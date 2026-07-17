Pésima calidad del aire en grandes ciudades de EE.UU. por el humo de los incendios forestales en Canadá

Por los meteorólogos Dakota Smith y Brandon Miller, de CNN

Espesas y asfixiantes columnas de humo de los incendios forestales canadienses están llegando a grandes ciudades a lo largo de los Grandes Lagos, el Noreste y el Atlántico Medio, llevando una calidad del aire peligrosa a más de 100 millones de personas. El aire contaminado se mantendrá al menos hasta el sábado en algunas zonas a medida que nuevas oleadas de humo se desplacen hacia el sur.

Esto es lo último:

• Contaminación del aire asfixiante: Más de 100 millones de personas en 18 estados y el Distrito de Columbia están bajo alertas de calidad del aire, muchas de las cuales señalan que la contaminación es tan alta que incluso los adultos sanos se verán afectados. “El riesgo de efectos en la salud aumenta para todos”, dijo el consejo de calidad del aire de Washington, DC, en su alerta.

• ¿Hacia dónde va? El humo está siendo transportado hacia el sur desde Canadá por el viento. El viernes, la columna avanzó más al sur, convirtiendo al área de DC en el nuevo epicentro de la contaminación del aire en la Costa Este. Los patrones meteorológicos determinarán qué partes de EE. UU. tendrán el peor humo cada día.

• Se acerca el alivio: Es probable que la mala calidad del aire sea un problema hasta el sábado, ya que el viento empuja el humo de regreso al Noreste. Pero se pronostican lluvias y tormentas, lo que ayudará a lavar el humo del aire y brindará algo de alivio.

El humo ya ha sido un problema este verano en partes del Oeste, las Llanuras y el Medio Oeste, ya que los incendios dentro del país han quemado más de 3,6 millones de acres, en su mayoría en la mitad occidental del país. Pero el humo más espeso que se ha desplazado sobre los Grandes Lagos y el Noreste proviene de incendios forestales al norte.

En Canadá, 3.500 incendios han quemado más de 6 millones de acres (2,4 millones de hectáreas) este verano, con una docena de focos que se han reavivado en Ontario en las últimas semanas, llenando los cielos de humo que se desplaza hacia el sur, como ocurrió de manera extrema en 2023.

La actividad de incendios forestales en Canadá este año no se acerca ni de lejos a la hiperactividad de 2023, pero la combinación de incendios en Ontario y una cúpula de calor en el centro de EE. UU. augura problemas de humo para millones.

La contaminación por combustibles fósiles que calienta el planeta está aumentando la probabilidad de temporadas de humo prolongadas, al inclinar las probabilidades de que temporadas extremas de incendios forestales como la de 2023 —la peor temporada registrada en Canadá— no sigan siendo un caso atípico por mucho tiempo.

El humo de los incendios forestales contiene contaminantes diminutos y peligrosos llamados PM2.5 que pueden viajar profundamente hacia los pulmones o entrar en el torrente sanguíneo cuando se inhalan. Las partículas minúsculas pueden provocar problemas respiratorios como bronquitis y causar inflamación que agrava la diabetes, las enfermedades cardíacas y otras afecciones de salud.

Las personas con enfermedades pulmonares o cardíacas, los niños y los adultos mayores corren un riesgo especial de padecer enfermedades relacionadas con el humo. El NWS aconseja a las personas evitar el humo limitando las actividades al aire libre y manteniendo las ventanas cerradas durante la noche.

El único lado positivo que trae el humo es que podría atenuar parte del calor. El humo bloquea la luz solar, lo cual sería una buena noticia para muchas partes del Noreste que se espera registren altas temperaturas en los próximos días.

Ahora el humo está entrando en EE. UU. gracias a una cúpula de calor récord estacionada sobre la parte central del país.

Hasta ahora ha habido varias cúpulas de calor —grandes sistemas de alta presión de movimiento lento— este año desde la Costa Oeste hasta el Noreste. El aire fluye en sentido horario alrededor de estas cúpulas, pero hasta ahora ninguna de ellas había estado en el lugar adecuado para arrastrar el humo canadiense hacia el sur.

El borde norte de la cúpula de calor de esta semana está perfectamente ubicado sobre el norte de Minnesota y el sur de Ontario, donde los incendios forestales arden con fuerza. Esta ubicación significa que el humo fluirá hacia el este y el sur, directamente hacia partes del Medio Oeste y el Noreste.

Con varios meses restantes en la temporada de incendios forestales, la puerta seguirá abierta para que más columnas de humo canadienses migren hacia el sur.

En esta misma época, hace tres años, se estaban batiendo récords, ya que 4.300 incendios ya habían quemado 25 millones de acres en todo Canadá. En junio de 2023, el humo consumió el horizonte de la ciudad de Nueva York mientras los vientos del norte empujaban un muro de humo de incendios forestales desde Quebec hacia la Gran Manzana.

Los culpables fueron un sistema dominante de alta presión en la bahía de Hudson y un sistema de tormentas sobre el Canadá atlántico. Juntos, canalizaron el humo hacia el Medio Oeste y el Noreste.

Ambos sistemas estaban estancados, manteniendo el humo en su lugar durante aproximadamente cuatro días.

El episodio de humo de 2023 fue tan de gran alcance que, según un estudio del año pasado, se estima que más de 350 millones de personas estuvieron expuestas a contaminación del aire diaria inducida por el humo de incendios forestales.

Afortunadamente, la actividad de incendios forestales en Canadá comenzó más tarde en comparación con ese año récord, lo que hace poco probable que el humo de este año sea tan generalizado.

En Estados Unidos, la ventana para brotes de humo de incendios forestales insalubre se está ampliando, ya que las temporadas de incendios en el Oeste se han vuelto más largas y más extremas.

Se determinó que el cambio climático fue responsable de la mayor parte del aumento del humo de incendios forestales a nivel de superficie. Este humo ha erosionado décadas de mejoras en la calidad del aire en partes de Estados Unidos, particularmente en el Oeste.

La contaminación que calienta el planeta provocó aproximadamente 15.000 muertes más en Estados Unidos por material particulado de incendios forestales entre 2006 y 2020 de las que habrían ocurrido en un mundo más fresco, encontró un estudio publicado el año pasado.

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