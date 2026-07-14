Aumenta a 4.734 el número de muertos por los terremotos en Venezuela después de casi tres semanas

Por CNN en Español

El número de muertos por el doble terremoto que sacudió Venezuela hace casi tres semanas aumentó a 4.734, según las cifras oficiales difundidas este martes, mientras la presidenta encargada Delcy Rodríguez enfrenta críticas por la gestión de la emergencia y hace cambios en su gabinete.

El informe divulgado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y nombrado Jefe del Estado Mayor para los Campamentos Transitorios, marca un aumento de 173 víctimas fatales con respecto al parte del lunes.

La cifra de heridos se mantiene en 16.740 desde hace varios días, mientras que se ha atendido a 33.652 pacientes en hospitales, según el reporte.

Casi 18.000 personas han perdido sus casas, pero las autoridades han dicho que ese número subirá a medida que avance el proceso de inspección de las edificaciones que no se desplomaron pero que sufrieron daños.

Según esta actualización, hay 107 refugios temporales instalados en el país, donde se atiende a casi 21.000 personas. Según los datos oficiales, 856 edificios en el país sufrieron afectaciones por los sismos del 24 de junio, de los cuales 190 colapsaron completamente. El Gobierno había estimado el fin de semana que se necesitarán 25.000 viviendas para las personas que las perdieron.

Muchos ciudadanos venezolanos han expresado su descontento y consideran lenta e insuficiente la respuesta gubernamental a la tragedia. Rodríguez ha rechazado esas críticas, sostiene que las autoridades actuaron con rapidez desde las primeras horas de la emergencia y asegura que todas las personas afectadas recibirán atención.

En medio de los cuestionamientos y la atención a la crisis, la presidenta encargada de Venezuela ha realizado varios cambios su gabinete. El más reciente fue la fusión de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior, que encabezará el diplomático Félix Plasencia como nuevo canciller.

Plasencia, quien ya ocupó la Cancillería entre agosto de 2021 y mayo de 2022 y hasta ahora se desempeñaba como encargado de negocios de Venezuela en Estados Unidos, es un diplomático de carrera con trayectoria en el servicio exterior venezolano desde la década de 1990 y es cercano a Rodríguez. Ha ocupado cargos como embajador en China y Colombia.

Analistas y personas familiarizadas con su trayectoria lo describen como una de las figuras más pragmáticas y conciliadoras del chavismo en materia diplomática, un perfil que cobra relevancia en momentos en que Caracas busca consolidar el proceso de normalización de relaciones con el Gobierno de Donald Trump.

En medio de ese proceso, la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, agradeció este martes a Washington por su respuesta tras los terremotos del 24 de junio durante el anuncio del inicio de una agenda de trabajo con una parte de la oposición con el objetivo de “promover la estabilidad, la democracia y la recuperación nacional”.

El Parlamento agradeció al Gobierno de Trump por “su acompañamiento a los esfuerzos orientados a la recuperación del país, la consolidación de la estabilidad y el fortalecimiento de las institucionalidad democrática de Venezuela”.

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