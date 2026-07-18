Humo de incendios forestales en Canadá perturba la vida y eventos en EE.UU. durante último fin de semana de la Copa Mundial

Por Dalia Faheid, Alea Motwane, Dakota Smith y Kate Petersen, CNN

Erin Cotton no se percató del humo hasta que le empezaron a llorar los ojos y sus dos hijos se quejaron de que les picaba la piel.

“Fue entonces cuando recordé cómo me sentí durante el incendio de Palisades”, declaró Cotton, una madre de Washington, con dos hijos de 5 y 1 año, que vivía en California cuando uno de los incendios forestales más destructivos en la historia del estado arrasó el año pasado.

Cotton es una de las más de 100 millones de personas en el Medio Oeste, el Noreste y la región del Atlántico Medio que respiran aire peligroso proveniente de densas y asfixiantes columnas de humo de los incendios forestales en Canadá.

El humo afectó negativamente a las actividades veraniegas al aire libre en más de una docena de estados debido a las alertas por la mala calidad del aire.

Eventos como un desfile de bebés en Flint, Michigan, un concierto de rock en Herndon, Virginia, y la maratón America’s Mile en Pittsburgh fueron cancelados el viernes debido a la persistencia del humo.

Los negocios también se han visto afectados durante la temporada alta: parques de atracciones como Kennywood y Sandcastle Water Park en Pensilvania cerraron sus puertas debido a la mala calidad del aire.

Eventos deportivos muy esperados, como el partido de los Cleveland Guardians contra los Pittsburgh Pirates y el Campeonato Nacional RowFest en Michigan, fueron cancelados o pospuestos.

Pero una pregunta se cierne sobre el ambiente con la misma densidad que el humo: ¿Supondrá la contaminación atmosférica un problema para la final del Mundial el domingo por la tarde en la ciudad de Nueva York?

La buena noticia: Es posible que el humo más denso se disipe de la región antes de la final. La mala noticia: Es posible que algunas columnas de humo menos densas y más finas lleguen a la zona.

Abigail Nguyen, residente de Washington, planeaba ver el Mundial en la explanada de Washington junto a miles de aficionados al fútbol. Ahora dice que lo verá en casa con sus compañeras de piso.

“No puedo captar del todo el ambiente y la energía del público, lo cual es muy triste, porque deberíamos estar celebrando este evento de verano en lugar de estar encerrados en casa”, se quejó.

Residentes desde Minnesota hasta Washington, declararon a CNN que el aire contaminado ha alterado sus vidas, afectando a todo, desde su salud y ocio hasta sus negocios y vida familiar.

Las autoridades de algunos de los estados más afectados aconsejaron a los residentes que permanecieran en sus casas y que usaran mascarillas si necesitaban salir.

Para algunos, los cierres y las recomendaciones sobre el uso de mascarillas les trajeron recuerdos de la pandemia de covid-19 de hace unos seis años. Otros, como Cotton, recordaron desastres naturales del pasado, lo que los hizo reacios a salir a la calle.

Las comunidades de algunas zonas del Atlántico Medio y del Noreste se enfrentarán a una mala calidad del aire hasta el sábado por la tarde, cuando llegue un sistema de tormentas que ayudará a despejar el aire.

Milwaukee, Chicago y Detroit registraron el viernes por la mañana una de las peores calidades del aire del país, pero los peligrosos niveles de contaminación se extendieron hasta el sur de Ohio y Virginia Occidental.

“Chicago está experimentando actualmente la peor calidad del aire de su historia”, informó la alcaldía en una publicación en redes sociales el jueves por la noche. “Por favor, permanezcan en interiores y, si deben salir, utilicen una mascarilla N95 o KN95 que les quede bien para su seguridad”.

El Departamento de Salud de Detroit está ofreciendo mascarillas gratuitas a los residentes y animando a todos a quedarse en casa.

En Filadelfia, “es probable que todos sufran efectos en la salud por la exposición” al humo en el aire, advirtieron las autoridades en un comunicado de prensa el viernes.

En la capital del país, el Departamento de Salud está distribuyendo mascarillas al personal gubernamental que trabaja al aire libre, informó el departamento a CNN el viernes.

Las actividades gubernamentales al aire libre han sido canceladas y las piscinas y parques acuáticos al aire libre han cerrado, añadió.

El viernes, Cotton tardó el doble de tiempo en conducir debido al intenso tráfico en Washington, ya que la mayoría optó por conducir en lugar de caminar por las calles llenas de humo.

Al llegar al campamento de verano de su hija, descubrió que las actividades al aire libre habían sido canceladas.

“Los niños llegaron en traje de baño, pero no pudieron salir a jugar debido a la mala calidad del aire y al humo”, comentó. “Todos los niños tuvieron rabietas”.

Nguyen estaba ilusionada por disfrutar de un cálido verano al aire libre, pero el humo la hizo dudar a la hora de salir a correr como de costumbre hasta la explanada y a dar sus paseos diarios con su perro.

“No puedo ver a tres cuadras de distancia. Todo está muy borroso afuera. Me picaban un poco los ojos”, afirmó. “Se nota que el aire es más difícil de respirar por el humo. Nunca antes había sentido este tipo de aire”.

Coty Jen, originaria de California pero residente en Pensilvania, dijo haber experimentado “muchos más incendios forestales de los que quisiera”.

“Tengo el filtro de aire encendido y sigo usando una mascarilla N95 en mi oficina”, señaló Jen, profesora de ingeniería química en la Universidad Carnegie Mellon. “El aire se cuela por las rendijas de la ventana, por las puertas. Es omnipresente y me irrita los pulmones. Me da dolor de cabeza”.

Si bien algunos negocios que dependen del flujo de clientes durante el verano se han visto obligados a cerrar temporalmente sus puertas, otros se niegan a que el humo altere sus planes.

La Northern Lakes Arts Association de Ely, Minnesota, estrena el viernes por la noche su producción de “Jesucristo Superstar” mientras los incendios forestales arrasan el estado.

“Creemos un espacio donde la comunidad pueda reunirse y compartir una experiencia”, declaró a CNN Ian Francis Lah, director artístico ejecutivo. “Y, con suerte, ofrezcámosles un respiro del humo y el fuego, y de la constante incertidumbre sobre lo que depara el mañana”.

Las comunidades vulnerables, incluidas las personas con problemas de salud y las personas sin hogar o que trabajan al aire libre, han sufrido efectos desproporcionados debido a la mala calidad del aire.

En Pittsburgh, los trabajadores comunitarios están visitando con mayor frecuencia a las personas sin hogar y añadiendo mascarillas a los kits de higiene que distribuyen, según Jerrel Gilliam, director ejecutivo de la organización sin fines de lucro Light of Life Rescue Mission de Pittsburgh.

“La falta de vivienda se vuelve aún más peligrosa con un clima como este debido a la deshidratación. La gente suda y no puede reponer el agua, por lo que corre peligro”, indicó Gilliam.

En Ohio, la Dra. Megan Conroy dijo que prevé ayudar a pacientes con asma durante el fin de semana y hasta la próxima semana.

“Mis pacientes me comentan que… notan esos síntomas, que tienen que tomar sus medicamentos de rescate y que deben estar muy atentos a sus actividades”, comentó el neumólogo.

Una tormenta repentina traerá vientos del sur, empujando el humo hacia el norte y trayendo aire más fresco para el sábado por la noche.

Tras el paso del sistema, los vientos del norte podrían traer más humo a la región el domingo por la tarde, aunque no será tan denso ni abrumador como las columnas de humo que se han visto en la zona durante los últimos días.

¿Qué tiempo hará este fin de semana para el Mundial?

Las tormentas que azotaron la ciudad de Nueva York el sábado por la tarde y noche podrían provocar fuertes aguaceros y riesgo de inundaciones repentinas en zonas urbanas, pero deberían amainar para el domingo por la mañana.

Esto propiciaría un clima agradable el domingo por la tarde para el partido entre Argentina y España, con temperaturas que rondarían los 27 grados Celsius.

Se prevé que el cielo esté despejado, aunque podría haber algo de neblina debido al humo residual que no llega tan cerca del suelo. La calidad del aire debería mejorar en comparación con los últimos días.

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Con información de Nic Anderson, de CNN.