Trump dice que responsabiliza a Canadá por el humo de los incendios forestales y amenaza con aranceles más altos

Por Molly English, CNN

El presidente Donald Trump dijo este viernes que responsabiliza a Canadá por el humo de los incendios forestales que afecta a gran parte del Medio Oeste y el este de Estados Unidos, y prometió llamar al primer ministro Mark Carney, al sugerir que el “costo de esta contaminación” podría añadirse a los aranceles que Canadá ya paga.

“Estamos responsabilizando a Canadá por el hecho de que no está manteniendo adecuadamente sus bosques y la maleza en ellos, y Estados Unidos está siendo invadido innecesariamente por aire sucio, contaminado e insalubre, cuya calidad es peligrosa y totalmente inaceptable”, escribió Trump en una publicación en Truth Social.

Más de 100 millones de personas en 18 estados y el Distrito de Columbia están bajo alertas de calidad del aire. La calidad del aire “muy insalubre” y “peligrosa” se extiende desde el noreste de Minnesota hasta el sureste de Virginia.

“Llamaré al primer ministro durante el día para averiguar qué van a hacer al respecto”, continuó Trump.

“Esto es negligencia deliberada y se está convirtiendo en algo que se repite cada año, costándole a Estados Unidos miles de millones de dólares, cuyo costo de esta contaminación debe necesariamente añadirse a los ARANCELES que Canadá está pagando actualmente”, añadió.

Las tensiones ya son intensas entre los dos países.

Después de que la Corte Suprema dictaminara que Trump no podía usar poderes de emergencia para imponer aranceles, el presidente ha recurrido a otras leyes que requieren investigaciones y períodos de comentarios públicos. Aunque eso ha ralentizado el proceso arancelario, el Gobierno de Trump se ha comprometido a devolver la tasa arancelaria efectiva de Estados Unidos a donde estaba a principios de este año, antes del trascendental fallo de la Corte Suprema.

Sin embargo, Canadá ha sido durante mucho tiempo una espina clavada para Trump, y el presidente ha impuesto algunos de sus aranceles más altos al vecino del norte de Estados Unidos. Ha acusado al país de prácticas injustas en el comercio de madera y de robar empleos automotrices estadounidenses. A pesar de la particular hostilidad de Trump hacia Canadá, el país ha estado en gran medida protegido por el T-MEC, el pacto comercial que el propio Trump negoció en su primer mandato. Eso eximió a miles de bienes que, de otro modo, habrían estado sujetos a algunos de los aranceles más altos que impuso el Gobierno.

No obstante, el Gobierno de Trump se negó a renovar el T-MEC en su forma actual a principios de este mes.

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Con información de David Goldman, de CNN.