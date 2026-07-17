El Mundial 2026 también deja récords de reproducciones en Spotify

Por Erick E. Beltran, CNN en Español

El Mundial 2026 no solo se vivió en las canchas. También impulsó un consumo récord de música en Spotify, donde los aficionados crearon más listas de reproducción relacionadas con el fútbol que en cualquier otra edición del torneo y llevaron las escuchas de canciones vinculadas al campeonato a niveles históricos.

De acuerdo con datos compartidos por Spotify a CNN, durante el Mundial 2026 se crearon más de 219.000 listas de reproducciones relacionadas con el fútbol, casi tres veces más que en el Mundial de 2022 (+195%) y 49 veces más que en la edición de 2010 (+4.782%). Además, estas listas acumularon más de 172 millones de reproducciones desde el inicio del campeonato, un incremento del 275% respecto al Mundial de Qatar 2022.

“Dai Dai”, la canción oficial del torneo interpretada por Shakira y Burna Boy, se convirtió en el himno mundialista más escuchado de la historia de los mundiales en Spotify, con 138 millones de reproducciones globales desde el 11 de junio. La cifra supera ampliamente la registrada por los himnos oficiales de ediciones anteriores: “Waka Waka (This Time for Africa)” alcanzó 5,1 millones en 2010; “We Are One (Ole Ola)”, 16,3 millones en 2014; “Live It Up”, 48,7 millones en 2018; y “Hayya Hayya (Better Together)”, 8,3 millones en 2022.

Spotify también señaló que 50 millones de usuarios escucharon un himno mundialista por primera vez durante el torneo, lo que representa cerca del 70% de los 74 millones de oyentes de este tipo de canciones. Además, más de 181.000 personas crearon por primera vez una lista de reproducción con las palabras “soccer” o “football” en el título.

El fenómeno también impulsó canciones no oficiales asociadas a las selecciones participantes. “Wonderwall”, de Oasis, alcanzó el segundo puesto de la lista global de Spotify el 11 de julio y registró un aumento del 306% en el Reino Unido tras la victoria de Inglaterra sobre México. En tanto, “Soy Albirrojo”, de Paraguay, fue el himno de selección con el mayor crecimiento del torneo, con un incremento global del 1.170%. También crecieron “Alt For Norge” (+1.005%), “Cielito Lindo”, en la versión de Mariachi Vargas de Tecalitlán (+540%), y “Pa’ la selección”, de Argentina (+270%).

El impacto del Mundial también se trasladó a los podcasts: Spotify informó que el consumo de programas sobre fútbol en Estados Unidos aumentó más de un 380% desde el comienzo del torneo.

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