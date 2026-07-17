Venezuela accede a US$ 346 millones que tenía congelados en el FMI para atender la emergencia causada por los sismos

Por Mauricio Torres, CNN en Español

El Gobierno de Venezuela accedió a US$ 346 millones de sus propios recursos que tenía congelados en el Fondo Monetario Internacional (FMI) para poder atender la emergencia causada por los fuertes sismos que golpearon al país el 24 de junio, informó este viernes la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Los fondos serán dirigidos “al proceso de recuperación y reconstrucción después de la tragedia”, dijo Rodríguez en su cuenta de Telegram.

“Esto permitirá apoyar a las familias afectadas en vivienda, infraestructura, servicios esenciales, entre otros requerimientos”, agregó en la publicación, en la que agradeció el respaldo de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y de las instituciones que facilitaron que Venezuela pudiera acceder a este dinero.

La portavoz del FMI, Julie Kozack, ya había dicho el 9 de julio, en una rueda de prensa, que el organismo estaba en conversaciones con el Gobierno de Venezuela para poder descongelar los recursos del país y, de esa manera, ayudarle en la atención a los terremotos, que hasta este viernes han causado la muerte de al menos 5.069 personas y ha dejado sin vivienda a 17.907, según el más reciente reporte de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada.

“Nuestra directora gerente habló esta semana con la presidenta encargada Rodríguez. Discutieron la situación económica en evolución. También hablaron sobre el uso del tramo de reservas de Venezuela en el FMI, que proporciona una fuente importante y fácilmente disponible de liquidez que puede movilizarse rápidamente para ayudar a atender necesidades humanitarias urgentes derivadas del desastre. Hemos estado trabajando con las contrapartes para facilitar el acceso a los propios recursos de Venezuela en el Fondo”, dijo la vocera entonces.

Venezuela es miembro del FMI desde 1946, pero la relación entre ambas partes quedó suspendida en 2019 debido a que una parte de la comunidad internacional desconocía al Gobierno entonces encabezado por Nicolás Maduro.

El 16 de abril de este año, tres meses después del operativo militar de Estados Unidos que condujo a la captura de Maduro —quien enfrenta un proceso penal en Nueva York por narcoterrorismo, narcotráfico y armas, cargos que él rechaza—, el FMI anunció la reanudación de sus relaciones con Venezuela.

Desde que asumió como presidenta encargada en enero, Rodríguez también ha restablecido la relación de Venezuela con otros países, como Estados Unidos, y ha dicho que su nación está abierta a quienes estén interesados en invertir ahí.

Tras los sismos, frente a los que numerosos gobiernos respondieron con ayuda humanitaria y el envío de rescatistas, Rodríguez agradeció el apoyo de la comunidad internacional a Venezuela. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estima que las afectaciones económicas de los terremotos representarán un costo equivalente al 6 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

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