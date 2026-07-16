El peligroso humo de los incendios forestales en Canadá avanza hacia los Grandes Lagos y el noreste de EE.UU.

Por Dakota Smith, CNN

Enormes columnas de humo de los incendios forestales en Canadá comenzaron a cruzar la frontera hacia Estados Unidos, lo que genera niveles peligrosos de contaminación del aire para más de 100 millones de personas en el Medio Oeste y el noreste.

El humo cubrió los horizontes urbanos y provocó un fuerte deterioro de la calidad del aire este miércoles en el noreste, incluso en Nueva York y Boston. Ambas ciudades estaban bajo alertas por calidad del aire que advertían de niveles insalubres debido a la elevada concentración de partículas finas procedentes del humo de los incendios forestales. También se emitieron alertas antes de la llegada de la peor parte del humo a zonas del Medio Oeste, como Chicago y Detroit.

El humo ya ha sido un problema este verano en partes del oeste, las Grandes Llanuras y el Medio Oeste, mientras los incendios en Estados Unidos han quemado más de 1,46 millones de hectáreas, principalmente en la mitad occidental del país. Sin embargo, el humo más denso que se ha desplazado sobre la región de los Grandes Lagos y el noreste proviene de incendios forestales más al norte.

En Canadá, casi 3.500 incendios han quemado más de 4,8 millones de acres este verano. Una docena de ellos se intensificaron en Ontario en las últimas semanas y llenaron el cielo de humo, que comenzó a desplazarse hacia el sur, como ocurrió de forma extrema en 2023.

La actividad de los incendios forestales en Canadá este año no se acerca a los niveles extraordinarios de 2023, pero la combinación de los incendios en Ontario y un domo de calor sobre el centro de EE.UU. amenaza con generar graves problemas de humo para millones de personas.

La contaminación causada por los combustibles fósiles, que calienta el planeta, aumenta la probabilidad de que las temporadas de humo se prolonguen, al hacer más probable que temporadas extremas de incendios forestales como la de 2023 —la peor registrada en Canadá— dejen pronto de ser una excepción.

El humo insalubre se dirige hacia los Grandes Lagos y el noreste

La más reciente oleada de humo descendió hasta la superficie debido a un cambio en el patrón meteorológico, a diferencia de la columna del martes, que permaneció en gran medida en las capas más altas de la atmósfera.

Como resultado, la calidad del aire se deterioró en el noreste de Pensilvania, Nueva York, partes de Nueva Inglaterra y el norte del Medio Oeste. Es probable que la mala calidad del aire continúe siendo un problema hasta el viernes, mientras el humo permanece en la zona y llegan nuevas columnas desde el norte.

El humo de los incendios forestales contiene diminutos contaminantes peligrosos conocidos como PM2,5, que pueden penetrar profundamente en los pulmones o ingresar al torrente sanguíneo al ser inhalados. Estas partículas minúsculas pueden provocar problemas respiratorios, como bronquitis, y causar inflamación que agrava la diabetes, las enfermedades cardíacas y otros problemas de salud.

Gran parte de Michigan, Minnesota y Wisconsin también estará bajo alertas por calidad del aire debido al humo durante los próximos días.

Las personas con enfermedades pulmonares o cardíacas, los niños y los adultos mayores corren un riesgo especialmente alto de sufrir enfermedades relacionadas con el humo. El Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU. recomienda evitar la exposición al humo, limitar las actividades al aire libre y mantener las ventanas cerradas durante la noche.

El único aspecto positivo que trae el humo es que podría aliviar parte del calor. El humo bloquea la luz solar, lo que sería una buena noticia para muchas zonas del noreste donde se esperan altas temperaturas en los próximos días.

El humo está llegando ahora a Estados Unidos gracias a un domo de calor de intensidad récord que permanece sobre la parte central del país.

En lo que va del año ya se han registrado varios domos de calor —grandes sistemas de alta presión que se desplazan lentamente— desde la costa oeste hasta el noreste. El aire circula en el sentido de las agujas del reloj alrededor de estos sistemas, pero hasta ahora ninguno se había ubicado en el lugar adecuado para arrastrar el humo de Canadá hacia el sur.

El borde norte del domo de calor de esta semana está ubicado de manera ideal sobre el norte de Minnesota y el sur de Ontario, donde los incendios forestales continúan activos. Esta configuración hace que el humo se desplace hacia el este y el sur, directamente hacia partes del Medio Oeste y el noreste.

Con varios meses aún por delante en la temporada de incendios forestales, seguirá existiendo la posibilidad de que nuevas columnas de humo procedentes de Canadá avancen hacia el sur.

¿Cómo se compara este humo con el de 2023?

Por esta misma época hace tres años, se estaban batiendo récords: unos 4.300 incendios ya habían arrasado 25 millones de acres en Canadá.

En junio de 2023, el humo cubrió el horizonte de la ciudad de Nueva York cuando los vientos del norte empujaron una enorme masa de humo procedente de los incendios forestales en Quebec hacia la Gran Manzana.

Los responsables fueron un sistema dominante de alta presión sobre la bahía de Hudson y un sistema de tormentas sobre la costa atlántica de Canadá. Juntos, canalizaron el humo hacia el Medio Oeste y el noreste.

Ambos sistemas permanecieron prácticamente inmóviles, lo que mantuvo el humo sobre la región durante unos cuatro días.

El episodio de humo de 2023 fue tan extenso que un estudio publicado el año pasado estimó que más de 350 millones de personas estuvieron expuestas diariamente a contaminación del aire provocada por el humo de los incendios forestales.

Afortunadamente, la actividad de los incendios forestales en Canadá comenzó más tarde este año en comparación con aquel año récord, por lo que es poco probable que el humo de este año sea tan generalizado.

Las temporadas de humo son cada vez peores

En Estados Unidos, el período en el que pueden producirse episodios de humo insalubre por incendios forestales es cada vez más largo, a medida que las temporadas de incendios en el oeste se vuelven más prolongadas y extremas.

Se ha determinado que el cambio climático es responsable de la mayor parte del aumento del humo de incendios forestales a nivel de superficie. Ese humo ha revertido décadas de mejoras en la calidad del aire en algunas zonas de Estados Unidos, especialmente en el oeste.

Un estudio publicado el año pasado concluyó que la contaminación que calienta el planeta provocó aproximadamente 15.000 muertes adicionales en Estados Unidos entre 2006 y 2020 por partículas procedentes del humo de incendios forestales, en comparación con las que se habrían producido en un mundo más frío.

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