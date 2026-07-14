Brote de diarrea por parásitos se expande a más estados de EE.UU. mientras los casos superan el nivel del año pasado

Deidre McPhillips

En Estados Unidos se confirmaron 1.645 casos de ciclosporiasis desde el 1 de mayo, y más de 5.100 casos adicionales están bajo investigación, informó este martes el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), lo que representa un fuerte aumento de casos en comparación con los últimos años.

Un creciente brote en Michigan y Ohio también fue vinculado a casos en Virginia Occidental y Kentucky, según indicó la agencia. Las personas con ciclosporiasis pueden tener síntomas, incluyendo diarrea acuosa, calambres e hinchazón, durante semanas.

Desde el 1 de mayo, se han identificado casos en 34 estados. Funcionarios de salud federales dijeron que hay múltiples investigaciones en curso, algunas relacionadas con el gran brote en el Medio Oeste, algunas que involucran a estados individuales y algunas que involucran casos que aún no están vinculados a ningún grupo.

La actividad de la Cyclospora tiende a aumentar durante la primavera y el verano, pero el número de casos confirmados desde el 1 de mayo ya es más de seis veces superior al registrado en esta misma fecha del año pasado, según una alerta sanitaria emitida por los CDC. Si se incluyen los más de 7.000 posibles casos que están confirmados o en fase de investigación, el total de este año es 27 veces superior al total del año pasado en esta misma fecha.

“Esto es mucho, mucho más alto de lo que hemos visto el año pasado o el año anterior”, dijo la Dra. Gwen Biggerstaff, subdirectora de la División de Enfermedades Transmitidas por Alimentos, Agua y Medio Ambiente del CDC, llamándolo “un cambio muy grande” con respecto a temporadas anteriores.

Aproximadamente 1 de cada 11 casos requirieron hospitalización, según los datos disponibles para el CDC. No se han reportado muertes.

Un informe de investigación adicional publicado por el CDC este martes señala que alrededor de 400 casos en al menos cuatro estados —Michigan, Ohio, Virginia Occidental y Kentucky— “parecen estar epidemiológicamente relacionados, lo que sugiere que podría haber una fuente común de estas infecciones”.

El departamento de Salud estatal de Michigan reportó más de 3.300 casos de ciclospora durante la investigación del brote. Michigan dijo que entrevistó a más de 1.000 personas como parte de su investigación, y los resultados actuales sugieren que la lechuga o las ensaladas verdes podrían ser una fuente potencial del brote.

Sin embargo, el estado dijo que no ha descartado nada. “No se ha identificado un tipo específico de producto, productor o proveedor como la fuente”, dijo el estado.

La ciclosporiasis generalmente no se propaga directamente de persona a persona. En cambio, las personas pueden infectarse al consumir alimentos o agua contaminados. Brotes anteriores se han vinculado a productos frescos, dicen los CDC.

La cadena de comida rápida Taco Bell dijo este martes que estaba retirando algunos ingredientes de su menú en algunas ubicaciones de restaurantes como precaución.

“Los funcionarios de salud pública no han confirmado un vínculo con Taco Bell o ningún ingrediente específico, proveedor, restaurante o minorista”, dijo Taco Bell Corp. en un comunicado. “Mientras las autoridades continúan con su revisión más amplia, Taco Bell ha eliminado voluntaria y temporalmente ingredientes limitados en restaurantes selectos como medida de precaución. Continuaremos monitoreando de cerca la situación y siguiendo las directrices de las autoridades de salud pública”.

Según un informe de 2023 del Servicio de Inspección de Inocuidad Alimentaria del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el mayor brote de ciclospora en EE.UU. registrado llevó a aproximadamente 1.500 casos e involucró frambuesas.

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