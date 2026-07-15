Orden de registro del FBI alega que se encontraron drogas en una camioneta involucrada en el tiroteo de ICE en Houston

Por Lauren Mascarenhas, Norma Galeana y Ed Lavandera, CNN

En una orden para registrar la camioneta que Lorenzo Salgado Araujo conducía cuando fue abatido mortalmente la semana pasada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Houston, el FBI dijo que tiene motivos para creer que había drogas ilegales en el vehículo.

La orden cita causa probable por “distribución, fabricación o posesión con intención de distribuir una sustancia controlada y posesión simple de una sustancia controlada”.

En la declaración jurada de la orden, redactada por el agente especial del FBI David McNielly el martes y presentada ante un juez magistrado federal, el agente describió haber llegado al lugar después del tiroteo y supuestamente haber observado pequeñas bolsas de plástico “con una sustancia blanca similar a cristales” en la camioneta de carga blanca. McNielly dijo que hizo las observaciones desde fuera de la camioneta.

“El empaque y la apariencia de la sustancia controlada en el vehículo objetivo es consistente con metanfetamina”, afirma la orden. Sin embargo, no dice explícitamente a quién se cree que pertenecen las bolsas. Incluidas en la orden hay dos imágenes de las bolsas que parecen estar sobre el tablero del vehículo.

Aunque no es inaudito, es inusual que una orden de registro del FBI esté disponible públicamente durante una investigación activa y de alto perfil de esta naturaleza.

El registro del tribunal federal parece mostrar que la orden fue sellada inicialmente cuando se presentó el martes, protegiendo su contenido de la vista pública, pero posteriormente fue desclasificada. La presentación tuvo lugar dos días antes del velatorio público de Salgado Araujo y tres días antes de su funeral.

Las fuerzas del orden no habían registrado el vehículo antes de presentar la orden, escribió McNielly. El alcalde de Houston, John Whitmire, dijo a CNN que agentes del FBI estaban realizando un registro del vehículo este miércoles por la mañana.

Hasta la fecha, el Departamento de Seguridad Nacional no ha indicado que los agentes de ICE que detuvieron a Salgado Araujo tuvieran conocimiento de drogas que posiblemente estuvieran dentro del vehículo en el momento del tiroteo mortal.

El médico forense dictaminó que la muerte de Salgado Araujo fue causada por un disparo en el torso, y las autoridades no han divulgado información toxicológica que describa cualquier sustancia en su organismo en el momento de la muerte.

El presidente del comité de acción política LULAC Adelante, un grupo político que apoya la participación electoral y a los candidatos latinos, acusó a los investigadores federales de intentar “cambiar el discurso público y predisponer a un jurado en el condado de Harris”.

“Simplemente huele a una campaña de difamación y a un encubrimiento”, dijo Domingo García.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Texas, que está trabajando estrechamente con la familia de Salgado Araujo, dijo: “El Gobierno de Trump carece de credibilidad para investigarse a sí mismo, y deberíamos ser escépticos ante cualquier afirmación hasta que se complete una investigación plenamente independiente”.

CNN se ha puesto en contacto con el Departamento de Justicia para solicitar comentarios sobre las acusaciones contenidas en la orden y sobre si fue desclasificada a petición de los fiscales federales.

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Harris dijo a CNN que no presentó ni ejecutó la orden. La oficina del fiscal pudo acceder a la camioneta, dijo, con el permiso del FBI local.

Los tres hombres que estaban en el automóvil con Salgado Araujo, incluido su hermano, Víctor Salgado, han estado detenidos desde el tiroteo. Los tres han obtenido certificaciones de Visa U que los protegen de ser deportados de inmediato, según información del abogado de inmigración de Houston Hugo Balderas Ibarra y la oficina del fiscal del condado de Harris. CNN se puso en contacto con Ibarra para solicitar comentarios este miércoles por la tarde.

Ruby Powers, una abogada de inmigración con sede en Houston que representa a Víctor Salgado, dijo a CNN que no tenía comentarios este miércoles por la tarde, y agregó: “Simplemente dejaremos que las autoridades hagan su investigación”.

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Con información de Josh Campbell y Ashley Killough, de CNN.