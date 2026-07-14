¿Qué sigue en la batalla legal entre Paramount y Warner Bros. Discovery?

Análisis de Brian Stelter, CNN

Está en marcha una batalla legal por la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery, la empresa matriz de CNN.

Una coalición de 12 fiscales generales estatales ha presentado una demanda antimonopolio y ha expuesto sus argumentos; los ejecutivos de Paramount han respondido con dureza, calificando la demanda de “equivocada tanto en los hechos como en el derecho”.

Ahora los estados solicitan una orden temporal de no innovar —una TRO, por sus siglas en inglés— y una medida cautelar preliminar para congelar a Paramount.

Aquí van algunas —parciales, tentativas y con salvedades— respuestas a las preguntas más urgentes sobre el acuerdo.

Está en la recta final. Los reguladores de todo el mundo han aprobado el acuerdo o, al menos, han optado por no interponerse.

Paramount espera unas pocas aprobaciones finales, incluida la de la Comisión Europea, que fijó el 22 de julio como fecha límite para una decisión. Eso es el próximo miércoles, así que el CEO de Paramount, David Ellison, está básicamente listo para tomar el control de WBD.

El Reino Unido también es una incógnita. Pero esta demanda estatal es el mayor obstáculo para la fusión. Por eso, Los Angeles Times calificó la demanda como un “último intento desesperado por descarrilar un acuerdo que transformaría Hollywood”.

La orden “garantizaría que la fusión propuesta se detenga mientras dure el litigio”, dijo el fiscal general de California, Rob Bonta, a Kaitlan Collins de CNN el lunes por la noche.

Si un juez está de acuerdo e impone esa orden, Paramount no podría completar el acuerdo por el momento. Los estados seguirían buscando una medida cautelar preliminar, que congelaría a Paramount. Paramount apelaría.

El escrito dice que los estados “tienen interés en hacer cumplir las leyes antimonopolio y sus ciudadanos enfrentan el riesgo de un daño profundo e irreversible en ausencia de una medida cautelar… En cambio, no existe un daño cognoscible para Paramount y Warner Bros. por pausar su fusión mientras el tribunal resuelve este caso”.

Paramount, por supuesto, discrepa. La empresa también dijo el lunes que retrasar el acuerdo perjudicaría a los trabajadores del entretenimiento.

Muy pronto. El escrito dice que el tiempo es esencial, ya que Paramount “podría cerrar la transacción tan pronto como el 22 de julio”.

Así que un juez analizará los argumentos de la demanda y evaluará si concede la TRO. Funcionarios estatales de justicia me dicen que esperan una decisión dentro de la próxima semana.

Para conceder una TRO, un juez tiene que determinar que los demandantes tienen una “probabilidad de éxito en el fondo del asunto” y que la transacción causaría un “daño irreparable”.

Si un juez no se deja convencer por la demanda y no está dispuesto a imponer la orden, Paramount seguirá adelante con la fusión y los estados podrían retirar la demanda.

Este martes, el caso fue asignado al juez P. Casey Pitts, nombrado por Biden en 2023 y anteriormente integrante de un bufete especializado en litigios laborales y de interés público.

Algunos de sus fallos han sido noticia nacional: a principios de este mes, Pitts impidió que el Departamento de Justicia obtuviera las identidades y los historiales médicos de menores transgénero tratados en el hospital infantil de Stanford; y en junio, prohibió al Gobierno federal realizar arrestos en tribunales de inmigración.

Porque es una metáfora corporativa conveniente y deliciosa. Una vez que dos empresas se fusionan, los huevos están revueltos, y todo cocinero sabe que eso es difícil de deshacer.

En su argumento a favor de una TRO el lunes por la noche, los estados citaron un fallo de hace una década en Pensilvania que detuvo la fusión de un sistema hospitalario y que decía que más tarde sería “extraordinariamente difícil” dar marcha atrás.

En este caso, argumentaron los estados, una vez que Paramount–WBD se consuma, “los despidos, las cancelaciones de contenido y los daños a la competencia comenzarían de inmediato”.

Funcionarios estatales de justicia me dicen que la fusión se pausaría, como mínimo, hasta septiembre y, probablemente, hasta finales de año, mientras ambas partes se preparan para el juicio.

Hay que tener en cuenta que Paramount ha prometido cerrar el acuerdo para finales de septiembre, y que una tarifa por demora entraría en vigor a partir de octubre.

Cuando una coalición similar de estados demandó para impedir que Nexstar adquiriera Tegna en marzo, un juez emitió una TRO ocho días después y lo pausó todo. Desde entonces ha habido varios acontecimientos, y la fusión sigue en suspenso, con una fecha de juicio fijada para julio de 2027.

Sin embargo, cada caso es distinto, y algunos analistas han especulado que a los fiscales estatales podría resultarles más difícil demostrar un perjuicio antimonopolio en el caso Paramount–WBD.

Depende de a quién se le pregunte. Dave Michaels y Joe Flint, de The Wall Street Journal, escribieron este martes que “la demanda de los estados plantea preocupaciones coherentes sobre el impacto del acuerdo en los mercados del cine y la televisión por cable, pero no parece un caso ganado, según expertos en antimonopolio”.

Las demandas antimonopolio giran en torno a cómo se define el mercado y cómo se determina el daño. Esta se centra en el mercado de películas de estreno masivo, un submercado de grandes éxitos de taquilla muy esperados y la concesión de licencias a canales de cable.

Abiel Garcia, socio del área antimonopolio de Kesselman Brantly Stockinger, dijo: “Mi lectura es que los dos mercados de distribución cinematográfica son argumentos más sólidos que la concesión de licencias de canales básicos de cable, pero los tres tienen cifras de HHI problemáticas, lo que significa que, de acuerdo con las alegaciones de la demanda, se presume que son combinaciones anticompetitivas que perjudicarán la competencia”.

La empresa afirma que la demanda “distorsiona el derecho antimonopolio asentado” y tergiversa el estado del mercado de medios. Dice que gigantes como Netflix han perjudicado a Hollywood y que la compañía resultante de Paramount–WBD podrá competir mejor contra Netflix y otras “plataformas dominantes de streaming y tecnología” que han perjudicado el mercado de la exhibición en salas y el empleo.

Posiblemente. Estas batallas legales implican muchos giros. Paramount ya ofreció concesiones a Bonta para evitar una demanda, pero Bonta y sus homólogos claramente querían más.

En su rueda de prensa del lunes, Bonta dijo: “A menudo he dicho que prefiero, y estoy muy abierto a, resolver los problemas en la sala de juntas en lugar de en los tribunales”.

Los críticos del acuerdo esperan que la demanda obligue a Paramount a abandonar por completo sus planes de fusión, aunque eso parece difícil de imaginar y dejaría a WBD en una posición débil.

En la batalla política y de relaciones públicas, sí. En la batalla legal, no. La demanda se centra realmente en el presunto daño a la industria del entretenimiento, no a la industria de las noticias. Pero funcionarios estatales de justicia están preocupados en privado por la posibilidad de que Paramount sea propietaria de CNN y la combine con CBS News.

Bonta citó las pérdidas de empleo previstas, al decir que “esta fusión significará menos periodistas informando al electorado” y “menos documentalistas” y cineastas “arrojando luz sobre historias importantes que con demasiada frecuencia quedan sin contar”.

Voces conservadoras destacadas como Katie Miller y Clay Travis argumentaron el lunes que los estados están demandando debido a CNN. “Esta es una demanda para proteger a CNN en beneficio de los liberales”, tuiteó Miller.

Bonta lo desestimó por completo en su rueda de prensa al decir: “Me enteré de eso por primera vez en ese artículo” y “no sé de dónde salió”.

Más tarde, Belloni grabó un podcast con Bonta y le preguntó si, si Paramount “aceptara vender CNN, ¿sería suficiente para usted?”. Bonta respondió tajantemente: “No”.

“No creo haber dicho eso nunca”, añadió Bonta. “No creo que eso sea ni remotamente suficiente para abordar los perjuicios anticompetitivos de los que hemos estado hablando”.

Expertos de la industria expresaron escepticismo sobre esa posibilidad. Todd Spangler, de Variety, escribió que “la logística y las repercusiones de sacar de California las producciones cinematográficas y televisivas de Paramount–Warner Bros. serían abrumadoras”.

El lunes por la noche, Bonta le dijo a Collins que el informe de Semafor “parecía un intento desesperado de último minuto de chantajear a los reguladores y a los estados para que no hicieran su trabajo” y para que no presentaran la demanda.

“Su maniobra no funcionó”, dijo Bonta, “porque vamos a hacer cumplir la ley antimonopolio de manera justa y firme”.

¿Ganarán o perderán los estados? Deberíamos saberlo —al menos sobre el estado de una TRO— bastante pronto.

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