El prominente disidente cubano Luis Manuel Otero Alcántra llega a EE.UU. tras ser liberado

Por Patrick Oppmann, CNN en Español

El prominente disidente cubano y artista del performance Luis Manuel Otero Alcántara llegó a Miami este sábado tras ser liberado de detención en Cuba, según confirmaron sus seguidores y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Una página de Facebook creada por su familia y amigos mostró una foto de Otero Alcántara a bordo de un vuelo de La Habana a Miami.

“Ahora Luis Manuel es libre”, escribieron sus seguidores, anunciando su liberación.

Rubio dijo en un comunicado que Otero Alcántara “llegó a Estados Unidos después de años de injusto encarcelamiento por parte del régimen ilegítimo cubano”.

“El miedo del régimen a que los cubanos de a pie digan la verdad sobre vivir bajo el comunismo y la represión constante quedó evidenciado por su cobardía al encarcelar a Otero Alcántara”, afirmó Rubio. “Por atreverse a imaginar una Cuba libre, fue acosado, detenido y encarcelado una y otra vez, pero hoy está en el exilio”.

Los grupos de derechos humanos consideraban a Otero Alcántara uno de los presos políticos de mayor perfil en la isla. Era una piedra en el zapato para el gobierno cubano, que cuestionaba sus credenciales como artista y lo acusaba de incitar la disidencia contra la dirigencia comunista de Cuba.

Según su página en redes sociales, se espera que Otero Alcántara realice un evento en Miami este sábado por la noche con seguidores tras su llegada.

“Desde principios de 2023, Luis ha aceptado el exilio como la única forma de continuar su labor como artista y activista, tras la represión implacable que ha sufrido”, dijeron sus seguidores en Facebook.

“La Seguridad del Estado no le dejó otra opción para salir de prisión”.

Antes de que Otero Alcántara saliera de Cuba, un funcionario de la embajada de Estados Unidos dijo a CNN que la representación diplomática había estado presionando por su liberación.

El gobierno cubano aún no ha comentado al respecto.

Otero Alcántara ha sido el disidente de mayor perfil encarcelado en Cuba desde las protestas del 11 de julio de 2021 por la falta de libertades y la crisis económica en el país.

Antes de su arresto en 2021, Otero Alcántara y otros miembros de su Movimiento San Isidro utilizaron las redes sociales para documentar su campaña contra la censura oficial y las autoridades policiales y de seguridad cubanas, que a menudo seguían cada uno de sus movimientos.

Sus protestas y huelgas de hambre fueron motivo de frustración para las autoridades de Cuba y condujeron a múltiples detenciones.

Además de ser un crítico del gobierno cubano, Otero Alcántara es un artista del performance aclamado internacionalmente. Compartió un premio Grammy por la canción “Patria y Vida” que criticó los fracasos y la represión del gobierno cubano.

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