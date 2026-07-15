La líder de una red de trata sexual de mujeres migrantes se declara culpable en EE.UU.

Por Hannah Rabinowitz, CNN

Hace varios años, una familia llegó a Estados Unidos y emprendió un nuevo y aterrador negocio: el contrabando de mujeres jóvenes y pobres de Centro y Sudamérica hacia el país y obligarlas a prostituirse.

El plan era bastante sencillo, según documentos judiciales. Uno o dos miembros de la familia se pondrían en contacto con mujeres en el extranjero y les ofrecerían recursos para inmigrar ilegalmente y un trabajo legítimo cuando llegaran. Todo lo que las mujeres debían hacer era reembolsar los gastos de viaje.

Pero una vez que estaban en camino, se les decía a las mujeres que el precio había aumentado, a menudo en decenas de miles de dólares. Las mujeres sentían que no tenían otra opción que aceptar participar en sexo comercial y entregar las ganancias, dijeron los fiscales.

Este miércoles, la cabecilla de la operación —y la matriarca de la familia— se declaró culpable de tres cargos de conspiración: trata sexual, conspiración para introducir a extranjeros indocumentados a EE.UU. con fines de lucro financiero y lavado de dinero.

La mujer, Yilibeth del Carmen Rivero de Caldera, enfrenta hasta cadena perpetua.

Las víctimas son jóvenes que “creen que vienen a Estados Unidos por algún tipo de oportunidad para una vida mejor”, dijo a CNN Tysen Duva, quien dirige la división penal del Departamento de Justicia. “Quieren llegar aquí. Quieren irse de donde vienen. Van a pagar dinero para hacerlo. Pero lo que no se dan cuenta es de la deuda sexual que van a contraer cuando lleguen aquí”.

CNN se ha puesto en contacto con el abogado de Rivero de Caldera para solicitar comentarios, así como con los abogados de sus ocho coacusados, quienes todos se han declarado culpables.

“Cuando era una adolescente, mi clienta atravesó y sobrevivió las selvas del Tapón del Darién buscando refugio y un futuro mejor”, dijo Meggan Sullivan, la abogada de una de las nueras de Rivero de Caldera. “En cambio, se convirtió en víctima de una familia de tratantes que la preparó y controló” hasta que se unió a su plan, dijo Sullivan.

“Antes de juzgar a las sobrevivientes, tenemos que entender las extraordinarias vulnerabilidades que los tratantes explotan deliberadamente”, continuó Sullivan. “No podemos entender estos casos a menos que entendamos el trauma, la coerción y la supervivencia que los definen”.

De acuerdo con documentos judiciales, Rivero de Caldera, de nacionalidad venezolana, ingresó a Estados Unidos en 2022 y puso en marcha la operación de trata desde moteles en Nashville, Tennessee.

Los fiscales alegan que, en el plazo de un año, los dos hijos de Rivero de Caldera, su hija y sus parejas también ingresaron al país y se unieron al plan, al igual que dos socios.

El grupo presuntamente envió dinero para el viaje a las víctimas, contrató a coyotes para ayudarlas a entrar a EE.UU. y, en ocasiones, incluso escoltó a las víctimas para entrar al país y llegar a Tennessee.

Cuando llegaron, las víctimas eran vigiladas de manera “casi constante” para asegurarse de que no escaparan, dicen los documentos judiciales. A menudo se les retenían sus documentos de inmigración. Algunas víctimas dijeron a los investigadores que creían que Rivero de Caldera y uno de sus hijos estaban vinculados con el Tren de Aragua, un cartel y una organización terrorista designada por EE.UU., y temían que la banda lastimara a sus familias si se negaban a cumplir, según los documentos.

Una víctima destacada en los documentos judiciales dijo que viajó por varios países en autobús y a pie antes de entrar a Estados Unidos. Pero durante su trayecto, a la mujer, cuyo nombre no es revelado por los fiscales, presuntamente le dijeron que sería multada con US$ 35.000 porque llevaba consigo a su hija de 5 años.

Como la mujer no podía permitirse pagar esa tarifa adicional, comenzó a trabajar en sexo comercial, dicen los fiscales, y añaden que se le advirtió repetidamente que habría consecuencias si intentaba escapar antes de haber pagado por completo su deuda.

Cuando las fuerzas del orden llegaron para arrestar a uno de los hijos de Rivero, encontraron a la hija de la mujer en su habitación de hotel, dicen los fiscales. Su madre estaba en una habitación separada con un cliente.

Los fiscales dicen que Rivero de Caldera y los coacusados utilizaron las ganancias de la prostitución forzada para traer nuevas víctimas a Estados Unidos.

El Departamento de Justicia ha convertido la trata de personas en una de sus principales prioridades.

Es una de las empresas criminales más rentables, de acuerdo con el Departamento de Justicia, junto con el tráfico de armas y de drogas. Se estima que la trata de personas es una industria mundial de US$ 32.000 millones al año, dice el departamento.

Con ese fin, el secretario de Justicia interino Todd Blanche dijo el mes pasado que estaba nombrando a la fiscal Alessandra Serano para que actúe como enlace con otras agencias federales en el trabajo del departamento sobre trata de personas y explotación infantil.

Serano dijo a CNN que espera “tomar lo mejor de lo que el Departamento de Justicia tiene para ofrecer” en sus investigaciones sobre trata de personas y asociarse con “otras agencias como Seguridad Nacional, el Departamento de Estado, (y) organizaciones estatales y locales, para trabajar juntos para combatir este problema”.

A Serano se le ha encomendado presentar un informe al secretario de Justicia interino, actualizando las estrategias del departamento para combatir la trata de personas y la explotación infantil dentro de los 120 días posteriores a su nombramiento.

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