La base de seguidores leales de Trump se está reduciendo

Análisis por Aaron Blake, CNN

Pocos factores han marcado la política estadounidense durante la última década como la influencia del presidente Donald Trump sobre sus seguidores.

Aunque carece de una popularidad generalizada, la opinión extensiva ha sido durante mucho tiempo que Trump despierta una devoción tan intensa en una gran parte de su base de partidarios que lo convierte en una fuerza poderosa.

Cada vez hay más razones para creer que esta sabiduría convencional ya no es válida.

Una nueva encuesta del Washington Post-Ipsos es simplemente el dato más reciente que sugiere que la base de seguidores incondicionales de Trump no solo se ha reducido significativamente, sino que ahora es históricamente bastante pequeña.

La encuesta de Post-Ipsos revela que solo el 15 % de los estadounidenses aprueba firmemente a Trump, lo que equivale a menos de una de cada seis personas. Se trata del porcentaje más bajo registrado en la historia de la encuesta.

Para contextualizar, encuestas anteriores del Post y del Post-ABC indicaron que, tras su investidura y en febrero de 2025, el 27 % de los estadounidenses aprobaba firmemente a Trump. Y en los días posteriores al polémico ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, esa cifra también fue del 27 %.

Otros puntos destacables de la nueva encuesta:

Por primera vez en los datos de la encuestadora, un porcentaje significativamente mayor de sus seguidores lo aprobó solo “en cierta medida” (22 %) en lugar de “firmemente” (15 %).

Tan solo el 41 % de los republicanos y el 43 % de los votantes de Trump en 2024 lo aprobaron firmemente.

Y solo el 6 % de los independientes lo aprobaban firmemente, en comparación con el 51 % que lo desaprobaban firmemente.

Incluso entre el que se supone que es el grupo demográfico más importante para Trump —los votantes blancos que no se graduaron de la universidad— solo el 24 % lo aprobaba firmemente.

Esta encuesta no es casualidad. De hecho, es al menos la cuarta encuesta reciente de alta calidad que muestra que el porcentaje de personas que aprueban firmemente a Trump ha caído.

Si bien la última encuesta de la Universidad de Quinnipiac mostró que el 27 % aprobaba firmemente a Trump (en ese caso, de los votantes registrados), otras encuestas han situado esa cifra significativamente más baja.

En esas otras encuestas, ha sido del 21 % (NPR-PBS-Marist), 20 % (Fox News), 19 % (AP-NORC), 16 % (Facultad de Derecho de Marquette), 15 % (Post-Ipsos) y 14 % (Reuters-Ipsos).

Algunas de estas cifras representan mínimos históricos. Otras se acercan a los niveles que tenía Trump al comienzo de su primer mandato.

Pero en la mayoría de las encuestas recientes de alta calidad, el porcentaje de estadounidenses que aprueban firmemente a Trump se sitúa entre 1 de cada 7 y 1 de cada 5.

Eso difícilmente describe a un hombre con mano de hierro al frente de un movimiento político a gran escala.

Quizás haya logrado derrotar a algunos compañeros republicanos en primarias con baja participación, que suelen estar dominadas por los votantes más apasionados. Pero muy pocos estadounidenses ven lo que Trump está haciendo y lo apoyan firmemente.

Otro punto importante: históricamente hablando, el tamaño de la base de seguidores incondicionales de Trump no es tan grande.

De hecho, es solo un poco mayor que la que tenía Joe Biden al final de su mandato, cuando las encuestas de CNN mostraban que el 11 % aprobaba firmemente a Biden y las encuestas de Reuters-Ipsos situaban la cifra en el 12 %.

En sus peores momentos, los índices de aprobación de Obama a veces caían por debajo del 20 %, pero esto ocurría rara vez.

De hecho, solo sucedió una vez en las encuestas del Washington Post-ABC, cuando alcanzó el 18 %. Obama se mantenía mayormente entre el 20 % y el 30 %, aproximadamente el doble de donde se encuentra Trump ahora.

Y los índices de aprobación de George W. Bush no cayeron a alrededor del 15 % hasta mediados de su sexto año en el cargo, en 2006. Al final, algunas encuestas mostraron que su número incluso había caído a un solo dígito.

Trump aún no está tan mal. Pero esta es solo la prueba más reciente de que su base de apoyo no es tan sólida como se creía, o al menos no lo que solía ser.

Desde hace meses, las encuestas indican que muchos republicanos desaprueban a Trump en temas clave, que un número creciente de sus votantes se arrepienten o incluso lamentan haber votado por él en 2024, y que su apoyo entre los votantes blancos de clase trabajadora también está disminuyendo.

Pero, sin duda, lo que más importa es la enorme cantidad de gente que dice que le gusta mucho lo que hace. Y eso representa una porción ínfima del público estadounidense en este momento.

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