EE.UU. dirige ahora su guerra comercial contra Brasil: ¿por qué y quiénes pagarán el costo?

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

El Gobierno de Estados Unidos concretó este miércoles su amenaza de imponer nuevos aranceles del 25 % a miles de productos de Brasil, la potencia sudamericana con la que mantiene una tensa relación, aunque economistas advierten que el costo de esa medida se trasladará a los consumidores estadounidenses.

El arancel adicional que Estados Unidos anunció el miércoles sobre parte de los productos procedentes de Brasil afectará a exportaciones brasileñas por unos US$ 11.200 millones (casi el 30 % del total), según cálculos de la Cámara Americana de Comercio para Brasil (Amcham Brasil), pero con un enorme asterisco.

De los 3.000 productos afectados que calculó Amcham Brasil, quedaron exceptuados varios altamente sensibles para el consumo en EE.UU., como las carnes, el café, el petróleo y los aviones, según confirmó en su anuncio el representante comercial de Estados Unidos (USTR). Es decir, el impacto sería mucho más fuerte de no ser por esas excepciones.

En la práctica, la mayor parte del costo de los aranceles no es absorbido por los exportadores brasileños ni los importadores estadounidenses, sino por el consumidor final en los supermercados u otros comercios, según explicó a CNN el economista y consultor brasileño André Perfeito.

“Es un tema de oferta y demanda. Para los productos que no tengan sustitutos, el empresario va a pasar esa tarifa al precio. Hay algunos que tienen alternativas similares, pero la oferta va a disminuir”, comentó.

Entre los más afectados, Perfeito destacó el sector de la madera y maquinarias.

En el reacomodamiento de Estados Unidos, el analista dijo que el país podría buscar importar más madera de Canadá (con quien tiene sus propias discusiones) y aumentar la producción local de etanol, pero consideró que los cambios no representarían una complicación macroeconómica significativa para Brasil, que tiene a China como su primer socio comercial. “Hay capacidad de conseguir otros socios comerciales que absorban parte de eso”, afirmó.

Amcham Brasil, que agrupa a las grandes empresas brasileñas y estadounidenses con negocios en los dos países, calificó la medida como “muy negativa” para la relación bilateral. Según su análisis, la sanción pone a Brasil entre los países con las condiciones más restrictivas en el mundo para acceder al mercado estadounidense.

Perfeito afirmó que las compañías de Estados Unidos, conscientes del impacto de los aranceles, son quienes intentan que no se materialicen para no ver reducida su competitivdad. “Muchos empresarios de EE.UU. alertan a su gobierno que gravar todo eso sería complicado, porque no tienen una oferta a corto plazo. Hay una discusión allí, hacen lobby por Brasil”, comentó.

A diferencia de los aranceles de 2025 que Trump impuso a decenas de países denunciando una “desventaja comercial” (que no aplicaba en el caso de Brasil, ya que EE.UU. cuenta con un amplio superávit), esta vez la medida fue anunciada tras concluir una investigación de un año que determinó que el país sudamericano había incurrido en prácticas comerciales “desleales”.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que “no existe justificación” para estos aranceles “ilegales” y arbitrarios, por lo que adelantó que responderá en virtud de su Ley de Reciprocidad.

Las exportaciones de Brasil a EE.UU. bajaron un 13 % en el primer semetre del año. Según datos oficiales, las que más cayeron fueron las de petróleo (-30 %), semimanufacturados de hierro y acero (-21,7 %) y café (-34 %).

Las nuevas medidas comerciales entrarán en vigor el 22 de julio, por lo que el impacto se sentirá cuando las empresas tengan que renovar su stock o incluso antes si deciden ir amortigúandolo. Aunque el comunicado de Estados Unidos menciona la posibilidad de mantener las conversaciones bilaterales, Perfeito considera que el escenario no está en el horizonte.

“Esos asuntos no están siendo ecnaminados, no están abriendo el espacio para un diálogo. Es un impasse que debe ser solucionado”, apuntó.

La relación bilateral podría tensarse más en los próximos meses por temas políticos, ya que Brasil se alista para las elecciones presidenciales. Lula buscará la reelección y Donald Trump anunció su apoyo al principal candidato opositor, Flávio Bolsonaro.

De todos modos, Perfeito consideró que el impacto de los aranceles será temporal. “No se va a extender por mucho tiempo, porque la política de Trump está diseñada para objetivos de corto plazo”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.