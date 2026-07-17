El número de muertos por los terremotos en Venezuela asciende a más de 5.000 a tres semanas de la tragedia

Por Anabella González, CNN en Español

El número de víctimas por el doble terremoto que sacudió Venezuela el 24 de junio ascendió este viernes a 5.069 personas, según las cifras oficiales difundidas por el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Se trata de 139 personas más en comparación con el último registro dado a conocer, que se ubicaba en 4.930 víctimas.

De acuerdo con el informe divulgado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, la cifra de heridos se ubica en 16.740, un número que se mantiene estable desde hace varios días.

Hay actualmente 107 refugios temporales instalados en el país, donde más de 21.200 personas reciben atención. Son casi 18.000 las personas que han perdido sus casas, sin embargo, las autoridades han advertido que ese número subirá a medida que avance el proceso de evaluación de daños en las edificaciones.

Los datos oficiales detallan que 856 edificios en el país sufrieron afectaciones por los sismos del 24 de junio, de los cuales 190 colapsaron completamente. El Gobierno había estimado el fin de semana que se necesitarán 25.000 viviendas para las personas que las perdieron.

“Los cálculos iniciales señalan que necesitaremos aproximadamente 25.000 viviendas. Pero no es solamente las 25.000 viviendas que tenemos que construir, comprar, terminar y alquilar lo más pronto posible, sino también el proceso de reconstrucción de ciudades”, declaró el sábado el presidente de la Asamblea Nacional.

El Gobierno de Venezuela aún no ha precisado datos sobre la cantidad de desaparecidos tras los terremotos ocurridos en el país.

La marca de 5.000 fallecidos de este viernes se conoce en una semana en que la presidenta encargada de Venezuela llevó a cabo una serie de cambios en su gabinete desde los terremotos que sacudieron el país hace más de tres semanas.

Uno de los más recientes fue la fusión de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior, que encabezará el diplomático Félix Plasencia como nuevo canciller.

Plasencia, de extensa carrera vinculada a la diplomacia venezolana, es cercano a Rodríguez y tanto analistas como personas familiarizadas a su trayectoria lo describen como una de las figuras más conciliadoras del chavismo, un perfil que cobra relevancia en momentos en que Caracas busca consolidar el proceso de normalización de relaciones con el Gobierno de Donald Trump.

Tras el doble terremoto, muchas familias todavía siguen en la tarea de encontrar a sus seres queridos.

En la última semana, CNN conversó con varias personas que reclamaron la falta de maquinaria y apoyo de las autoridades para continuar con las búsquedas.

Aunque muchos dijeron que las esperanzas cada vez se desvanecen más, aseguraron que eso no los detendrá hasta que logren hallarlos. “Aquí voy a estar el tiempo que sea necesario, pero su cuerpo yo me lo llevo a casa”, dijo a CNN Carlos Pérez, hermano de una de las víctimas del doble terremoto.

“Hay una tragedia humanitaria inimaginable” en el país, analizó Fernando Losada, economista en jefe de Oppenheimer & Co.

Sumado a esa tragedia humanitaria inconmensurable, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que el costo de la destrucción causada por los terremotos serían unos US$ 37.000 millones, agregó el especialista, y advirtió que esos números podrían ser aún más elevados.

Si se comparan esos datos con la estimación que el Fondo Monetario Internacional (FMI) hace con el Producto Interno Bruto de este año, ese costo equivale a un tercio del PIB de Venezuela. “Es una cantidad astronómica”, dijo Losada a CNN.

En días de tristeza por las búsquedas desesperadas bajo los escombros y de innumerables pérdidas económicas, para algunos, reencontrarse con sus mascotas puede traer algo de esperanza para seguir en el difícil camino hacia la reconstrucción de Venezuela.

Más de 648 animales de compañía (entre perros y gatos) han sido rescatados en La Guaira, uno de los estados más afectados por los sismos, y decenas de ellos, afortunadamente, ya han regresado a sus hogares.

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Con información de Osmary Hernández, de CNN.