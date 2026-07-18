Dos miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses murieron y uno está desaparecido tras ataques iraníes en Jordania

Por Aleena Fayaz, CNN

Dos miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses murieron y uno está desaparecido en combate, anunció este sábado el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), lo que supone las primeras bajas estadounidenses en la guerra con Irán desde marzo.

“El 17 de julio, dos miembros estadounidenses de las Fuerzas Armadas murieron en combate en Jordania mientras el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) y sus fuerzas aliadas defendían el territorio jordano de ataques con misiles balísticos y drones iraníes. Además, un militar se encuentra desaparecido en combate”, informó el CENTCOM en una publicación en redes sociales.

Otros cuatro miembros estadounidenses fueron evacuados a hospitales en Jordania, pero ya han sido dados de alta, según el CENTCOM. Otros sufrieron heridas leves y se han reincorporado a sus funciones.

El CENTCOM indicó que no revelará la identidad de los soldados fallecidos hasta 24 horas después de que se notifique a sus familiares.

CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para solicitar comentarios sobre estas bajas.

Con estas muertes, la cifra de militares estadounidenses fallecidos en el conflicto, que dura ya casi cinco meses, asciende a 15.

El 1 de marzo, seis soldados de la Reserva del Ejército de EE.UU. murieron a causa de un ataque directo iraní contra un centro de operaciones improvisado en el puerto kuwaití de Shuaiba.

Días después, un sargento del Ejército falleció tras resultar herido en un ataque en Arabia Saudita.

Las últimas bajas estadounidenses se produjeron el 12 de marzo, cuando seis militares murieron al estrellarse un avión cisterna KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea de EE.UU. en el oeste de Iraq. No obstante, el incidente “no se debió a fuego hostil ni amigo”.

Estas últimas bajas se producen en un momento en que el frágil alto el fuego entre Irán y EE.UU. prácticamente se ha roto esta semana tras el intercambio de disparos entre ambas partes. A los letales ataques estadounidenses han seguido oleadas de drones y misiles iraníes, con un número creciente de objetivos en países que albergan bases de EE.UU.

Horas antes, este sábado, funcionarios iraníes informaron de la muerte de 12 iraníes en la última jornada, lo que eleva a 50 el número total de fallecidos en el país durante esta última fase de la guerra. Un vicegobernador de la provincia iraní de Hormozgan declaró que una planta desalinizadora de agua había sido destruida en un ataque con misiles estadounidenses. Las Fuerzas Armadas de EE.UU. aún no han respondido a esta afirmación.

Esta noticia ha sido actualizada con información adicional.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.