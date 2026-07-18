Fútbol y emociones: los argentinos ponen a prueba a sus terapeutas con las remontadas de la Selección en el Mundial

Por Caitlin Hu y Sol Amaya, CNN en Español

Te despiertas nervioso. Pruebas la comodidad de una camiseta de la suerte, quizá la misma que llevabas la última vez que tu equipo ganó. Haces muecas y asientes durante las reuniones; tienes la vista puesta en el reloj. Finalmente, es el saque inicial. Uf. La angustia solo aumenta. Pero, ¿no se suponía que la Copa del Mundo debía ser divertida?

Mientras Argentina y España se preparan para enfrentarse por el título de campeones este domingo, los seguidores de ambos lados lo están pasando mal.

“He estado temblando desde hace unos días, honestamente”, dijo Bárbara Laura, de 23 años, a CNN en el centro de Madrid, antes del partido. “Si pierden, entonces lloraré en la calle. No tendré otra opción que abrir una botella de ron, beberla directamente y llorar”.

“Hay mucho en juego, mucho del estado de ánimo de uno está en la cuerda floja”, dice Pablo Nigro, presidente de la Asociación Argentina de Psicología del Deporte. “Es como si todos sintiéramos que estamos jugando, y eso eleva nuestras expectativas. El equipo no solo pierde; todos perdemos, y perdemos de una manera que, diría yo, es cruda y dolorosa”.

La angustia es parte de la experiencia de la Copa del Mundo para los verdaderos aficionados, incluso más allá del día del partido. Como dijo Freud, “nunca estamos tan indefensos ante el sufrimiento como cuando amamos”.

Más de un mes después del inicio del torneo, un amigo italiano todavía se siente amargado por el destino de sus queridos Azzurri, que no se clasificaron este año. “Ahora presenciar la Copa del Mundo sin ellos es aún más doloroso. Se siente como si estuviera entumecido y, en cierto modo, odio ver a todos mis amigos internacionales animando a sus equipos”, dice.

Ni siquiera lo menciones con los ingleses, muchos de los cuales aún no pueden hablar sobre la derrota de último minuto del miércoles, aunque un aficionado sí confesó que siente alivio cuando Inglaterra queda fuera de un torneo solo para poder bajarse de la montaña rusa emocional.

Para quienes realmente luchan con la carga emocional del juego, consideren tomar ejemplo de Argentina, un país cuyo amor por el fútbol solo es rivalizado por su pasión por el psicoanálisis.

Según una estadística frecuentemente citada de la Organización Mundial de la Salud, Argentina cuenta con 222 psicólogos por cada 100.000 personas, en comparación con 30 en EE.UU. y 48 en Francia. CNN habló con varios, muchos de ellos fervientes aficionados al fútbol.

Argentina ha sufrido en esta Copa del Mundo con una serie de partidos de infarto. La Albiceleste pareció apenas escapar de los primeros encuentros con Cabo Verde y Suiza, pasando por la mínima en tiempo extra. Hizo sudar a los aficionados nuevamente durante la semifinal del miércoles contra Inglaterra, esperando hasta los últimos minutos para marcar.

El día después de ese partido, la portada del diario La Nación de Buenos Aires insinuaba nervios a flor de piel, describiendo noches sin dormir con España “ya en la mente”. Pero el sufrimiento —y la resiliencia que surge de superarlo— son parte de la cultura argentina.

Nigro dice que los atletas acosados por la ansiedad son entrenados para trabajar en técnicas de relajación y visualización que otorgan una sensación de control, aunque señala que los nervios también “activan” a los jugadores de una manera que puede mejorar su desempeño en la cancha.

Tiene consejos diferentes para los participantes de sillón que sufren palpitaciones solo de pensar en el partido, señalando que la respiración y el pensamiento positivo probablemente no ayuden a un aficionado acérrimo en pleno estado de anticipación.

“Cuando la gente me llama y pregunta por su ansiedad, recomiendo enfocar el pensamiento en el momento más amplio: el hecho de que estamos viviendo esta situación también es un privilegio. No solo los 90 o 120 minutos del partido del domingo, sino el hecho de que estamos a punto de jugar una final”.

También insta a los pacientes a reconocer la hermandad del fanatismo. “Ver a la persona a tu lado en un estado maravilloso, verla con la camiseta nacional de camino al trabajo, o caminar por la calle y ver la bandera. Esas son pequeñas cosas que el lunes o martes —ganemos o perdamos— ya no estarán”.

Durante el partido en sí, dice, es una buena idea intentar disipar físicamente algo de energía, si es que aún no has saltado de tu asiento o empezado a gritarle a la pantalla.

“Si estás muy nervioso, sal a caminar, haz pequeños saltos, intenta hacer algo que quite un poco de esa tensión de algo que es imposible no experimentar. Durante el partido, vas a estar nervioso desde el minuto uno hasta… bueno, el minuto 90. Quiero decir, vas a estar nervioso, y esto es algo que tienes que anticipar.”

Y luego están las supersticiones. Desesperados por hacer algo, muchos hinchas argentinos recurren a la brujería: en los días de partido del Mundial, la familia de un colega de CNN pone cualquier cosa relacionada con el equipo rival en el congelador: chocolates suizos para el partido contra Suiza y un querido álbum de los Beatles cuando Inglaterra fue el adversario.

Otros insisten en sentarse exactamente en el mismo lugar donde vieron victorias anteriores; cuando Argentina va perdiendo, incluso los comentaristas deportivos de televisión animan a los espectadores a intentar cambiar de asiento para revertir la suerte del equipo.

“De alguna manera, estamos tratando de controlar lo incontrolable: que si hago estos ritos, al menos bajo un poco mi ansiedad, sintiendo que estoy aportando mi granito de arena para que el equipo gane”, dice Nigro.

Y aunque la cultura argentina de la terapia de conversación pueda convertir el sufrimiento psíquico en palabras en el diván del terapeuta, los hinchas pueden sentirse tranquilos de que los profesionales están entrenados para traducir sus nervios en estrategia en la cancha.

“Una vez que te pones esa camiseta y sales a la cancha, empiezas a dominar el estrés”, dice el experto argentino en psicología deportiva Jorge Rocco. Cuando Argentina se enfrentó a Inglaterra, usaron la energía creada por el sufrimiento inicial para recuperar el partido, dice.

“Estaba viendo el partido con un español y le dije: ‘Espero que Inglaterra meta un gol’. Y me pregunta por qué. Porque los primeros minutos se jugaron como una partida de ajedrez”. Los equipos se estudiaban, nadie arriesgaba.

“Pero Argentina empezó a jugar otro partido una vez que, emocionalmente, dijeron: ‘(Inglaterra) no puede tener lo que es nuestro.’”

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