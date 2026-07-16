Trump recibe nuevamente a Bukele en la Casa Blanca en una reunión a puerta cerrada centrada en inmigración y seguridad

Por Rocío Muñoz-Ledo y Kit Maher, CNN en Español

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves en la Casa Blanca al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, uno de sus aliados más cercanos en América Latina, en una reunión que volvió a poner de relieve la estrecha cooperación entre ambos gobiernos en materia migratoria y de seguridad.

El encuentro se celebró a puerta cerrada y la Casa Blanca apenas ofreció detalles sobre la conversación. Antes de la reunión, un funcionario dijo a CNN que ambos mandatarios discutirían “sus esfuerzos compartidos para combatir la inmigración ilegal, fomentar el crecimiento económico y garantizar la seguridad regional”.

Se trata de la segunda visita de Bukele al Despacho Oval desde el regreso de Trump. La primera ocurrió en abril de 2025, apenas tres meses después del inicio del segundo mandato del presidente estadounidense, en medio de la puesta en marcha de un polémico acuerdo migratorio que convirtió a El Salvador en una pieza clave de la estrategia de deportaciones del Gobierno de Trump.

En el marco de ese acuerdo, Washington envió a cientos de hombres deportados desde Estados Unidos —la mayoría venezolanos, señalados por las autoridades como presuntos integrantes de organizaciones criminales— al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). La prisión, que se ha convertido en el principal símbolo de la política de seguridad de Bukele, ha sido ampliamente criticada por organismos nacionales e internacionales debido a las denuncias de violaciones a los derechos humanos.

La visita también estuvo marcada por la controversia generada por el caso de Kilmar Armando Abrego García, un inmigrante salvadoreño que fue deportado por error desde Estados Unidos y trasladado al CECOT.

Trump ha elogiado varias veces a Bukele. En febrero de este año, durante el Desayuno Nacional de Oración ante líderes extranjeros, el presidente estadounidense lo llamó “una de mis personas favoritas” y lo describió como “un gran aliado”.

Durante su discurso, Trump también se refirió a las cárceles de El Salvador, y afirmó que Bukele “administra cárceles bastante grandes… y hacen un trabajo muy humano, pero son cárceles muy duras”.

Exdetenidos del Cecot declararon a CNN que durante meses en la megaprisión fueron golpeados por guardias penitenciarios, recibieron disparos con perdigones, se les privó de atención médica adecuada y que se les negó el debido proceso.

Desde ese polémico acuerdo, la relación entre ambos gobiernos se ha mantenido estrecha. Bukele también participó en marzo en la cumbre Escudo de las Américas, realizada en Doral, Florida, junto al mandatario estadounidense y otros líderes de derecha de la región.

La visita de este jueves se produjo, además, días después de que la militancia del partido de Bukele, Nuevas Ideas, lo designó como candidato presidencial para buscar un nuevo mandato, luego de que una reciente reforma eliminara las restricciones a la reelección presidencial, abriéndole la puerta a un tercer período consecutivo.

Desde que declaró un régimen de excepción en 2022, Bukele ha convertido la seguridad en el eje de su gobierno. Su estrategia de detenciones masivas contra las pandillas ha reducido drásticamente los índices de homicidios y le ha permitido mantener altos niveles de popularidad dentro de El Salvador.

Al mismo tiempo, organismos nacionales e internacionales han advertido sobre el deterioro del Estado de derecho, las denuncias de detenciones arbitrarias y las restricciones al debido proceso.

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Con información de Merlin Delcid y Kevin Liptak