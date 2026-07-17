¿Quién es quién en “La Odisea”, la nueva película de Christopher Nolan?

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

Basada en el poema épico de Homero escrito hacia el siglo VIII aC, este viernes se estrena en cines una nueva adaptación de “La Odisea”, dirigida por Christopher Nolan, ganador del premio Oscar por “Oppenheimer”.

“La Odisea” es una obra clásica que nunca ha dejado de ser editada y que desde hace siglos sigue inspirando análisis y estudios de expertos en universidades de todo el mundo.

El interés que está generando esta nueva adaptación de Nolan obedece a lo ambicioso de su producción con un presupuesto millonario (es el primer largometraje de ficción que se filma completamente con cámaras de formato IMAX) y al elenco de estrellas que participan, entre los que destacan Matt Damon, Zendaya, Tom Holland y Charlize Theron, entre otros.

Es también una película que ha suscitado críticas y polémicas antes de su estreno la elección de ciertos actores para ciertos personajes, especialmente en el caso de Lupita Nyong’o como Helena de Troya y del actor transgénero Elliot Page (quien no encarna a Aquiles en la película, sino a Sinón, primo de Odiseo).

Ya que esta versión cinematográfica de “La Odisea” cuenta con alrededor de 15 personajes importantes en la trama, he aquí una guía de algunas de sus figuras para no perderse en la película.

Es el protagonista de “La Odisea”. También conocido como Ulises, Odiseo (Matt Damon) es el rey de Ítaca. Parte a la guerra de Troya, en la que se le atribuye la astuta idea de construir un enorme caballo de madera como regalo a los troyanos, pero en cuyo interior se ocultará un grupo de soldados para, de noche, abrir las puertas de la ciudad.

Tras la guerra de Troya, Odiseo emprende el regreso a Ítaca acompañado de sus guerreros, pero algunos dioses y obstáculos retrasarán durante décadas su retorno, exponiéndolo a todos tipo de aventuras increíbles, entre las que destaca su encuentro con el cíclope Polifemo (Billy Irwin).

Penélope (Anne Hathaway) es la esposa de Odíseo. Espera durante 20 años el regreso de su marido de la guerra de Troya. Su palacio se llena de pretendientes, que buscan desposarse con ella y hacerse con el reino de Ítaca. Penélope teje cada día (y desteje por la noche) un sudario para Laertes, el padre de Odiseo, asegurando a los pretendientes que, cuando termine, se casará con un de ellos.

Telémaco (Tom Holland) es el hijo de Odiseo y Penélope. Debe sorportar la presencia hostil de los pretendientes de su madre en el palacio de Ítaca. Cuenta con el apoyo del porquerizo del palacio, Eumeo (John Leguizamo). Emprende finalmente un viaje en busca de su padre desaparecido. En escenas de la película, se le ve junto con el rey Menelao (Jon Bernthal), también héroe de Troya.

La diosa Calipso (Charlize Theron) gobierna la mítica isla de Ogigia, donde retiene a Odiseo como su amante durante siete años. Le ofrece la eterna juventud a Odiseo a cambio de su amor.

En la película, Antínoo (Robert Pattinson) es, en cierta manera, el villano de la historia. Es el cabecilla de los pretendientes de Penélope en el palacio de Ítaca y planea la muerte de Telémaco para eliminar al heredero del trono.

Atenea (Zendaya) es una de las deidas más importantes descritas en “La Odisea”. Es la es la diosa de la sabiduría, la estrategia y la guerra justa. Es la principal protectora y mentora de Odiseo.

El director Christopher Nolan comparó la actuación de Samantha Morton como Circe con la de Heath Ledger en “The Dark Knight” (2008), lo que ha generado gran expectativa con su interpretación en “La Odisea”.

Descrita también como hechicera, Circe (Morton) es una diosa que habita en en la isla de Eea, donde vive rodeada de leones y lobos, quienes en realidad son hombres transformados por sus pociones. En el poema, Circe convierte a la tripulación de Odiseo en cerdos. Ayuda a Odiseo a viajar al inframundo o Hades.

Agamenón (Benny Safie) es el rey de Micenas y hermano de Menelao (Jon Bernthal). Es el comandante supremo del Ejército que busca conquistar Troya. Su armadura, de metal negro y tamaño desmesurado, ha sido críticada por quienes ven en ella una repretación nada verosímil desde el punto de vista histórico. En el poema solo aparece como un espectro en el Hades.

En la película se ha reportado que la actriz keniano-mexicana Lupita Nyong’o interpreta a dos personajes, las hermanas Helena (esposa del rey Menelao) y Clitemnestra (esposa del rey Agamenón), hijas de Zeus. Su legendaria belleza fue la detonante de la guerra de Troya.

“La Odisea” se estrena en cines este viernes 17 de julio.

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