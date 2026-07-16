Las tasas hipotecarias alcanzan su nivel más alto desde el inicio de la guerra con Irán

Por Samantha Delouya, CNN

Las tensiones geopolíticas repercuten en el mercado de la vivienda en Estados Unidos y aumentan la presión financiera sobre quienes buscan comprar una casa.

Esta semana, la tasa promedio de una hipoteca a 30 años con interés fijo subió a 6,55 %, su nivel más alto en casi un año, después de que los nuevos ataques en Irán sacudieran los mercados financieros.

El aumento prácticamente acabó con el optimismo que marcó el inicio de la temporada de compra de viviendas en primavera, cuando muchos economistas esperaban que la caída de las tasas hipotecarias ayudara a reactivar el mercado inmobiliario.

En febrero, la tasa hipotecaria promedio cayó brevemente por debajo del 6 % por primera vez en tres años y medio. Sin embargo, los enfrentamientos que estallaron en Medio Oriente días después cambiaron esa tendencia y elevaron los rendimientos de los bonos y las tasas hipotecarias, mientras los inversionistas temían que el conflicto mantuviera altos los precios del petróleo y la inflación.

Además, hay señales de que las elevadas tasas hipotecarias están alejando del mercado a posibles compradores.

Las ventas pendientes de viviendas cayeron un 5,4 % en junio frente al mes anterior y un 0,3 % en comparación con el mismo mes del año pasado, según un informe publicado este jueves por la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR, por sus siglas en inglés).

“Las tasas hipotecarias más altas en casi un año y el precio medio nacional récord de las viviendas están contribuyendo a un mercado inmobiliario débil, especialmente difícil para quienes compran una vivienda por primera vez”, dijo el economista jefe de la NAR, Lawrence Yun.

Las solicitudes de hipotecas también disminuyeron un 7 % la semana pasada y fueron un 2 % inferiores a las de hace un año, según datos de la Asociación de Banqueros Hipotecarios.

Las tasas hipotecarias suelen seguir el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años, que mostró una fuerte volatilidad a finales de la semana pasada y comienzos de esta, después de que Estados Unidos reanudara los ataques contra Irán la semana pasada tras un breve alto el fuego.

La breve pausa en los combates del mes pasado provocó una caída de los precios de la energía y, como consecuencia, una moderación de la inflación mayorista.

En términos anuales, el Índice de Precios al Productor se desaceleró hasta el 5,5 % en junio, frente al 6 % registrado en mayo. Sin embargo, la reanudación de los enfrentamientos ha vuelto a impulsar al alza los precios del petróleo.

“Las tasas hipotecarias están atrapadas entre unos datos de inflación más moderados y el resurgimiento de los riesgos relacionados con la energía”, dijo Kara Ng, economista senior de Zillow. “La menor inflación de junio redujo la probabilidad de un aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en el corto plazo, pero el alza de los precios del petróleo sigue presionando las perspectivas de inflación y los costos de los préstamos”.

A pesar de las recientes perturbaciones económicas, Zillow sigue esperando que las tasas hipotecarias bajen gradualmente, aunque no de forma significativa, hasta situarse en el 6,4 % a finales de 2026. Aun así, ese nivel sería superior al que registraban al cierre del año pasado.

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