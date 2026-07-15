Las 5 cosas que debes saber este 15 de julio

Por CNN Español

Petro califica de “asesinato” la muerte de colombiano en operativo de ICE. Con nuevas sanciones, EE.UU. apunta al ya golpeado sector del turismo de Cuba. Bukele consolida su poder. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

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España derrotó 2-0 a Francia y consiguió su boleto a la final de la Copa del Mundo. Los ibéricos jugaron su segunda semifinal del Mundial en la historia y, al igual que 2010, pasaron la prueba con éxito. España, que solo tiene una Copa del Mundo en sus vitrinas, buscará ahora igualar los dos trofeos que tienen Francia y Uruguay.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, condenó la muerte de un ciudadano colombiano en EE.UU. por disparos de un agente de ICE durante un operativo y aseguró que se trató de “un asesinato”, por lo que, agregó, espera que Donald Trump se pronuncie sobre el caso. La Embajada de Colombia en Estados Unidos, por su parte, dijo que solicitó formalmente “información y aclaraciones” al Departamento de Seguridad Nacional.

Ni Israel ni Estados Unidos definieron con precisión sus objetivos cuando lanzaron el ataque contra Irán hace casi cinco meses. El conflicto ha escalado en los últimos días y el escenario más probable es un ciclo prolongado de ataques, treguas parciales y nuevas crisis. Análisis de Brett McGurk.

La carrera contrarreloj para convencer a Trump de abandonar su plan de imponer un peaje en el estrecho de Ormuz

En una nueva escalada de su campaña de presión sobre Cuba, el Gobierno de Estados Unidos anunció el lunes nuevas sanciones contra el sector del turismo, un área clave de la alicaída economía de la isla sobre la que las autoridades castristas depositaron buena parte de las inversiones y esperanzas como motor productivo y fuente de divisas.

Nayib Bukele aspira a una tercera presidencia en El Salvador, en un contexto sin otras figuras políticas y donde el oficialismo, es decir, Bukele, controla todas las instituciones, incluidas las que regulan las elecciones. Así, el autodenominado “dictador cool” tiene todo a su favor para seguir gobernando, una señal de que su poder llegó hace varios años para quedarse por otros tantos más.

¿Dónde se descubrió azúcar natural por primera vez?

A. En la fosa marina más profunda

B. En un volcán en erupción

C. En nubes de polvo y gas en el centro de la Vía Láctea

D. En una célula clonada

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Brote de diarrea por parásitos se expande a más estados de EE.UU.: los casos ya superan el nivel del año pasado

En Estados Unidos se han confirmado 1.645 casos de ciclosporiasis desde el 1 de mayo, y más de 5.100 casos adicionales están bajo investigación, informó este martes el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, lo que representa un fuerte aumento en comparación con los últimos años.

La Cámara de Representantes de EE.UU. aprueba un proyecto de ley para hacer permanente el horario de verano

La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó el martes a favor de una medida para instaurar el horario de verano durante todo el año en todo el país, impulsando así al Congreso a abordar un tema que durante mucho tiempo ha desconcertado a los legisladores y ha provocado apasionadas súplicas de padres, agricultores y otros con puntos de vista muy divergentes.

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E. Jean Carroll recibe oficialmente más de US$ 5 millones de Trump tras fallo por abuso sexual y difamación.

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—Lo dijo Shakira en un llamado a los líderes del mundo para sumarse al fondo educativo de la FIFA y Global Citizen que apoya a las escuelas de Venezuela.

Noruega recibe a su selección con remo vikingo multitudinario

La selección de Noruega regresó a Oslo, donde recibió una bienvenida de héroes tras alcanzar los cuartos de final del Mundial en su primera participación en el torneo desde 1998. Los aficionados se agolparon en las calles de la ciudad para la celebración, que incluyó una última remada vikinga.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: C. Astrónomos detectaron el azúcar natural presente en las frambuesas en nubes interestelares de polvo y gas cerca del centro de la galaxia Vía Láctea.

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