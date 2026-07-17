Los 11 datos clave sobre la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

Por CNN Español

Después de 102 partidos (a falta de la final y el partido por el tercer puesto), el Mundial 2026 llega a su desenlace con un partido entre dos de las selecciones más exitosas del momento: Argentina, vigente campeona del mundo y ganadora de sus tres últimos grandes torneos internacionales, y España, actual campeona de Europa. El partido del domingo en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey definirá al nuevo campeón del mundo y reunirá a dos equipos con historias, estilos y estadísticas que anticipan un duelo de alto nivel.

Estos son los datos clave de la final:

Argentina y España llegan con un historial prácticamente idéntico. Se han enfrentado 14 veces, con seis victorias para cada selección y dos empates.

Sin embargo, el único duelo oficial entre ambas fue en la fase de grupos del Mundial de Inglaterra 1966, cuando la Albiceleste se impuso por 2-1.

Aunque el historial entre ambas selecciones está igualado, sus vitrinas muestran trayectorias distintas.

Argentina busca su cuarto título mundial, tras conquistar los de 1978, 1986 y 2022, además de sumar 16 Copas América.

España persigue su segunda estrella, después del título conseguido en Sudáfrica 2010. La Roja también ha ganado cuatro Eurocopas.

La final adquiere un simbolismo especial porque enfrenta a los actuales campeones de América y Europa. El partido funciona, en la práctica, como la Finalissima que ambas selecciones debían disputar este año y que finalmente no llegó a celebrarse.

Será apenas la segunda final de la historia de los Mundiales entre dos países cuya lengua oficial es el español.

El único antecedente ocurrió en el primer Mundial, disputado en Uruguay en 1930, cuando los anfitriones derrotaron a Argentina por 4-2 en el estadio Centenario de Montevideo.

El fútbol español tendrá una presencia determinante en la final. LaLiga aporta 25 futbolistas entre ambos equipos: 19 integran la convocatoria de España y otros seis juegan con Argentina.

España aspira a conquistar su segundo Mundial, 16 años después del primero.

Argentina, por su parte, busca convertirse en la primera selección desde Brasil en 1962 en defender con éxito el título mundial y levantar dos Copas del Mundo consecutivas.

Más allá de la rivalidad deportiva, la final reúne a dos entrenadores con una historia compartida.

Luis de la Fuente fue tutor de Lionel Scaloni en los cursos de formación de entrenadores de la Real Federación Española de Fútbol, en Las Rozas, en 2017, cuando el argentino acababa de retirarse como futbolista y daba sus primeros pasos como técnico.

Años después, maestro y alumno se enfrentarán por el mayor título del fútbol mundial.

La FIFA designó al esloveno Slavko Vinčić para dirigir la final. En este Mundial ya arbitró el empate entre Brasil y Marruecos en la fase de grupos y el partido de dieciseisavos entre México y Ecuador.

La clasificación de Argentina desató una fuerte demanda de viajes hacia Estados Unidos. Aerolíneas Argentinas agotó los pasajes especiales que puso a la venta para que los aficionados pudieran asistir a la final.

Al mejor estilo de la NFL o la NBA, además de la copa y las medallas, el equipo ganador recibirá anillos inéditos de la FIFA. Es un Mundial muy estadounidense, después de todo.

La Casa Blanca confirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá al partido del domingo en el área de Nueva York, donde se disputará la final del Mundial. Su presencia añadirá un componente político y protocolario a uno de los eventos deportivos más importantes del año.

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Con información de EFE, Reuters y Ben Church, de CNN.