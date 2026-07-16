¿Que es “La bola negra”? Uno de los protagonistas explica el primer tráiler de la película

Por Juan Carlos Arciniegas, CNN en Español

Luego de su estrepitoso estreno en el pasado festival de cine de Cannes, donde “La bola negra” recibió el premio a mejor dirección para sus realizadores (Javier Ambrossi y Javier Calvo) y una ovación de pie que duró entre 16 y 20 minutos –según a quien se le pregunte–, ahora, esta película española presentó este jueves su primer tráiler oficial.

Y para introducirnos un poco más en esta nueva historia de “Los Javis” –como siempre se le ha llamado a este dupla creativa– este fin de semana, CNN En Español transmitirá un especial de Showbiz con el actor Milo Quifes, uno de los protagonistas del filme, y quien fue descrito por nuestro ojo crítico Juan Carlos Arciniegas como toda una revelación del cine iberoamericano.

La charla entre ambos abarcó los diferentes aspectos alrededor del título de esta producción, que desde ya se proyecta como figura central en la próxima temporada de premios en su país y también en Hollywood.

–Es una película acerca de cómo la homosexualidad se ha desarrollado en España a lo largo de tres épocas o cómo la sociedad ha tratado esa homosexualidad a lo largo de esa época.

Trata de la intimidad de los hombres, con respecto a esa misma homosexualidad. Hablamos de (los años) 1932, 1936 y 2017. Como le gusta a los Javis (Ambrossi y Calvo), hay unos buenos saltos en el tiempo. Pero la verdad, es una película muy, muy, muy, muy íntima. Muchísimo.

Te hace preguntarte a ti mismo acerca de lo que quieres sacrificar por ser o decir quién eres –o no eres– realmente.

–Realmente, “La bola negra”, en sí mismo, en la actualidad, es una obra inacabada de Federico García Lorca. Que nunca llegó a acabarla porque, bueno, lo fusilaron (en 1936), lo mataron.

Esta película defiende exactamente eso: el porqué de su fusilamiento. Y lo hace a través de los personajes de “La bola negra”.

–Digamos que en mi época (de mi personaje Carlos), en 1932, existía un sistema en un casino (club privado) en el que existían las bolas blancas y las bolas negras. Para pertenecer a esa nobleza o alta clase del casino, te tenían que echar (asignar), por democracia, bola blanca.

¿Qué pasa?, que si le echaban bola negra, te rechazaban. O sea, existía un rechazo. En este caso, a mi personaje, le están echando la bola negra por homosexual.

Entonces, toda mi trama gira en torno a cómo tiene que defender su nombre y orgullo frente a su familia, al qué dirán, y tener que presentarse a ese casino para que le echen lo que la sociedad quiere de él, que es la bola blanca. Y ya luego veremos cómo se resuelve eso.

La película “La bola negra” tendrá su estreno comercial en salas de cine de España el 26 de septiembre y en Estados Unidos, el 6 de noviembre. Estará disponible en la plataforma de Netflix para el público estadounidense a partir del 4 de diciembre.

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