Exclusivo: Congreso evalúa declaraciones juradas sobre Lesley Groff luego de que sobrevivientes de Epstein dijeran que mintió

Por MJ Lee, Annie Grayer y Nicky Robertson, CNN

La Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes ha discutido con sobrevivientes de Jeffrey Epstein la posibilidad de que presenten declaraciones juradas sobre Lesley Groff, asistente de Epstein durante muchos años, después de que varias sobrevivientes dijeran a CNN que Groff mintió a la comisión el mes pasado.

Tres fuentes familiarizadas con el asunto confirmaron a CNN esas deliberaciones en curso entre la comisión y las sobrevivientes de Epstein, en un hecho no reportado previamente. Una sobreviviente de Epstein y dos familiares de otra víctima también dijeron a CNN que la comisión les pidió revisar la transcripción de la entrevista de Groff con el panel y alertarlo sobre cualquier contenido problemático.

“Necesitamos declaraciones juradas, declaraciones juradas bajo juramento”, dijo a CNN el presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara, James Comer, en The Lead con Jake Tapper. “Estamos tratando de hacer esto tal como lo haría cualquier tribunal en Estados Unidos”.

Estos hechos muestran que la comisión está tomando en serio los testimonios de las sobrevivientes de Epstein y preparándose para exigir responsabilidades a Groff si se determina que mintió al Congreso. Aunque no está claro qué otras medidas podría tomar finalmente la comisión en relación con Groff, mentir al Congreso es un delito. Los investigadores de la comisión también han estado revisando minuciosamente el testimonio de Groff y las referencias a ella en los archivos de Epstein para determinar si dijo la verdad.

Comer dijo que, después de cada entrevista a un testigo, su panel trabaja con víctimas de los abusos de Epstein para corroborar detalles o señalar cualquier cosa que pueda ser falsa.

“Una vez que los interrogamos, les estamos dando a las víctimas las transcripciones para que las revisen a fondo y digan: ‘¿Ven algo que crean que no es cierto?’. Y si dicen que sí, entonces volvemos a investigar para determinar si mintieron al Congreso, porque si mintieron al Congreso, eso es un delito grave y eso implica una remisión penal al Departamento de Justicia. Y, de nuevo, todo eso es parte de la rendición de cuentas y esa es prácticamente la única manera en que el Congreso puede exigir responsabilidades”, dijo.

CNN se ha puesto en contacto con el abogado de Groff para pedir comentarios. No respondió a la solicitud previa de CNN para comentar sobre lo que las sobrevivientes dijeron acerca de su entrevista con el Congreso.

Groff trabajó para Epstein durante casi dos décadas y manejó cada detalle de su agenda diaria, lo que convirtió su entrevista transcrita con la Comisión de Supervisión de la Cámara, en junio, en una parte significativa de la investigación en curso del Congreso sobre Epstein. Ella ha negado tener conocimiento de los delitos de Epstein y dijo a los legisladores el mes pasado que fue engañada por un “maestro manipulador y embaucador”.

Pero la publicación de la transcripción de su entrevista provocó indignación entre las sobrevivientes de Epstein. CNN informó que las sobrevivientes cuestionaron varias de las afirmaciones clave de Groff, incluida su insistencia en que nunca conoció a ninguna de las niñas y mujeres a quienes coordinó para dar masajes a Epstein.

Seis sobrevivientes de Epstein dijeron previamente a CNN que sí conocieron a Groff en persona y se sintieron consternadas al enterarse de su negación.

Lara Blume McGee, quien dice que conoció a Epstein como aspirante a modelo y fue abusada entre 2001 y 2003, dijo que recuerda haber conocido a Groff al menos dos veces en la casa de Epstein. Lisa Phillips, quien dice que tenía poco más de 20 años cuando conoció a Epstein por primera vez, dijo a CNN: “Por supuesto que la he conocido en persona”.

Groff también dijo repetidamente a los legisladores que nunca preguntó ni supo las edades de las niñas y jóvenes que iban a ver a Epstein, incluido el hecho de que algunas eran menores de edad. También dijo que nunca supo que algunas venían de bachilleratos locales.

La sobreviviente de Epstein Marina Lacerda dijo a CNN que Groff le hacía con regularidad preguntas detalladas sobre chicas nuevas que Lacerda planeaba llevar a Epstein, y que Groff estaba al tanto de la preferencia de Epstein por chicas más jóvenes, al punto de que empezó a pedirle a Lacerda que les dijera a sus amigas que llevaran sus identificaciones escolares a sus sesiones con Epstein.

“Ella preguntaba: ‘¿Cómo es la chica? ¿De dónde es? ¿Qué edad tiene?’ por teléfono”, dijo Lacerda.

Otra sobreviviente, Sharlene Rochard, dijo que no era posible que Groff no supiera su edad, porque tenía la información de su pasaporte para planificar viajes. “Por supuesto que sabía qué edad teníamos porque tenía que ver nuestras identificaciones para reservar nuestro vuelo”, dijo Rochard.

Una mujer anónima dijo que también estaba “100 %” segura de que Groff sabía que ella era menor de edad. “Yo iba a una escuela católica privada y ella siempre me pedía que saliera temprano de la escuela”, dijo. A Epstein le gustaba verla con su uniforme escolar, y ella dijo que hubo muchas veces en que Groff la vio usándolo.

Las sobrevivientes dijeron que Groff tampoco decía la verdad cuando afirmó que nunca les pagó directamente a las chicas y mujeres; algunas describieron haber recibido efectivo en sobres blancos de manos de Groff durante los años de abuso.

Lacerda, quien dijo que estaba a punto de cumplir 14 años cuando conoció a Epstein por primera vez, dijo a CNN el miércoles que con gusto presentaría una declaración jurada a la comisión de supervisión sobre Groff.

La comisión no hizo comentarios para esta historia. Una portavoz de la comisión dijo previamente a CNN que la comisión “actualmente está revisando la transcripción de la Sra. Groff a la luz de la evidencia disponible”. Añadió: “Damos la bienvenida a cualquier evidencia adicional de personas que posean información”.

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