Argentina inunda las calles para celebrar el pase a la final del Mundial. Ahora, la meta es el bicampeonato

Por Mauricio Torres, CNN en Español

Argentina sigue en la pelea y ahora va por más.

La actual campeona no solo se negó a quedar eliminada del Mundial de Fútbol. También desplegó 40 minutos de juego ofensivo para darle la vuelta a Inglaterra en la semifinal disputada este miércoles en Atlanta, con lo que amarró su pase a la final e impulsó a miles de aficionados a salir a las calles a festejar el resultado y la posibilidad de conquistar el bicampeonato, una hazaña que ninguna selección ha podido concretar desde que Brasil lo hizo en Suecia 1958 y Chile 1962.

Apenas minutos después del final del encuentro, que terminó con marcador de 2-1, el emblemático Obelisco de Buenos Aires se llenó de personas que celebraban la victoria, una marea que también se observó en otras esquinas de la capital y también en otras partes del país, donde gente vestida con la camiseta albiceleste, banderas y el rostro pintado cantaba el himno nacional y repetía el grito “¡Argentina, Argentina!”.

Esta postal de aficionados reunidos para festejar el triunfo de la selección se produjo también en barrios de Buenos Aires como Belgrano, Palermo, Villa Devoto o Villa Urquiza y evocó las movilizaciones que se vieron hace cuatro años, cuando Argentina venció a Francia en la final de Qatar 2022.

Algunos asistentes incluso dijeron que las celebraciones de este miércoles —con cánticos, bailes, sonido de bocinas de autos y fuegos artificiales— fueron tanto o tal vez más amplias que las de aquella ocasión.

Durante el partido, sin embargo, la albiceleste y sus seguidores enfrentaron un panorama complicado. Argentina e Inglaterra tienen una larga historia de rivalidades políticas y deportivas: en lo político, las marca el antecedente de la Guerra de las Malvinas en 1982; en lo deportivo, los dos equipos se han enfrentado en otros mundiales, con encuentros icónicos como el que tuvo lugar en México 1986.

Este miércoles, en las plazas, los restaurantes y otros lugares de Buenos Aires y el país donde los aficionados se reunieron para ver el juego, por momentos hubo caras largas y preocupación, en especial después de que Anthony Gordon dio la ventaja a Inglaterra con un remate a gol al minuto 55.

Frente a las pantallas, los ánimos empezaban a estar decaídos entonces pero, en el campo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni no se dejó vencer.

Comandados por Lionel Messi —de nuevo su gran figura— y aprovechando los espacios que cedió Inglaterra —que se echó para atrás durante la mayor parte del segundo tiempo—, Argentina se lanzó al frente hasta que sus ataques dieron resultados.

Al minuto 85, Messi recorrió un costado del área inglesa y entregó el balón a Enzo Fernández, que pegó un derechazo para que Argentina igualara el marcador.

Dentro del estadio, el grito de los argentinos hizo retumbar el lugar. En Buenos Aires —a más de 8.000 kilómetros de distancia de Atlanta—, el escenario fue similar: miles saltaron, vitorearon y vieron de cerca la posibilidad de ganar.

Entonces, con el ánimo del partido ya volteado a su favor, Argentina no dejó de atacar y la estrategia le brindó dividendos.

El clímax llegó ya durante el tiempo de compensación. Al minuto 92, Alexis Mac Allister disparó desde el borde del área, el balón pegó en poste del arquero inglés Jordan Pickford, Messi lo recuperó, se hizo espacio y, con la pierna derecha, mandó un centro que Lautaro Martínez remató de cabeza no solo para dar la ventaja definitiva a su equipo, sino para despertar la euforia de un país.

Pocos minutos después, con el silbatazo final, la escuadra de Scaloni saltó al campo para celebrar su pase a la final contra España, que se disputará el domingo en Nueva Jersey. Y en Argentina, además de Buenos Aires, ciudades como Rosario y Villa La Angostura empezaron a registrar multitudinarios festejos por el triunfo, que se prevé se extiendan por varias horas y sirvan de antesala para la jornada decisiva.

Durante esta fiesta, en declaraciones a la agencia Reuters, un aficionado resumió con estas palabras el sentir de mucha gente: “La verdad, arrancó el Mundial, yo lo que dije fue: ‘Mi Mundial termina con Inglaterra, ganándole a Inglaterra’. ¡Ahora quiero la cuarta!”.

Al igual que hace cuatro años en Qatar 2022, la albiceleste dio este miércoles una gran alegría a su afición. Sin embargo, aún espera poder brindarle una más: la de coronarse como equipo bicampeón del Mundial y sumar el cuarto título de su historia.

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Con información de Sol Amaya, Inés Capdevila, Anabella González, Germán Padinger y Nathaly Triana, de CNN.