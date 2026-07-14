Los devastadores ataques rusos convierten a junio en el mes más mortífero para la población civil de Ucrania desde 2022

Por Niamh Kennedy, Victoria Butenko y Svitlana Vlasova, CNN

Junio ​​fue el mes más mortífero para la población civil ucraniana desde abril de 2022, declaró el martes Naciones Unidas, lo que subraya el impacto devastador de la intensificación de los ataques rusos contra ciudades alejadas del frente.

La Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania (HRMMU) informó que al menos 293 civiles ucranianos murieron en junio, lo que eleva el número de civiles fallecidos en lo que va del año a casi 1.400.

Esto representa un aumento del 37 % con respecto al mismo período del año pasado y más del doble de la cifra registrada en el mismo período de 2024.

La directora de la HRMMU, Danielle Bell, afirmó que las cifras de junio “muestran una alarmante tendencia al alza, con un número creciente de víctimas civiles, impulsada por el uso cada vez mayor de armas potentes que resultan especialmente letales cuando se utilizan en zonas urbanas densamente pobladas”.

Según la HRMMU, el aumento se debió en gran medida a los misiles rusos de largo alcance disparados contra edificios residenciales en ciudades como Dnipro, Odesa y la capital, Kyiv.

Según la ONU, las bajas civiles causadas por armas de largo alcance aumentaron un 60 % entre enero y junio en comparación con el mismo período de 2025.

Las autoridades ucranianas han manifestado abiertamente sus dificultades para derribar misiles balísticos rusos, solicitando ayuda a sus aliados europeos para reforzar los sistemas de defensa antimisiles y presionando intensamente a Estados Unidos para que autorice la producción de los misiles interceptores Patriot, capaces de detener los proyectiles balísticos de Moscú.

Según la ONU, en las zonas más cercanas al frente, los drones de corto alcance han sido responsables de la mayor parte de las muertes y lesiones de civiles en 2026.

Bell afirmó que estos drones han “transformado el entorno” para los civiles que viven cerca de la línea del frente.

“Muchos describen sentirse perseguidos por drones de corto alcance simplemente por intentar realizar tareas cotidianas como comprar comida, pasear a los perros, montar en bicicleta, trabajar en el jardín o desplazarse a un lugar seguro”, apuntó.

El impacto humano de los incesantes ataques rusos se sigue sintiendo con fuerza en toda Ucrania.

Los bombardeos de la primera quincena de julio han dejado al menos 240 civiles muertos y 1.904 heridos hasta el momento en Ucrania, según un recuento de CNN basado en cifras de las autoridades locales.

El 2 de julio, otro feroz ataque ruso contra Kyiv dejó al menos 30 muertos, entre ellos una familia de seis miembros.

En una publicación de Facebook, Alla Melnychuk, amiga de la familia, les rindió homenaje, incluyendo a su hijo Nikita, quien sobrevivió al cáncer infantil.

“Solo tenía 23 años”, dijo Melnychuk. “Se iba a casar en unos días. Tenía toda la vida por delante. Sueños. Familia. Un futuro”.

“No eran simples conocidos”, añadió. “Eran personas con las que una parte de nuestras vidas estaba entrelazada”.

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Con información de Daria Tarasova-Markina.