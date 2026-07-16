Un meteorito que impactó una casa en Nueva Jersey hace dos años contenía aminoácidos de origen extraterrestre

Por Ashley Strickland, CNN

Un meteorito de más de 1 kilogramo que se estrelló contra el techo de una casa en Nueva Jersey hace dos años podría arrojar luz sobre la existencia de agua antigua en el sistema solar.

Observadores en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Rhode Island y Pensilvania informaron haber visto una bola de fuego cruzando el cielo durante el día del 16 de julio de 2024. Al pasar a toda velocidad justo al sur de la Estatua de la Libertad, el objeto provocó un estampido sónico que fue sentido por los residentes de la ciudad de Nueva York y Nueva Jersey.

El fenómeno provino de una roca espacial, del tamaño estimado de una maleta de avión grande, que atravesó la atmósfera terrestre a una velocidad de 14,4 kilómetros por segundo.

A diferencia de otros meteoritos, esta roca espacial era particularmente frágil y se fragmentó a unos 35,4 kilómetros de altura. El radar meteorológico Doppler del Aeropuerto Internacional Newark Liberty detectó una nube de fragmentos que caían desde Staten Island hasta Nueva Jersey.

Solo se recuperó un fragmento que atravesó el techo de un dormitorio principal en una casa de Hillsborough, Nueva Jersey.

El impacto no causó heridos, y los propietarios se pusieron rápidamente guantes desechables y recogieron los fragmentos negros y el polvo de la cama y la alfombra con papel de aluminio y frascos de vidrio, explicó Peter Jenniskens, científico investigador sénior del Instituto SETI y del Centro de Investigación Ames de la NASA en Silicon Valley, California.

Jenniskens es el autor principal de un estudio publicado el miércoles en la revista Science Advances que detalla el análisis del meteorito de Hillsborough.

Los propietarios también repararon el techo de su casa antes de que lloviera esa noche, un paso crucial porque el frágil meteorito es poroso y absorbe la humedad del aire, añadió Jenniskens.

Esta rápida reacción evitó que el meteorito se contaminara en exceso. Los científicos pudieron estudiar el objeto. El análisis reveló que se trata de un tipo de meteorito raro y primitivo que ofrece una ventana al sistema solar primitivo.

“Detectamos un conjunto complejo de aminoácidos, los componentes básicos de las proteínas, en extractos acuosos del meteorito de Hillsborough”, declaró el Dr. Danny Glavin, coautor del estudio y científico sénior de la División de Retorno de Muestras en la Exploración del Sistema Solar del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland.

“La mayoría de los aminoácidos detectados en Hillsborough son raros o inexistentes en la vida en la Tierra, por lo que su origen es verdaderamente extraterrestre”.

Un análisis detallado del meteorito de Hillsborough mostró que se trataba de una condrita carbonácea de tipo CM. La C significa carbonácea, mientras que la M hace referencia al meteorito Mighei, una condrita carbonácea que cayó en Ucrania en 1889.

Estas rocas espaciales son restos de cuerpos rocosos que surcaban el espacio durante los primeros días del sistema solar y contienen minerales hidratados y compuestos orgánicos.

Existen dos tipos de meteoritos CM primitivos —CM1 y CM2— y la principal diferencia entre ellos radica en la cantidad de agua que alteró su composición mientras estaban unidos a un asteroide de mayor tamaño.

Los investigadores clasificaron el meteorito de Hillsborough como un CM½, ya que se encuentra en una fase intermedia entre ambos tipos. Esta muestra representa la segunda vez que se observa la caída de un meteorito CM½ a la Tierra, señaló Jenniskens, pero es la primera que los investigadores han podido estudiar en una muestra tan prístina. Meteoritos similares que cayeron en Indonesia en 2020 se incrustaron en el lodo, explicó Jenniskens.

“Es el primer meteorito tipo CM que contiene fragmentos de roca que conservan la subsuperficie del asteroide original”, afirmó Jenniskens por correo electrónico. “Tenemos aquí una oportunidad única para estudiar las propiedades físicas del asteroide progenitor”.

El meteorito de Hillsborough podría haber pertenecido a una roca espacial de mayor tamaño que orbitaba en el cinturón interior de asteroides, entre las órbitas de Marte y Júpiter.

“Hace algún tiempo, se formó una importante familia de asteroides en una gran colisión, y hace unos 6 millones de años, una colisión menor destruyó uno de estos asteroides, del cual un fragmento terminó en órbita cercana a la Tierra”, escribió Jenniskens. “Ese fragmento experimentó ciclos de calor y frío al girar bajo la luz solar y se fragmentó hace unos 200.000 años. Aun así, tardó todo ese tiempo en impactar contra el pequeño objetivo de la Tierra”.

Los investigadores detectaron altas concentraciones de sodio, probablemente provenientes de salmueras heladas dentro del asteroide original. Según los investigadores, al evaporarse el agua de la roca espacial, dejó atrás minerales de sal concentrados que podrían crear moléculas cruciales para la vida tal como la conocemos.

El equipo también detectó carbono orgánico y aminoácidos complejos.

“Hay cientos de aminoácidos en este meteorito, y la mayoría de ellos no se encuentran de forma natural en la Tierra”, escribió Glavin en un correo electrónico. “El conjunto de aminoácidos en Hillsborough era incluso más diverso que el encontrado en muestras prístinas traídas de los asteroides ricos en carbono Bennu y Ryugu”.

Los investigadores están trabajando para identificar los minerales de sal dentro del meteorito Hillsborough y compararlos con los identificados en muestras recolectadas de Bennu y Ryugu durante la misión OSIRIS-REx de la NASA en 2020 y la misión Hayabusa2 de Japón en 2019, respectivamente.

Fragmentos del meteorito Hillsborough se conservan en el Museo Americano de Historia Natural en la ciudad de Nueva York.

Se cree que las condritas carbonáceas primitivas son el tipo de rocas espaciales que colisionaron con la Tierra primitiva y aportaron materia orgánica.

El meteorito de Hillsborough “proporciona más evidencia de que el aporte de materia orgánica a la Tierra primitiva por parte de meteoritos pudo haber sido una fuente importante de moléculas orgánicas necesarias para el origen de la vida”, afirmó Glavin.

El descubrimiento de salmuera en el asteroide es clave, señaló Peter Brown, profesor del departamento de física y astronomía de la Western University en London, Ontario, quien indicó que se trata de una especie de residuo “de agua o hielo que se filtraba”. Brown no participó en el estudio.

La salmuera “es un indicador muy fiable de cómo se ha movido y evolucionado el agua, y en particular de cómo ha reaccionado con la materia orgánica”, declaró Brown a CNN.

“Todo lo que podamos aprender sobre cómo el agua modifica este tipo de meteorito primitivo es de vital importancia para la astrobiología y la biología primitiva en la Tierra”.

Es posible que el agua se haya conservado bajo la superficie del asteroide progenitor del meteorito de Hillsborough durante un período prolongado, afirmó.

Los meteoritos como el de Hillsborough contienen la composición química del sistema solar primitivo porque, si bien fueron modificados por el agua, no sufrieron grandes temperaturas, explicó Brown. Al sostener un meteorito, la sensación es más parecida a la de tierra o arcilla que se deshace, en lugar de una roca sólida, lo que refleja su falta de exposición al calor y una mayor probabilidad de que conserve una imagen de cómo el agua interactuaba con los minerales y la materia orgánica, añadió.

La rápida y acertada actuación de los propietarios permitió detectar la salmuera, señaló Brown. Es probable que la lluvia haya provocado la desintegración de cualquier otro fragmento de meteorito que cayera al exterior.

Los propietarios se pusieron en contacto rápidamente con Mike Hankey, coautor del estudio y miembro de la Sociedad Americana de Meteoros, quien los guió en la conservación de la muestra y en la minimización de la contaminación.

“Supimos casi de inmediato que lo que nos sucedió era increíblemente raro y sentimos la responsabilidad de preservar el meteorito para la comunidad científica”, compartieron por correo electrónico los propietarios, quienes prefirieron permanecer en el anonimato para proteger su privacidad. “Todavía nos resulta surrealista pensar que este meteorito viajó por el espacio durante millones de años antes de terminar su viaje en nuestra casa. Toda la experiencia ha sido increíble y nos sentimos honrados de haber contribuido, aunque sea modestamente, al avance del conocimiento científico mediante su estudio”.

Informar sobre posibles avistamientos de bólidos grabados con el timbre o la cámara del coche puede ayudar a los investigadores a rastrear y recolectar meteoritos y, en última instancia, a comprender mejor cómo evolucionó el sistema solar.

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