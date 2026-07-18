Empleados federales fueron retenidos como rehenes en un bosque de California. Los presuntos secuestradores son padre e hijo

Por Emma Tucker, CNN

Dos trabajadores del Servicio Forestal de EE.UU. realizaban trabajo de campo en un bosque del norte de California la mañana del jueves cuando fueron secuestrados a punta de pistola, atados con bridas y llevados a un remolque remoto, dijeron las autoridades.

Usando el teléfono de una de las víctimas para hacer una llamada, un sospechoso dijo que había “tomado como rehenes a dos empleados federales del Servicio Forestal” y que tenía “munición real lista”, dijeron los fiscales federales.

La llamada provocó una enorme presencia de fuerzas del orden locales, estatales y federales que subieron a toda prisa por el camino de un solo carril hasta el campamento, ubicado a 600 metros de altura en un terreno escabroso en el bosque nacional Shasta-Trinity, dijeron las autoridades.

No fue sino hasta 15 horas después que los trabajadores del Gobierno fueron liberados y regresaron a casa a salvo, y los fiscales federales acusaron a un padre y a un hijo de secuestro.

Durante las negociaciones, las autoridades usaron drones para identificar el remolque y contactar al padre, dijo el sheriff del condado de Siskiyou, Jeremiah LaRue. Cuando lo hicieron, el padre dijo que quería hablar con el Buró Federal de Investigaciones, advirtiendo que tenía armas de fuego y municiones, dijo el sheriff.

Unas cuatro horas después, alrededor de las 4:20 p. m., las fuerzas del orden federales y locales pudieron comenzar las negociaciones, y el intercambio se prolongó casi 10 horas más hasta que los dos empleados fueron liberados con 15 minutos de diferencia, dijeron las autoridades.

Menos de una hora después, las fuerzas del orden pudieron “comunicarse con éxito” con uno de los sospechosos, lo que llevó a que el padre y el hijo salieran juntos del remolque.

Los presuntos secuestradores fueron identificados como Joseph Charles Henrichsen, de 49 años, y su hijo Phoenix Henrichsen, de 23, dijo el Departamento de Justicia. Están bajo custodia tras ser acusados de secuestrar a empleados federales, dijo la agencia.

El motivo aún no está claro y está siendo investigado, dijo la agencia.

“Me gustaría decirles que probablemente es lo más fluido que he visto en muchos años”, dijo el sheriff, refiriéndose a las negociaciones y la rendición.

Joseph Henrichsen tenía un rifle estilo AR-15 y cuchillos y afirmó tener granadas, según Brian Tosh, agente especial interino a cargo del FBI.

“Las situaciones de crisis como esta no suelen terminar con todos saliendo del lugar a salvo. Estamos muy orgullosos del trabajo que todos hicieron hoy”, dijo Tosh.

El jefe del Servicio Forestal de EE.UU., Tom Schultz, dijo que estaba “agradecido más allá de las palabras” de que los trabajadores estén en casa a salvo.

“Este resultado es un testimonio de la habilidad y el profesionalismo de nuestros agentes de las fuerzas del orden del Servicio Forestal, el FBI, la Oficina del Sheriff del Condado de Siskiyou y cada socorrista que acudió al llamado”, dijo Schultz.

En una conferencia de prensa, Schultz habló sobre cómo el secuestro “ha sido una experiencia aterradora para todos los involucrados, para nuestros empleados, sus familias, sus compañeros de trabajo y, francamente, para todos los que nos preocupamos por las personas que sirven a esta agencia y al público todos los días”.

CNN se ha puesto en contacto con el Departamento de Policía de Mt. Shasta y la Oficina del Sheriff del Condado de Siskiyou para obtener comentarios.

Si son condenados, los Henrichsen enfrentan una pena máxima de cadena perpetua y una multa de US$ 250.000.

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