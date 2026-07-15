Muere a los 95 años Elsa Aguirre, estrella de la “época de oro” del cine mexicano

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

El cine mexicano se está quedando sin estrellas de la llamada “época del oro” de la década de 1950. Una de sus figuras más famosas, la actriz Elsa Aguirre, falleció este miércoles a los 95 años, según informó en X la Asociación Nacional de Intérpretes de México.

La actriz nació en Hidalgo del Parral, Chihuahua, el 25 de septiembre de 1930 y debutó en el cine con apenas 16 años en un papel secundario en la película “El sexo fuerte” (1946), junto con Mapy Cortés y Ángel Garasa.

La popularidad de Elsa Aguirre estribó en su versatilidad: no había género en el que no destacara. Se le daba bien tanto la comedia ranchera como los dramas, el cine de rumberas y las cintas de suspenso.

Compartió pantalla con todas las grandes estrellas mexicanas, desde Pedro Infante, Jorge Negrete, Cantinflas, María Félix, Arturo de Córdova, Luis Aguilar, Pedro Armendáriz, Marga López y hasta Miroslava e Ignacio López Tarso, entre muchos otros.

Su salto a la fama se produjo con la película “Ojos de juventud” en 1948, un melodrama que protagonizó con Joaquín Pardavé. Pero su carrera se consolidó con dos largometrajes, ambos estrenados en 1950: “Lluvia roja”, con Jorge Negrete; y el melodrama “La mujer que yo amé”, un éxito de taquilla que también contó con la participación de los músicos Agustín Lara, Toña la Negra y Pedro Vargas.

En total, participó en 39 largometrajes, siendo su último papel en la cinta “Albur de amor”, en 1980. Tras retirarse del cine, participó en cinco telenovelas, siendo la última, según imdb.com, la novela “Belinda” de 2004.

La actriz se mantuvo activa hasta hace pocos meses. Prueba de ello es su cuenta oficial en Instagram, en la que Aguirre publicaba imágenes de eventos públicos a los que asistía, encuentros con fans, fotografías de ella en su juventud y promovía el yoga, práctica a la que atribuía su buena salud y longevidad.

Entre los reconocimientos que Aguirre recibió se encuentran la Presea Ángel de la Independencia y el premio Ariel de Oro otorgado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) en reconocimiento a su trayectoria.

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