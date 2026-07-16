Elijo creer: las “señales” que ilusionan a España y Argentina antes de la final

Por Federico Leiva, CNN en Español

Qué sería del fútbol sin supersticiones, místicas y cábalas. Si hasta cierto entrenador subcampeón del mundo con Francia armaba el equipo con base en la carta astral de sus jugadores. Y bueno, qué vamos a hablarle de cábalas a los argentinos, si el seleccionado campeón del mundo en 1986 estaba lleno de ellas, desde canciones que sonaban en el micro rumbo al estadio hasta repetir a los policías de custodio.

Estas cábalas, o costumbres, como las llamaba Carlos Salvador Bilardo, no han pasado de moda, pero sí han perdido protagonismo ante las llamadas “señales místicas”, las mismas que dieron origen al “elijo creer” que acompañó a Argentina rumbo al título en el Mundial 2022. Se trata, a fin de cuentas, de coincidencias, “señales” de que algo bueno que pasó se puede repetir.

Y a horas de que España y Argentina jueguen mano a mano por la Copa del Mundo, no han faltado los que, rápidos de mente y memoria, encontraron las señales que alimentan la ilusión en España y Argentina.

El caso español resulta algo más sencillo de detectar, porque ganó solo un Mundial, el de 2010. Y, como en 2010, España llega a la final del torneo en 2026 después de que Francia sea subcampeón en la edición anterior. En la final de 2006, los galos perdieron ante Italia por penales, y en 2022, ante Argentina también por la vía de los 12 pasos.

Otra coincidencia que detectaron los españoles es que volvieron a caer en el Grupo H, el mismo que disputaron en 2010, luego de tres mundiales seguidos cayendo en otra zona. Y como en 2010, la Roja no empezó bien su camino: aquella vez perdió ante Suiza y en esta empató ante Cabo Verde.

La señal que muchos vienen repitiendo desde diciembre es la más obvia: el Mundial de 2010 y el de 2026 comenzaron un 11 de junio, y en ambos el partido inaugural fue un México vs. Sudáfrica. Eso alimentó la ilusión de una selección que, al igual que en 2010, llegaba como vigente campeona de la Eurocopa.

A los españoles tampoco se les pasó por alto el “nadaplete” del Real Madrid en 2010 y 2026, ni el hecho de que al igual que hace 16 años el Merengue haya presentado a un tal José Mourinho para encauzar el barco a la deriva.

Argentina esta vez llegaba con menos “señales” positivas que en 2022, pero las redes se inundaron de ellas durante la semifinal ante Inglaterra. Una imagen en particular desató la ilusión (por si algún argentino algo perdido no se había ilusionado todavía): Argentina caía 1-0 ante Inglaterra y el DT Lionel Scaloni decidió hacer tres cambios a la vez: ingresarían Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul y Gonzalo Montiel. El momento divino llego a la hora de que los tres quedaran de espaldas a la cámara alineados para entrar, mostrando los números de camiseta: el 19, el 7 y el 4. El domingo 19 del mes 7 se jugará la final, donde la Albiceleste buscará su estrella número 4. Una triple coincidencia que nadie dejó pasar.

Así como en España el partido debut del Mundial despertó ilusión meses antes del torneo, en Argentina lo hizo la presencia de Canadá, que solo participó otras dos veces en la Copa del Mundo: en 1986 y en 2022, y en ambas la Albiceleste se coronó campeón.

Otras señales varias tienen como protagonista a Lionel Messi. La más curiosa de todas es el hecho de que el capitán ya salió campeón con Argentina el 10 de julio de 2021 (Copa América), el 18 de diciembre de 2022 (Mundial de Qatar) y el 15 de julio de 2024 (Copa América). El 10, el 18 y el 15 ya han lucido en la espalda de Messi con la Albiceleste. ¿Saben cuál es el cuarto número que usó? El 19. ¿Cerrará el circulo el domingo 19 de julio en Nueva Jersey?

Los argentinos destacan también los 12 años de espera para la revancha tras la final perdida en 2014, algo que vivieron otros tres campeones del mundo: Italia en 2006 tras perder en 1994, Alemania en 2014 tras perder en 2002 y Francia en 2018 tras perder en 2006).

Poco de esto realmente importara el domingo, aunque el aura de las coincidencias seguro empuje la ilusión de la afición y quizás de algunos jugadores. Porque como dice un proverbio bastante utilizado en el cono sur: “Yo no creo en las brujas, pero, que las hay, las hay”.

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