La falta de cámaras corporales alienta dudas sobre la versión oficial en tiroteos con ICE

Por Priscilla Alvarez, Holmes Lybrand y Eric Levenson, CNN

Después de que agentes federales de inmigración mataran a tiros a dos ciudadanos estadounidenses este enero, la entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) se comprometió a desplegar “rápidamente” cámaras corporales para los agentes a nivel nacional.

“A medida que haya financiamiento disponible, el programa de cámaras corporales se ampliará a nivel nacional”, escribió Kristi Noem en redes sociales el 2 de febrero. “Adquiriremos y desplegaremos rápidamente cámaras corporales para las fuerzas del orden del DHS en todo el país”.

Pero más de cinco meses después, la distribución de esas cámaras corporales sigue en curso y, de manera notable, no había llegado a los agentes involucrados en los tiroteos mortales en Houston y en Maine esta última semana. Ninguna de las víctimas era el objetivo previsto de las operaciones de control migratorio, han dicho funcionarios.

La falta de cámaras corporales para estos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas plantea preguntas sobre el ritmo y el estado de ese esfuerzo nacional. Mientras tanto, la falta de video de primera mano de los agentes federales —combinada con el historial reciente del DHS de declaraciones falsas— ha profundizado el escepticismo sobre la narrativa del Gobierno en estos tiroteos mortales.

“Tienen muchísimo dinero. Por qué no tienen cámaras corporales me parece una pregunta muy justa”, dijo a CNN el senador Angus King de Maine el lunes por la noche. “Eso resolvería este tipo de cuestión fáctica que vamos a estar tratando de resolver durante las próximas semanas aquí en Maine”.

Los tiroteos de esta semana subrayan el impulso de años por las cámaras corporales, tanto por parte del público como de los propios agentes. Impulsadas por el tiroteo policial de 2014 y la posterior agitación en Ferguson, Missouri, las fuerzas policiales de todo el país han adoptado y exigido el uso de cámaras corporales, una medida que, según expertos en fuerzas del orden, ayuda a garantizar una actuación policial segura y responsable.

“Agentes del orden de todo el país me dicen que las cámaras corporales en realidad les prestan un servicio cuando se trata de casos controvertidos”, dijo Josh Campbell, corresponsal sénior de CNN y exagente del FBI.

Sin embargo, las agencias federales han sido lentas en adoptar estos dispositivos, y el Gobierno de Trump ha dado marcha atrás sobre la necesidad de adoptarlos.

El zar de la frontera Tom Homan dijo el martes que el ICE tiene un cronograma para distribuir cámaras corporales a sus agentes, aunque se negó a compartir los plazos de esos planes y culpó a un cierre parcial del Gobierno a principios de este año por el retraso.

“Las cámaras corporales ya se pidieron. Hay un calendario de despliegue establecido y, en este momento, están capacitándose para capacitar, de modo que los agentes en cada oficina de campo puedan capacitar a sus agentes en el uso de la cámara corporal”, dijo Homan a Kaitlan Collins, de CNN, en la Casa Blanca. “Eso se retrasó por el cierre (del Gobierno)”,

El uso de cámaras corporales ha logrado en gran medida un acuerdo bipartidista, particularmente en medio de enfrentamientos agresivos entre agentes federales y miembros del público durante el último año.

Después de las muertes de Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis este año, Noem se comprometió a ampliar el programa de cámaras corporales y desplegar el equipo para los agentes a nivel nacional. El financiamiento del año fiscal 2026 para el DHS asigna US$ 20 millones para la “adquisición, despliegue y operaciones” de cámaras corporales para agentes y oficiales.

Noem fue destituida en marzo y reemplazada más tarde ese mes por el exsenador Markwayne Mullin de Oklahoma. A pesar del cambio de liderazgo, funcionarios de Seguridad Nacional han dicho repetidamente a los legisladores que las cámaras corporales se distribuirían en todo el país.

El DHS planea comprar más de 5.000 cámaras corporales con los US$ 20 millones proporcionados por el Congreso, según una fuente.

“Nos han dicho que las cámaras corporales se distribuirían ampliamente”, dijo King a los periodistas el lunes, citando una conversación con Mullin. “El secretario me dijo que están encargadas, que se han distribuido ampliamente por todo el país, pero no en todas partes”.

Aun así, los agentes involucrados en el tiroteo mortal de un ciudadano mexicano en Houston la semana pasada no tenían cámaras corporales, confirmó un portavoz de Seguridad Nacional. El DHS dijo en un comunicado que el hombre embistió un vehículo de las fuerzas del orden y se negó a seguir varias órdenes verbales antes de que un agente de ICE disparara su arma en defensa propia.

“Las cámaras corporales se han desplegado en más de la mitad de las oficinas de campo, y la mitad restante las recibirá en los próximos 60 días”, dijo el portavoz el jueves. El portavoz atribuyó la culpa del retraso al anterior cierre del Gobierno.

De manera similar, los agentes de inmigración en Maine involucrados en el tiroteo del lunes contra un padre de 26 años de Colombia tampoco estaban equipados con cámaras corporales, confirmó el martes el portavoz de Seguridad Nacional. El DHS dijo en un comunicado que el hombre intentó huir del lugar y que un agente, “temiendo por la seguridad pública”, abrió fuego.

La política de ICE se ha mantenido igual —el uso de cámaras corporales puede ser beneficioso durante las operaciones— pero no todas las regiones han recibido el equipo.

Mientras los departamentos de policía locales han adoptado las cámaras corporales, el Gobierno federal ha sido más lento en adoptar la tecnología.

No fue hasta 2021 que los primeros agentes federales usaron cámaras corporales, y pasaron más años para su uso más amplio. En diciembre, por ejemplo, los U.S. Marshals finalmente equiparon a sus alguaciles adjuntos con cámaras corporales mediante una iniciativa que había comenzado seis años antes.

En 2022, el Gobierno de Biden emitió un decreto, “Impulsar prácticas policiales y de justicia penal eficaces y responsables para aumentar la confianza pública y la seguridad pública”, que ordenó el uso de cámaras corporales por parte de las fuerzas del orden federales.

ICE implementó una política en enero de 2024 que exige que la mayoría de los agentes usen cámaras corporales durante “todos los aspectos de las actividades de cumplimiento de ICE”, excepto en ciertas actividades de investigación. ICE había comenzado a desplegar las cámaras al final del mandato de Biden.

El presidente Donald Trump rescindió esa directiva en un decreto al inicio de su segundo mandato en enero de 2025.

Los agentes federales de inmigración también se han mostrado molestos por que sus tácticas queden registradas por agentes del FBI que llevan cámaras corporales, según ha informado CNN. Durante un intercambio acalorado el año pasado, agentes de inmigración que no querían ser captados en las grabaciones de cámaras corporales se negaron a invitar a agentes del FBI a acompañarlos en una operación de arresto, dijo una de las fuentes.

La falta de cámaras corporales en los agentes de inmigración ha frustrado los esfuerzos de supervisión, particularmente en el poder judicial. El año pasado, una jueza federal en Chicago dijo que exigiría que todos los agentes federales que formaban parte de la Operación Midway Blitz y que contaban con cámaras corporales las tuvieran encendidas durante los encuentros con manifestantes contra la inmigración.

“Lo bueno de las cámaras corporales es que captan los eventos antes de que ocurra el evento desencadenante”, dijo la jueza.

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