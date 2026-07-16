Se teme que más de 500 personas hayan muerto tras la desaparición de dos barcos con refugiados de Myanmar

Por Lex Harvey, CNN

Se teme que más de 500 personas que huían de la violencia en Myanmar hayan muerto tras la desaparición de dos embarcaciones en el mar agitado frente a la costa del país, según dos organismos de migración de la ONU.

Según un comunicado conjunto emitido el jueves por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), las embarcaciones partieron a finales de junio del estado de Rakáin, en el oeste de Myanmar, y transportaban principalmente a pasajeros rohinyás.

Una de las embarcaciones, que supuestamente transportaba a 250 personas, perdió contacto poco después de zarpar, mientras que se cree que la otra —con unos 280 pasajeros a bordo— se hundió frente a la costa de Ayeyarwady, en Myanmar, el 8 de julio, según el comunicado.

Los rohinyás son una minoría étnica musulmana apátrida originaria del estado de Rakáin, en Myanmar, que ha sufrido durante décadas persecución y violencia auspiciadas por el Estado, así como actos que Estados Unidos ha calificado de genocidio.

Si bien más de un millón de rohinyás han huido cruzando la frontera hacia Cox’s Bazar, en Bangladesh —donde permanecen confinados mayoritariamente en campamentos hacinados y en condiciones precarias—, aproximadamente 630.000 siguen viviendo en Rakáin, según Human Rights Watch.

Myanmar atraviesa una sangrienta guerra civil desde hace más de cinco años, que comenzó cuando la junta militar derrocó al gobierno electo en 2021. Al menos 100.000 personas han muerto en los combates, según el grupo de monitoreo de conflictos ACLED.

En Rakáin se está desarrollando una grave crisis humanitaria, empeorada por la escalada del conflicto entre la junta militar y el grupo rebelde Ejército de Arakán, que controla gran parte del estado.

Muchos refugiados siguen emprendiendo peligrosas travesías marítimas en embarcaciones precarias para escapar de la violencia.

Algunos de los pasajeros que se teme hayan fallecido habían viajado a Rakáin desde los campamentos de refugiados en Cox’s Bazar, señalaron los organismos de la ONU.

Estos viajes se realizaron fuera de la “temporada habitual de navegación”, cuando las condiciones del mar son más peligrosas, según el comunicado. Las recientes lluvias torrenciales e inundaciones en toda la región han hecho que la travesía sea aún más arriesgada.

La semana pasada, las lluvias torrenciales provocaron deslizamientos de tierra e inundaciones mortales en Cox’s Bazar, arrasando refugios y causando la muerte de más de una docena de personas, incluidos niños.

Aunque los informes sobre el naufragio de las embarcaciones aún no han sido confirmados oficialmente, la OIM y el ACNUR expresaron su “profunda preocupación por la pérdida de vidas, potencialmente devastadora”. Hasta la fecha, cerca de 300 personas han muerto o han sido reportadas como desaparecidas en el mar de Andamán y la bahía de Bengala, según informaron.

“Estos informes ponen de relieve el impacto devastador de los conflictos prolongados y el desplazamiento, así como la persistente falta de soluciones sostenibles para las comunidades rohinyás”, señaló el comunicado.

“La escalada del conflicto y el deterioro de la situación humanitaria en Myanmar, sumados a la limitada asistencia y a las escasas oportunidades en los campos de refugiados de Bangladesh, contribuyen a que cada vez más personas emprendan peligrosas travesías marítimas en busca de seguridad y protección”.

Los organismos instaron a redoblar los esfuerzos regionales e internacionales para evitar más muertes “en una de las rutas marítimas más mortíferas del mundo”, lo que incluye “intensificar las operaciones de búsqueda y rescate, garantizar el acceso al asilo y a la protección, y combatir las redes de tráfico ilícito y trata de personas”.

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