido la norma en la alfombra roja repleta de celebridades de la Met Gala, pero este año algunos invitados escondieron —o al menos ocultaron parcialmente— su mayor atributo: el rostro.

Todo comenzó con las máscaras para los ojos. Rachel Zegler, vestida de Prabal Gurung e inspirada en la pintura del siglo XIX de Lady Jane Grey del artista Paul Delaroche, llevó una recreación vaporosa de la venda que cubría los ojos de la joven reina de Inglaterra antes de su ejecución.

Luego, en un gesto más evidente de provocación, Sarah Paulson apareció “cegada por el dinero”: sus ojos estaban cubiertos con billetes de cuero diseñados por la vanguardista firma parisina Matières Fécales, mientras vestía un vestido de gala de tul deshilachado. (En lo que probablemente sea un comentario sobre la controversia relacionada con Jeff Bezos y el evento de este año, el atuendo de Paulson provenía de una colección titulada “The One Percent”, centrada en la codicia, la corrupción y el poder extremo).

Como si se tratara de un baile de máscaras del siglo XVIII, más y más celebridades comenzaron a llegar con distintos niveles de disfraz. La actriz Gwendoline Christie subió las escaleras sosteniendo una máscara portátil de su propio rostro creada por una de las integrantes originales de los Young British Artists (YBAs) y ganadora del premio Turner, Gillian Wearing. En otro lugar, la cantante y modelo Yseult lució una protección facial personalizada de Harris Reed con dos grandes plumas negras sobresaliendo.

Pero ¿quién era la mujer de cabello oscuro escondida detrás de la máscara futurista de esgrima? A mitad de las escaleras, una mano enguantada de blanco abrió lentamente la fachada espejada para revelar a Katy Perry, quien recientemente estuvo en el espacio durante la misión Blue Origin NS-31, antes de volver a cerrarla de inmediato. El mensaje quedó claro.

Hace siglos, en Europa, las elaboradas máscaras que ocultaban a los invitados eran parte esencial de celebraciones como el Carnaval de Venecia y las festividades del Primero de Mayo. Además de aportar espectáculo a la fiesta, estas cubiertas permitían a las personas liberarse temporalmente de las restricciones impuestas por su clase social y su estatus, dando lugar a comportamientos más libres y, muchas veces, desenfrenados.

En la Met Gala, donde gran parte de la lista de invitados se mantiene en secreto hasta que termina la alfombra roja, la máscara cumple un papel ligeramente distinto. No solo mantiene la intriga: también hace que el público espere —o quiera más— durante unos momentos adicionales. Las máscaras permiten crear una revelación lenta y teatral del vestuario que retiene la atención un poco más de tiempo. Y eso no es poca cosa en medio de una alfombra roja llena de atuendos llamativos compitiendo entre sí.

Pero cuando la máscara permanece puesta, adquiere todavía más poder. El diseñador belga subversivo Martin Margiela entendía la democracia inherente de una máscara y las incorporó en sus colecciones desde 1989 para volver a centrar la atención en la prenda y no en la persona.

Hoy, la tradición de las máscaras de Margiela resulta aún más relevante porque desafía el culto a la celebridad, tan ligado al mundo de la moda. Ananya Birla, empresaria india e hija del multimillonario Kumar Mangalam Birla, parecía aprovechar ese potencial igualador de la máscara y debutó de manera impactante con una fachada en forma de calavera elaborada con cubiertos tradicionales de plata de India por el escultor Subodh Gupta.

Y luego estuvo la llamada “reina de Halloween”, Heidi Klum, quien llevó la idea de la máscara a su conclusión lógica en la Met Gala de este año y desapareció por completo dentro de la piel de una estatua de mármol. Su look convirtió el juego de “¿Quién es quién?” de la alfombra roja en una auténtica investigación y terminó robándose todas las miradas.

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