Dentro de la disputa sobre Israel que está desgarrando a los demócratas en el Congreso

Por Annie Grayer, CNN

Cuando una cafetería de Brooklyn anunció en redes sociales que prohibía la entrada al representante Dan Goldman por sus opiniones sobre Israel, algunos de sus colegas judíos en el Congreso querían que el liderazgo demócrata se pronunciara.

Pero incluso mientras la controversia se disparaba por internet, el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, guardó silencio. Muchos en sus filas estaban frustrados.

“Creo que están haciendo todo lo posible por no hablar del antisemitismo en la izquierda para poder superar las elecciones”, dijo el representante demócrata Jared Moskowitz sobre su equipo de liderazgo. “Creo que es más conveniente simplemente fingir que no está ocurriendo”.

Goldman dijo a CNN: “Se notaron las pocas personas que hablaron públicamente en respuesta a ello”.

El episodio refleja un dilema creciente para los demócratas en el Capitolio, que cada vez ven más sus filas llenarse de miembros con una visión negativa de Israel por lo que consideran una conducta reprobable en Medio Oriente.

Si los demócratas ganan la mayoría en la Cámara de Representantes en noviembre, el feroz debate que se desarrolla dentro del partido podría complicar los esfuerzos por mantener unido al bloque después de que una lista de candidatos críticos de Israel derrotara a los titulares —incluido Goldman— en primarias recientes.

La tensión estalló con fuerza el miércoles, cuando 103 demócratas votaron para bloquear miles de millones en ayuda exterior a Israel, sumándose a una medida patrocinada por un republicano, aunque los republicanos y otros demócratas finalmente se levantaron para derrotarla. Incluso el liderazgo demócrata de la Cámara Baja estuvo dividido en la votación: el líder de la minoría, Hakeem Jeffries, y el presidente del Caucus Demócrata, Pete Aguilar, votaron en contra de la medida, mientras que la coordinadora de la bancada, Katherine Clark, votó a favor.

“Nada volverá a ser igual en este tema nunca más, creo, después de esta votación”, dijo el presidente del Caucus Progresista, el representante Greg Casar, rodeado de sus colegas que votaron con él para bloquear la ayuda.

Un día después, el senador John Fetterman advirtió que dejaría el Partido Demócrata si adoptaba una política antiisraelí, calificando el asunto como su “línea roja”.

“Si el Partido Demócrata se vuelve oficialmente antiisraelí, entonces ahí es cuando eso me obligaría a salir”, dijo a Manu Raju, de CNN.

Los demócratas en el Capitolio han minimizado de diversas maneras la tensión, han dicho que está sacudiendo a su partido de formas incómodas, o han intentado construir relaciones con personas cuyas opiniones sobre Israel divergen marcadamente de las suyas. Pero esto está claro: es un problema.

Jeffries cortó una pregunta de CNN el jueves cuando se le preguntó si estaba desfasado respecto a la dirección hacia la que se dirigen los demócratas de la Cámara de Representantes sobre Israel.

“Si me hace una pregunta seria, le daré una respuesta seria”, dijo Jeffries a CNN.

De cara al futuro, Jeffries argumentó que los demócratas están unidos para abordar este tema complejo: “nuestro enfoque será ampliamente inclusivo”.

Jeffries ha intentado ser un puente entre las facciones rivales en su bloque, alentando a que esas diferencias de opinión coexistan. Cree en el derecho de Israel a existir como un Estado judío, pero también exige que la política exterior de EE.UU. hacia Israel cambie para exigir responsabilidades al Gobierno israelí. Al mismo tiempo, ha pedido la reconstrucción de Gaza, asistencia humanitaria para los palestinos y, en última instancia, la creación de un Estado palestino independiente. Jeffries también ha señalado en el pasado casos de antisemitismo.

El día antes de la votación sobre la financiación para Israel, Jeffries fue franco con sus colegas en una reunión a puerta cerrada sobre cómo quería que el bloque respetara las diferencias de opinión, entendiendo que los legisladores estarían divididos sobre si bloquear miles de millones de dólares en ayuda militar a Israel en el pleno de la Cámara Baja.

“Tenemos que ir de frente hacia este tema, no huir de él”, dijo Jeffries, según una persona presente en la sala. “Respetemos la perspectiva de todos, pero avancemos juntos como un equipo”.

Un portavoz de Jeffries declinó hacer comentarios para esta historia.

En privado, los demócratas de la Cámara de Representantes y los operadores de campaña han debatido ferozmente cuál debería ser su identidad. ¿Abrazar a los candidatos socialistas democráticos que están desbancando a los titulares en enclaves azules de todo el país y que no han sido tímidos en su crítica a Israel? ¿O intentar empujar al partido en una dirección más moderada?

La representante demócrata Pramila Jayapal dijo a CNN que trató de encontrar puntos en común cuando se reunió con la socialista democrática Melat Kiros, en Denver la semana pasada, después de que Kiros desbancara a una colega a la que ella había respaldado, la representante Diana DeGette.

“Mi objetivo es realmente: déjame establecer una relación. Creo que puedo ser un puente”, dijo Jayapal a CNN.

Kiros llegó con una lista de legisladores con los que quería ponerse en contacto dentro del caucus demócrata, según Jayapal. Y Jayapal hizo más sugerencias, incluyendo a qué comisiones debería postularse Kiros.

Jayapal dijo que espera reunirse con todos los candidatos socialistas democráticos.

“Cuando un moderado gana una elección, hay todas estas cosas que tenemos que aprender del moderado”, dijo Jayapal. “Cuando un progresista gana una elección, ‘Dios mío, están destruyendo nuestro partido, no podemos ser arrastrados desde la izquierda’. ¿Por qué no podemos aprender de la gente que está ahí afuera ahora mismo y que está furiosa con nosotros como demócratas?”.

Pero muchos de los colegas de Jayapal de regreso en Washington discrepan y están trazando sus propias líneas rojas, particularmente aquellos que son judíos y ven algunas de las declaraciones de los candidatos de los Socialistas Democráticos de EE.UU. (DSA, por sus siglas en inglés) sobre Israel como descalificantes.

“La percepción en la prensa, al menos, es que, ya sabes, los DSA están tomando el control del Partido Demócrata, y desde mi perspectiva, ya sabes, he sido muy claro en que hay que detenerlos para que no secuestren el partido, porque no creo que los socialistas sean demócratas”, dijo a CNN un demócrata de la Cámara, al que se le concedió el anonimato para hablar con libertad.

El representante demócrata Brad Schneider, de Illinois, un autodenominado sionista que cree en una solución de dos Estados y lidera un grupo moderado de 114 demócratas de la Cámara Baja, dijo que creía que los candidatos de la ultraizquierda no representan el futuro del partido.

“Están ganando primarias en distritos demócratas extremadamente azules, lo cual no está ampliando nuestra mayoría ni va a ayudar a que Hakeem Jeffries se convierta en presidente de la Cámara”, dijo, y añadió: “El centro de gravedad del partido sigue moviéndose hacia el centro”.

Hay casi dos docenas de miembros del Caucus Judío del Congreso y muchos bromean con que allí hay casi tantas opiniones. Es por eso que el grupo no adopta posiciones formales, como si Estados Unidos debería proporcionar más ayuda a Israel. Pero los legisladores dicen que sí tratan de tener conversaciones significativas sobre cómo combatir el aumento del antisemitismo.

El representante demócrata Steve Cohen, de Tennessee, dijo que ha visto a su partido alejarse de él en lo relativo a Israel y está advirtiendo a sus colegas que no lo ignoren.

“Ciertamente no había personas tan anti-Israel cuando empecé, y ahora las hay dentro del caucus progresista”, dijo Cohen.

Cuando Cohen llegó al Congreso en 2007, estuvo entre los primeros en alinearse con J Street, una organización judía progresista que rivalizaba con el lobby pro-Israel y apoyaba una solución de dos Estados.

Pero durante su permanencia en el Congreso, dijo, el giro de su partido se ha desviado incluso más allá de su política inclinada a la izquierda. En parte por eso decidió, a los 77 años, no postularse a la reelección en un distrito complicado por la redistribución de distritos de su estado.

“Preví que se pondría realmente feo y que el antisemitismo se metería en ello”, dijo Cohen a CNN sobre cómo se habría manejado el tema de Israel si se hubiera postulado a la reelección.

Incluso dejó el caucus progresista el año pasado.

“Simplemente descubrí que no era el mismo caucus al que me uní en 2007. Se había convertido más en el caucus socialista, y la mayor parte del liderazgo eran demócratas socialistas”, dijo Cohen. “No me sentía cómodo en él.”

Cohen fue uno de 22 demócratas que censuraron a la representante demócrata Rashida Tlaib por su defensa de un cántico propalestino de “del río al mar” en un video en el que acusaba al presidente Joe Biden de apoyar un “genocidio” palestino. Dijo que desde que emitió ese voto, Tlaib se ha negado a hablar con él.

La portavoz de Tlaib, Jessica Lee, dijo a CNN: “en este momento, la congresista Tlaib está enfocada en restablecer la electricidad para los residentes de Detroit tras apagones masivos, y en [Washington] DC, seguirá trabajando para mejorar la vida de nuestras familias —y trabajar con cualquiera para hacerlo, tal como lo hizo en la reciente aprobación de su proyecto de ley en la Ley 21st Century Road to Housing Act”.

La representante demócrata Becca Balint, de Vermont, dijo que está presionando a sus colegas para que consideren cuidadosamente qué es antisemitismo y qué es una crítica legítima a Israel.

“Si no lo resolvemos por nosotros mismos, entonces creo que vamos a perder la capacidad de realmente involucrarnos con nuestros propios votantes que se preocupan profundamente por esto”, dijo Balint a CNN.

Balint dijo que uno de sus electores la llamó recientemente una “traidora” por usar la palabra genocidio para describir las acciones de Israel. Dijo que señaló que su abuelo fue asesinado en el Holocausto.

“Es porque mi familia pasó por ese dolor que pienso en estas cosas con mucho cuidado, y me exijo a mí misma que siga intentando mantener los matices”, dijo.

Pero el representante demócrata Greg Landsman dijo que cree que el liderazgo tendrá que marcar el tono, alentando desacuerdos legítimos sobre políticas mientras traza una línea firme para asegurar que no se vuelvan personales o antisemitas. Luego, dependerá de los candidatos de la DSA tomar una decisión, añadió Landsman.

“Es un tema que nos está dividiendo, lo cual nos debilita y eso es un problema para el partido”, dijo Landsman a CNN. “Creo que va a recaer en los líderes del partido y en las personas que tienen sentimientos fuertes sobre Israel, independientemente de de qué lado estés, encontrar ese terreno común y luego girar hacia esas cosas que nos unen, que nos juntan, y después todos enfocados en los temas que más importan a la mayoría de los votantes”.

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