Carrera frenética en Maine: los demócratas que compiten por reemplazar a Graham en el estado sacudido por el tiroteo de ICE

Por Patrick Svitek, CNN

Los presidentes del partido a nivel de condado están desbordados de llamadas. Hay un flujo interminable de formularios de registro de Google y hojas de cálculo. Y, sobre todo ello, se cierne la sombra de un exaspirante desacreditado, que empaña las esperanzas de los demócratas de comenzar de nuevo.

La acelerada elección interna demócrata para reemplazar a Graham Platner y enfrentarse a la senadora republicana Susan Collins este otoño ha tenido un comienzo caótico y dramático.

La implosión de la campaña de Platner tras ser acusado de violación —acusación que él niega— obligó a los demócratas de Maine a idear a toda prisa un proceso muy poco convencional, reflejo de lo mucho que está en juego en la batalla por el control del Senado.

El 25 de julio, apenas 15 días después de que Platner retirara formalmente su candidatura, 601 delegados se reunirán en Bangor, la capital del estado, para votar por un nuevo aspirante. La mayoría de los delegados —500— serán elegidos este fin de semana en reuniones a nivel de condado en todo Maine. Los otros 101 delegados provendrán automáticamente del Comité Estatal Demócrata de Maine, y ya están siendo fuertemente cortejados.

Al menos ocho candidatos se apresuran a reunir las firmas necesarias para clasificarse para la convención y organizar grupos de delegados que voten por ellos.

“Nos encontramos en una situación precaria, y no existe una forma perfecta de gestionar una circunstancia sin precedentes como esta”, declaró esta semana a la prensa uno de los candidatos, Jordan Wood.

El legado empañado de Platner sigue muy presente: algunos de sus partidarios buscan un candidato sustituto que dé continuidad al movimiento progresista de clase trabajadora que él intentó construir.

El expresidente del Senado de Maine Troy Jackson, quien lanzó su campaña al Senado con el respaldo de más de 50 cargos electos en activo y retirados, parece ser quien más explícitamente apela a esa línea de pensamiento.

“Volcaron su corazón, su tiempo y su energía en construir este movimiento junto a otro candidato en Maine. Sé que existe un dolor, una ira y una decepción reales, y no voy a intentar restarles importancia”, dijo Jackson el lunes durante una llamada con miembros del grupo progresista nacional Our Revolution. “Pero miren, este movimiento siempre ha sido más grande que una sola persona”.

Los candidatos tienen hasta las 5:00 p.m. del miércoles para declarar su intención de postularse, y el primer debate está programado para el jueves. Para el final del lunes, los candidatos deberán presentar 500 firmas para poder figurar en la boleta electoral, incluidas 50 firmas provenientes de al menos ocho condados distintos.

El martes por la noche, el Partido Demócrata de Maine informó que ya había recibido más de 5.500 solicitudes de demócratas interesados ​​en ser delegados o en asistir a las reuniones de condado para elegir a los delegados.

Se trata de un proceso con un electorado mucho más reducido que el de unas elecciones primarias tradicionales, lo que exige centrarse intensamente en la organización y en las relaciones interpersonales. Es posible que algunas campañas hayan contactado o incluso hablado con la totalidad de los 601 delegados antes de que estos lleguen a Bangor.

Los demócratas de Maine tienen poco margen de error. El 27 de julio, dos días después de la convención, es la fecha límite establecida por la ley estatal para presentar el nombre del candidato de reemplazo que aparecerá en la boleta.

“Creo que todos estamos trabajando arduamente para que este proceso sea transparente, inclusivo y lo más ágil posible”, señaló Paige Zeigler, presidenta de los demócratas del condado de Waldo, en un correo electrónico dirigido en parte a observadores políticos de fuera del estado: “Nosotros, los habitantes de Maine, marcaremos el camino, porque ‘como vaya Maine, irá la nación’. Ahora, sígannos y elijan a unos líderes excelentes este mes de noviembre”.

Los candidatos que ya han competido a nivel estatal, y que cuentan con redes políticas consolidadas, podrían tener ventaja.

La campaña de Nirav Shah para gobernador —que obtuvo la mayor cantidad de votos en la primera vuelta de las primarias demócratas del 9 de junio antes de perder frente a Hannah Pingree— aún estaba en fase de cierre cuando Platner puso fin a su propia candidatura. El equipo de campaña de Shah se preparaba para celebrar su última reunión y debatía ideas para mantener el compromiso de sus seguidores en Maine, como la organización de actividades de servicio comunitario.

Al quedar claro que la nominación al Senado estaba en juego, cambiaron rápidamente de estrategia y convocaron una reunión virtual el viernes por la noche con más de 100 voluntarios. Decenas de ellos dedicaron los días siguientes a imprimir formularios y recoger firmas. El domingo por la noche, la campaña anunció que había alcanzado el número de firmas requerido.

“Nuestro equipo nunca bajó la guardia”, afirmó Kayla vanWieringen, jefa de campaña de Shah. “Todo el mundo se movilizó”.

La secretaria de Estado de Maine Shenna Bellows, otra exaspirante a la gobernación que ahora busca la nominación al Senado, ha estado contactando a “supervoluntarios” y “coordinadores de condado” de su campaña anterior para que colaboren en la recogida de firmas y la captación de delegados. Entre ellos figuran simpatizantes que organizaron decenas de reuniones en sus domicilios a favor de ella a principios de este año.

Algunas campañas han contratado nuevo personal, pero reconocen que los esfuerzos iniciales de esta frenética contienda han recaído mayoritariamente en voluntarios.

Una persona familiarizada con la campaña de Jackson, que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizada a discutir la estrategia, describió una ofensiva intensiva para contactar a posibles delegados. “Francamente, se trata simplemente de pasar horas al teléfono”, comentó.

Públicamente, las campañas han estado consultando a sus simpatizantes si planean asistir a las reuniones de condado este fin de semana y, de ser así, si tienen intención de postularse como delegados o de apoyar a los candidatos a delegados de esa campaña. Lo ideal sería que, tras las reuniones de condado, una campaña pudiera contar con una base de apoyo ya definida de cara a la convención.

“El objetivo es asegurar tantos delegados como sea posible este fin de semana para afrontar con confianza la convención de nominación en Bangor”, señaló la persona familiarizada con la campaña de Jackson.

No obstante, los delegados no están legalmente obligados a respaldar a un candidato en particular, y sus lealtades podrían cambiar entre las reuniones de condado y la convención, donde se sucederán varias rondas de votación hasta que un candidato obtenga la mayoría.

“Nada está escrito en piedra”, afirmó una persona involucrada en la contienda.

De hecho, la carrera electoral comenzó esta semana demostrando cómo los acontecimientos externos pueden alterar rápidamente el curso de las campañas. Tras la muerte de un hombre a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Biddeford el lunes, Jackson asistió a un mitin de “emergencia” en dicha localidad costera, mientras que Shah ofreció una rueda de prensa el martes para criticar el historial de votaciones de Collins a favor de financiar al ICE.

Las campañas evalúan cómo equilibrar los actos presenciales con el contacto directo y privado con los delegados, reconociendo que las herramientas tradicionales como los anuncios televisivos resultan ineficaces ante un grupo de votantes tan reducido. Incluso los métodos más segmentados, como la publicidad digital o los mensajes de texto, podrían tener que esperar hasta que la lista completa de delegados esté disponible la próxima semana.

Platner intentó influir en la contienda para sucederlo mientras se preparaba para retirarse de ella. La representante estatal Valli Geiger, destacada partidaria de Platner, ha dicho que figuraba entre los “varios” candidatos potenciales con los que Platner se puso en contacto. El lunes anunció que no se postularía y que, en su lugar, apoyaría a Bellows.

Aunque los sectores progresistas estatales y nacionales hayan dado la espalda a Platner, parece haber una facción considerable en Maine que desea verlo reemplazado por un candidato con una visión similar.

Jackson presumió el martes de haber firmado una petición que respaldaba una plataforma afín a la de Platner: derechos de atención médica universal, impuestos a los multimillonarios y el fin de las llamadas “guerras interminables”.

Jackson fue, posiblemente, la persona más cercana a Platner, e hizo campaña junto a él en múltiples ocasiones. Instó a Platner a retirarse tras la acusación de violación y, en una entrevista con MS NOW la semana pasada, afirmó que Platner le había “mentido” sobre la existencia de cualquier aspecto preocupante en su pasado.

Wood sigue un camino distinto. Declaró a la prensa que el candidato elegido debe ser alguien capaz de “distanciarse rápidamente” de Platner.

Wood tiene su propia historia con Platner. El año pasado, le pidió que abandonara la contienda cuando ambos competían en las primarias para el Senado. Más tarde, Wood cambió a las primarias del segundo distrito congresional de Maine y apoyó a Platner para el Senado una vez que la principal rival de este, la gobernadora Janet Mills, se retiró de la carrera.

Dan Kleban, propietario de una cervecería y quien brevemente aspiró al Senado compitiendo contra Platner antes de retirarse y apoyar a Mills, se está posicionando para la convención como un candidato ajeno al establishment —al igual que Platner— pero sin el lastre político que esta última arrastraba. Al igual que Platner, Kleban critica al senador de Nueva York Chuck Schumer y ha prometido no respaldarlo como líder demócrata del Senado.

Schumer apoyó a Mills en las primarias, pero sus colaboradores han asegurado que no intervendrá en la convención.

Queda por ver si todas las figuras progresistas a nivel nacional que respaldaron a Platner expresarán su apoyo a algún candidato antes de la convención. El representante Ro Khanna, de California —uno de los partidarios más leales de Platner en el Congreso—, ya ​​ha dado su apoyo a Jackson, mientras que los senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren aún no se han pronunciado al respecto.

Sanders declaró el lunes a CNN que no creía que fuera a respaldar a ningún candidato antes de la convención.

La mayoría de los demás demócratas ajenos a la contienda local se están manteniendo al margen de las primarias, salvo dos excepciones notables. Los dos senadores demócratas de Illinois se han pronunciado en contra de Shah debido a su gestión como director de salud pública de dicho estado.

La senadora Tammy Duckworth afirmó la semana pasada que se “opone firmemente” a la candidatura de Shah al Senado, basándose en su historial en su estado. Por su parte, el senador Dick Durbin, también demócrata por Illinois, declaró el martes a CNN que no apoyaría a Shah si este lograra la nominación.

Shah restó importancia a las críticas durante una rueda de prensa celebrada el lunes.

“No creo que a los demócratas les beneficie que otros demócratas critiquen a demócratas”, señaló Shah, quien dejó Illinois en 2019 para ocupar un cargo similar en el ámbito de la salud pública en Maine. “Confío en que los habitantes de Maine me conocen y han visto que he estado ahí para ellos. Eso es, en última instancia, lo que importa”.

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