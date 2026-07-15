La Cámara de Representantes de EE.UU. aprueba un proyecto de ley para hacer permanente el horario de verano

Por Ellis Kim, CNN

La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó el martes a favor de una medida para instaurar el horario de verano durante todo el año en todo el país, impulsando así al Congreso a abordar un tema que durante mucho tiempo ha desconcertado a los legisladores y ha provocado apasionadas súplicas de padres, agricultores y otros con puntos de vista muy divergentes.

La iniciativa ahora pasará al Senado para su aprobación antes de ser enviada al presidente para su firma, aunque sus posibilidades de ser aprobada en la cámara alta siguen siendo inciertas.

Sus defensores argumentan que evitaría que los estadounidenses tuvieran que cambiar la hora, lo que alteraría los horarios de sueño de los niños pequeños y, posiblemente, agravaría la depresión estacional.

Sin embargo, sus detractores afirman que podría tener consecuencias económicas, especialmente para los agricultores, quienes tendrían que lidiar con amaneceres más tardíos. La votación en la Cámara de Representantes fue de 308 a 117.

El presidente Donald Trump lleva mucho tiempo criticando el ritual semestral de los estadounidenses por el que cambian la hora, aunque su postura sobre si el país debería adoptar por defecto el horario estándar o el horario de verano ha evolucionado.

Trump celebró el proyecto de ley del martes, la Ley de Protección de la Luz Solar, cuando fue aprobada por la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes en mayo. “Cientos de millones de dólares se gastan cada año por personas, ciudades y estados que se ven obligados a cambiar la hora”, escribió en una publicación de Truth Social.

“Ya es hora de que la gente deje de preocuparse por el ‘Reloj’, por no hablar de todo el trabajo y el dinero que se gasta en esta ridícula producción que se realiza dos veces al año. Además, será una gran victoria para el Partido Republicano. ¡Aprovéchenla!”, decía la publicación.

Muchos estados están listos para adoptar el cambio. Según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, 19 estados han promulgado leyes para adoptar el horario de verano permanente si el Congreso lo autoriza.

Sin embargo, el proyecto de ley también permite que los estados opten por no participar si actúan antes de que entre en vigor, lo que podría afectar a los residentes de Hawai, gran parte de Arizona y varios territorios estadounidenses que observan el horario estándar.

Al igual que Trump, los legisladores del Congreso llevan tiempo interesados ​​en aprobar leyes para eliminar el cambio de hora y hacer permanente el horario de verano.

El tema ha generado una intensa actividad de cabildeo y una fuerte defensa por parte de grupos de interés, como la industria del golf, los cineastas, los agricultores y los educadores. El apoyo y la oposición no se dividen claramente según las líneas partidistas.

Los defensores de la medida del martes argumentan que eliminar el cambio de hora traería consigo numerosos beneficios, como evitar que los estadounidenses pierdan una hora de sueño en primavera y otros inconvenientes.

Sostienen que más horas de trabajo con luz solar significan menos depresión estacional, más actividad recreativa y económica, y menos delincuencia por las noches.

“Hay mucha evidencia científica al respecto, y la verdadera pregunta es: ¿por qué seguimos cambiando la hora? Es una pregunta que muchos nos hacemos cada vez que tenemos que hacerlo, y cada vez es más difícil justificarla”, comentó el representante demócrata Frank Pallone en una audiencia de la Comisión de la Cámara de Representantes el lunes.

Pero los detractores del cambio esgrimen los mismos argumentos: los beneficios económicos y la salud de los estadounidenses.

Legisladores provenientes de distritos agrícolas advierten que los agricultores podrían verse gravemente afectados por las largas mañanas de invierno en las que amanece más tarde, especialmente en distritos donde algunos no verán la luz del sol hasta después de las 9 de la mañana.

Y algunos defensores argumentan que podría poner en peligro la vida de los estudiantes que se desplazarían a la escuela en la oscuridad.

Y hay algunos legisladores que pueden estar a favor de abandonar el cambio de hora, pero dicen que adoptar el horario estándar permanente tiene más sentido que el horario de verano durante todo el año.

“Si vamos a realizar un cambio permanente que afecte a todos los estadounidenses, debemos basarnos en la ciencia y priorizar la salud de los estadounidenses, en particular la de los niños”, declaró la representante Mary Gay Scanlon, al hablar a favor de la adopción del horario estándar permanente en una audiencia de la comisión el lunes.

Los sentimientos encontrados de los legisladores sobre el tema reflejan en gran medida los del público estadounidense.

Las encuestas han demostrado que a la ciudadanía no le gusta cambiar la hora, pero no logran ponerse de acuerdo sobre una solución.

“Estoy un poco indeciso sobre qué postura adoptar respecto a este proyecto de ley, pero hemos escuchado alto y claro que la gente no quiere cambiar la hora”, manifestó el representante republicano Nick Langworthy, quien representa a partes de Buffalo, Nueva York, en la audiencia de la comisión del lunes.

El Congreso ya había intentado anteriormente adoptar el horario de verano permanente, aprobando una medida en 1974 cuando Estados Unidos atravesaba una crisis energética.

Sin embargo, los legisladores rápidamente dieron marcha atrás debido a la gran impopularidad de la medida, un hecho que los opositores al proyecto de ley del martes mencionan con frecuencia.

Este episodio no ha disuadido a los legisladores de volver a considerar la idea.

En 2022, el Senado aprobó una versión de un proyecto de ley sobre el horario de verano, pero no llegó a votarse en la Cámara de Representantes.

En 2025, un grupo bipartidista de senadores buscó el consentimiento unánime para aprobar una medida similar, pero el senador republicano Tom Cotton de Arkansas lo impidió.

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