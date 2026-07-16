El DHS suspendió y luego restableció los controles de tráfico de ICE, mientras busca frenar los tiroteos y las críticas

Por Andy Rose, Priscilla Álvarez y Michael Williams, CNN

Ese era el problema que se suponía que la designación de un nuevo alto funcionario en el Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, iba a solucionar.

El apoyo a la intensa atención que la administración Trump prestó al control de la inmigración estaba disminuyendo a principios de este año después de que operaciones de alto perfil resultaran en deportaciones controvertidas, enfrentamientos violentos con manifestantes y, en última instancia, dos ciudadanos estadounidenses muertos por disparos en enero en las calles de Minneapolis.

“Mi objetivo en seis meses es que no seamos noticia principal todos los días”, declaró el futuro secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, a un panel del Congreso a mediados de marzo.

Aunque aún quedan dos meses para que se cumpla el plazo que él mismo se impuso, la esperanza de Mullin de un verano tranquilo con detenciones de inmigrantes discretas se ha visto frustrada por otro par de tiroteos mortales perpetrados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas bajo su amplio mando.

Las muertes de Lorenzo Salgado Araujo en Houston y de Joan Sebastián Durán Guerrero en Biddeford, Maine, se produjeron durante controles de tráfico, que se habían convertido en una herramienta fundamental para los agentes que intentaban cumplir el objetivo de la administración Trump de realizar alrededor de 2.000 detenciones al día.

Eso pareció cambiar el martes, cuando el DHS se enfrentó a más críticas de funcionarios locales y miembros del Congreso: se les indicó a los agentes de ICE que suspendieran en gran medida las detenciones de vehículos hasta nuevo aviso y que coordinaran con las agencias asociadas al ejecutar una orden de arresto penal contra alguien que se encuentre en un vehículo.

Pero el responsable de la frontera, Tom Homan, apenas había terminado una ronda de entrevistas en las que restaba importancia a esos controles de tráfico y predecía que el cambio temporal no afectaría mucho al número de detenciones relacionadas con la inmigración cuando la directiva volvió a cambiar.

El cambio de postura se produjo por orden del presidente Donald Trump, según un funcionario de la Casa Blanca.

La pausa enfureció al mandatario, de acuerdo con dos fuentes familiarizadas con el asunto, ya que destacadas voces del movimiento MAGA sugirieron que su administración estaba debilitando la aplicación de las leyes de inmigración.

“¡NO PODEMOS renunciar a una de las herramientas más importantes y efectivas de ICE para combatir el crimen: el control de tráfico!”, escribió Trump el miércoles por la mañana en Truth Social. “Si lo hacemos, le estaremos haciendo el juego a los delincuentes”.

“ICE, sean prudentes, justos e inteligentes, y vuelvan a hacer su importantísimo trabajo”, añadió.

Aunque de corta duración, la pausa impuesta por ICE en la mayoría de las detenciones de vehículos demostró que una agencia federal estaba aparentemente dispuesta a reevaluar sus métodos, al menos en comparación con la decisión de la predecesora de Mullin, Kristi Noem, de redoblar la apuesta tras la muerte en Minnesota de Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes federales.

Dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los funcionarios han expresado en privado su preocupación de que los repetidos disparos de armas de fuego en los que se ha visto involucrada la agencia (ha habido 10 incidentes de este tipo en 2026) descarrilen la opinión pública que Mullin ha intentado reconstruir tras la destitución de Noem.

Aun así, el estándar legal para acusar a los agentes del orden por un tiroteo en el cumplimiento del deber sigue siendo alto, y no se han presentado cargos penales contra ningún agente de inmigración involucrado en los casos de detenciones de tráfico fatales de este año.

Ante los objetivos de detención sin precedentes que se han fijado para el segundo mandato de Trump, los agentes de ICE están bajo presión para detener a inmigrantes indocumentados mientras se encuentran en movimiento, declaró esta semana a CNN un antiguo responsable de la agencia.

“Se tarda un poco más si hay que esperar a que la persona llegue a su destino”, indicó John Sandweg, abogado y exdirector interino de ICE durante la administración Obama. “Existe un afán por aumentar el número de arrestos”.

Mientras tanto, los esfuerzos tradicionales para detener a inmigrantes indocumentados en sus hogares se han vuelto menos efectivos.

La vigilancia de vecindarios, las visitas puerta a puerta y el uso de órdenes administrativas del DHS —firmadas por oficiales autorizados de ICE en lugar de jueces— se han visto frustrados por las crecientes redes de organizadores comunitarios que informan a los inmigrantes sobre sus derechos legales y les advierten cuando hay agentes federales cerca.

“Cada vez más personas se informan de que, por ley, no están obligadas a dejar entrar a ICE sin una orden judicial”, indicó Sandweg, refiriéndose al tipo de orden firmada por un juez.

Sin embargo, el aumento de las detenciones de conductores por parte de ICE con fines de control inmigratorio no ha ido acompañado de un incremento en la capacitación sobre cómo realizar controles de tráfico, lo que agrava el peligro tanto para los sospechosos como para los agentes, afirmó.

“Hablo constantemente con exagentes de ICE y policías estatales y locales. Te dirán que un control de tráfico es una de las cosas más peligrosas que puede hacer la policía”, manifestó Sandweg. “Los agentes sienten que corren peligro, y vemos las consecuencias de eso”.

De hecho, a pesar de que los agentes de ICE ya recibían mucha menos formación que casi cualquier otro agente federal con placa y arma, la administración Trump redujo las horas de formación de los nuevos reclutas de ICE en medio de una agresiva campaña de contratación.

Desde entonces, Mullin ha rectificado, prometiendo en una audiencia del Congreso el mes pasado que la capacitación volvería a “cumplir con los estándares habituales” para el 1 de julio.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está implementando capacitación adicional, que incluye control de multitudes, detenciones de vehículos de alto riesgo y capacitación médica, además de un curso de tiro real, informó a CNN el miércoles un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El 2 de junio, ICE prorrogó su programa de capacitación a 71 días, lo que se aplicó a todas las nuevas clases de capacitación que comenzaron el 1 de julio, declaró el portavoz, y agregó que los graduados anteriores recibirán “capacitación de seguimiento”.

“Como hemos dicho desde el principio, la formación de ICE no termina cuando los reclutas se gradúan de la academia”, agregó el portavoz del DHS. “Los agentes de ICE reciben una formación práctica y un programa de mentoría rigurosos. Esta formación adicional se registra en línea y se supervisa de cerca”.

Otros arrestos relacionados con vehículos también han generado críticas hacia las acciones de control inmigratorio.

Un arresto de ICE hace un mes en el estacionamiento de una escuela primaria de Baltimore conmocionó a padres y niños que se preparaban cerca para una ceremonia de graduación de kínder.

Además, se han grabado en video choques que involucran a sospechosos o manifestantes que huían, acusados ​​de embestir a agentes.

Según la política de uso de la fuerza del DHS, un agente del orden público solo puede usar fuerza letal “cuando tenga la creencia razonable de que la persona a la que se dirige dicha fuerza representa una amenaza inminente de muerte o lesiones corporales graves para el agente o para otra persona”.

En los incidentes ocurridos durante controles de tráfico en Minneapolis, en los que resultaron muertos Good, y Salgado Araujo, en Houston, ICE afirmó que los sospechosos habían utilizado sus vehículos como armas contra los agentes.

Las afirmaciones fueron negadas por los pasajeros de la furgoneta de Salgado Araujo y contradichas por el video del tiroteo en el que resultó muerta Good.

Pero tras el fatal tiroteo del lunes en el que murió Durán Guerrero en Maine, el comunicado oficial del ICE adoptó un enfoque notablemente diferente: “El vehículo intentó huir del lugar y, temiendo por la seguridad pública, un agente disparó su arma”, decía el comunicado.

Aun así, esa explicación del DHS ha dejado a algunos funcionarios públicos y veteranos de las fuerzas del orden con dudas sobre por qué el agente disparó su arma, declararon a CNN.

“Esta vaga idea de seguridad pública, sin nada más, no es suficiente para justificar… el uso de la fuerza letal”, señaló Elliot Williams, analista legal de CNN que trabajó en ICE durante la administración Obama.

“Todos los agentes del orden en Estados Unidos se están rascando la cabeza tratando de averiguar qué significa eso”, apuntó una fuente federal de las fuerzas del orden a CNN, haciendo hincapié en que debe llevarse a cabo una investigación, incluso desde el punto de vista del agente, para comprender lo que sucedió.

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