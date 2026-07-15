Exclusivo: la Casa Blanca pide que funcionarios entreguen sus teléfonos mientras Wiles y Patel investigan una filtración

Por Kristen Holmes, Holmes Lybrand y Hannah Rabinowitz, CNN

La secretaria general de la Casa Blanca, Susie Wiles, la asesora más cercana del presidente Donald Trump, y el director del FBI, Kash Patel, ayudaron a orquestar personalmente la semana pasada una amplia investigación en la Casa Blanca destinada a determinar quién en el Gobierno filtró información sobre las deficiencias de seguridad de un avión regalado por Qatar que se pretendía usar como Air Force One, y a algunos funcionarios se les pidió entregar sus teléfonos a los investigadores en los terrenos de la Casa Blanca, dijeron a CNN fuentes familiarizadas con el asunto.

Trump se había enfurecido por las revelaciones sobre el nuevo avión, dijeron las fuentes, y su Gobierno puso rápidamente en marcha una intensa investigación por filtraciones que sacudió al Gobierno. A medida que avanzaba la investigación, al menos un organismo federal envió un correo electrónico a sus empleados advirtiendo que, si eran contactados por entidades externas que solicitaran información y dispositivos, debían comunicarse de inmediato con los abogados de su propio organismo, dijo una fuente a CNN.

Las fuentes dijeron que Patel, quien se estaba preparando para viajar a Chicago, fue desviado a la Casa Blanca el viernes para asumir un papel directo en la conducción de la investigación, que se hizo pública temprano a la mañana siguiente cuando The New York Times informó que el Departamento de Justicia había emitido citaciones a cuatro de sus periodistas que informaron sobre preocupaciones de seguridad en torno al nuevo avión.

Patel se instaló en una oficina junto a la de Wiles durante aproximadamente siete horas, mientras ambos establecían lo que una fuente denominó un centro de mando en el Ala Oeste.

Además de pedir teléfonos celulares, los investigadores buscaron información de quienes viajaban con Trump o tenían algún papel en el viaje, incluidos funcionarios de diversos organismos. No todos los funcionarios a quienes se les pidió entregar sus dispositivos lo hicieron, dijo una de las fuentes a CNN.

El esfuerzo refleja hasta qué punto la Casa Blanca estaba dispuesta a ejercer control sobre una investigación de las fuerzas del orden, una vulneración significativa de la independencia histórica del Departamento de Justicia, aunque se ha vuelto algo común en la administración Trump. CNN informó previamente que Trump también habló por teléfono con Patel sobre la investigación por la filtración.

CNN se ha puesto en contacto con el FBI para solicitar comentarios. Un funcionario de la Casa Blanca dijo: “Las filtraciones que ponen en peligro la seguridad del presidente, su personal y el grupo de prensa que viaja con él son peligrosas y una amenaza para la seguridad nacional. La Casa Blanca se toma estas filtraciones en serio y hará todo lo legalmente posible para garantizar que el responsable o los responsables sean identificados y que no vuelva a ocurrir”.

Periodistas y defensores de la libertad de prensa han criticado la decisión del Departamento de Justicia de citar a los periodistas de The New York Times como un agravio a la Primera Enmienda, y el diario ha dicho que planea impugnarlas en los tribunales.

Las preocupaciones sobre el nuevo jet regalado por Qatar, de US$ 400 millones, llegaron a dominar la conversación en Washington la semana pasada cuando Trump anunció abruptamente que estaba enviando el nuevo avión por adelantado a la base aérea de Mildenhall, en Inglaterra, justo antes de partir hacia una cumbre de la OTAN en Turquía. Trump afirmó en una publicación en redes sociales que el cambio de avión simplemente tenía como objetivo brindar a los militares estadounidenses destinados en la base la oportunidad de “recorrer la aeronave”. Anteriormente, había elogiado el avión, que fue remodelado y repintado a su gusto.

“Todo el mundo está tan emocionado, y pensamos que ellos deberían ser los primeros”, escribió.

Trump partió en un avión más antiguo y luego volvió a cambiar de aeronave en una base aérea estadounidense segura en el Reino Unido. Restó importancia a la idea de que la seguridad fuera la razón del cambio, aunque fuentes han dicho a CNN y a otros medios que sí lo fue.

“No hubo una preocupación de seguridad, excepto que lo enviamos un poco antes, la misma ruta de regreso. Lo enviamos un poco antes, para que pudiéramos dejar que lo vieran”, dijo Trump.

Fuentes dijeron a CNN que, después de que Trump viajara a Turquía para la cumbre, la evaluación de seguridad cambió y Wiles informó a Trump que tendría que salir del país en un avión más antiguo. El avión qatarí, dijeron las fuentes, había sido reequipado rápidamente con capacidades defensivas, pero aun así no era tan seguro como la versión más antigua, que había sido construida para proteger a los presidentes en viajes al extranjero.

Un funcionario dijo previamente a CNN que el 747 regalado por Qatar fue visto en gran medida por los militares y el Servicio Secreto como una aeronave que había sido incorporada al servicio con demasiada prisa. En contraste, el funcionario señaló que dos nuevos aviones adquiridos como parte de un acuerdo que Trump renegoció durante su primer mandato han enfrentado retrasos serios y no se espera que estén listos hasta al menos 2028. Eso se debe en parte a la gran cantidad de sistemas clasificados de comunicación y contramedidas defensivas que deben incorporarse, a los requisitos integrales de diseño establecidos por los militares y al tiempo requerido para entrenar a los pilotos en esta aeronave singular.

La naturaleza exacta de las diferencias de seguridad entre los aviones antiguos y nuevos no está del todo clara. Observadores de aviación que estudiaron fotos de la aeronave dijeron a CNN que el avión nuevo parece carecer de modificaciones externas en el cono de cola asociadas con un tipo de sistema direccional de defensa contra misiles infrarrojos. Sin embargo, la ausencia de características visibles no establece de manera definitiva qué sistemas están o no instalados.

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Con información de Kit Maher, de CNN.