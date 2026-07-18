El camino de España hasta la final del Mundial 2026

Por Federico Leiva, CNN en Español

España va por su segunda estrella. Y mientras su afición ve señales o coincidencias con 2010 por doquier, la verdad es que el equipo de Luis de la Fuente se ha encargado de encender la ilusión con cada actuación en el campo. Y es que esta España, como la de hace 16 años atrás, llegó a la final tras un camino donde fue de menor a mayor.

La fase de grupos no mostró a la Roja dominante que borró del mapa a Portugal en cuartos de final y a Francia en semifinales. Fue una España dubitativa, que aún no tenía a un Lamine Yamal en plenitud, y que con los minutos fue encontrando su formación ideal.

El peor partido de España. No es que no haya merecido ganar, porque de hecho fue el portero Vozinha la gran figura del encuentro, pero la Roja no tuvo ideas claras para lastimar a los africanos y fue repetitivo y predecible. Sin embargo, terminó sirviendo para cambiar las piezas necesarias, como el lateral derecho, la compañía de Rodri en el medio o la de Oyarzabal en el ataque.

La Roja encontró todos los goles juntos en su segundo partido. A los 25 minutos ya le ganaba 3-0 a una Arabia Saudita muy pobre y un tanto en propia puerta en el segundo período completó la goleada. Fue otra España, con un Yamal titular haciendo diferencia en la derecha del ataque, y ya con Baena y Porro en el once inicial.

Otra actuación gris de los ibéricos. Apenas remataron una vez al arco, y en esa chance llegó el gol gracias a un error del portero uruguayo Muslera. España pareció jugar más con la urgencia del rival (quedó eliminado en ese partido) que con las ganas de atacar, pero le alcanzó para no sufrir casi nunca en defensa y cerrar otro juego con su propio arco en cero.

Donde apareció la España que todos esperábamos que apareciera. La Roja se encontró con cuatro europeos en fila, todos con estilos de juego distintos, y a todos los venció con altura y buen juego.

Un baile. No hay otra manera de definir el partido. España hizo lo que quiso con Austria y el 3-0 se quedó cortísimo. Oyarzabal confirmó su gran momento y Olmo mostró que con él el equipo gana en ritmo y juego asociado. Fue, con la excepción de Pedri, el 11 que vimos ante Bélgica y Francia. Los austríacos se fueron sin patear al arco.

La primera aparición de “San Merino”. España fue más que una muy tibia Portugal, especialmente en el segundo tiempo, y ganó el partido en el primer minuto de tiempo añadido con un gol del mediocampista del Arsenal, ingresado solo seis minutos antes. Pero a pesar de ser un 1-0, España dio la sensación de ser un equipo más serio que antes, que controla bien al rival y que espera paciente la hora de su gol.

Otro gran partido defensivo de la Roja, a pesar de que le marcaron por primera vez en todo el Mundial. España encontró su mejor 11 inicial sin Pedri, con Ruiz acompañando a Rodri en el mediocampo y llegando a posición de gol. Él abrió el partido y, otra vez sobre la campana final, apareció Merino para hacer inútil el empate de Bélgica. Los ibéricos solo permitieron dos tiros al arco y, de nuevo, dieron la sensación de calma hasta el tanto del triunfo.

¿Cuántos goles traían en la valija Mbappé, Dembélé, Barcola y Olise? Los talentosos franceses chocaron contra un muro defensivo español y cayeron en la telaraña de jugadores rivales cada vez que quisieron atacar en velocidad. España aisló a los mejores de Francia y, tras aprovechar el error de Digne para el 1-0 (de penal), jugó a sus anchas. Rodri estuvo en nivel dios manejando el balón en el mediocampo y el equipo coronó el triunfo con un gol a lo España: con el lateral derecho atacando profundo y quedando mano a mano ante el portero tras una habilitación a un toque de un Olmo que confundió a todos al quedar como centrodelantero.

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