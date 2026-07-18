Retiran lechuga iceberg en 27 estados de EE.UU. por posible contaminación con cyclospora

Por Jamie Gumbrecht, CNN

El proveedor de productos agrícolas Taylor Farms está retirando lechuga iceberg distribuida en 27 estados de EE.UU. debido a una posible contaminación con cyclospora, el parásito que ha causado miles de casos de diarrea en todo el país.

La empresa informó que está “eliminando activamente” los productos, suspendió la distribución de lechuga iceberg proveniente del centro de México hacia Estados Unidos y ya no está recibiendo productos del lote implicado.

“Los consumidores que hayan comprado la lechuga iceberg retirada deben desecharla de inmediato y no consumirla”, indicó la empresa.

Taylor Farms informó que el producto de lechuga iceberg rallada fue distribuido entre el 29 de junio y el 16 de julio en Alabama, Arkansas, Connecticut, Florida, Georgia, Iowa, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Maryland, Michigan, Missouri, Mississippi, Carolina del Norte, Nueva Hampshire, Nueva Jersey, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Virginia y Wisconsin.

El aviso de retiro incluye abreviaturas de marcas y algunas descripciones de productos, incluidas las fechas de consumo preferente, pero no menciona minoristas, restaurantes ni nombres de productos específicos.

“En este momento, Taylor Fresh Foods no ha proporcionado públicamente información sobre la distribución ni una lista de clientes que recibieron el producto que fue retirado voluntariamente del mercado”, dijo la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) en una actualización el viernes.

El sábado, otra actualización de la FDA informó que una muestra de lechuga rallada de Taylor Farms, fuera del alcance del retiro actual, dio positivo para cyclospora. El lote fue retenido y Taylor Farms está trabajando para determinar “si alguna parte de este lote implicado está disponible en el comercio o en los hogares de los consumidores”, indicó la actualización.

Varias marcas dijeron que ya han retirado de sus tiendas y suministros los productos de lechuga de Taylor Farms afectados por el retiro.

Funcionarios federales de salud han vinculado un gran brote de cyclospora en el Medio Oeste con lechuga iceberg rallada suministrada por Taylor Farms y servida en algunos restaurantes Taco Bell en Michigan, Ohio, Indiana, Virginia Occidental y Kentucky. Taco Bell dijo el viernes que retiró la lechuga de sus restaurantes y de su cadena de suministro a nivel nacional.

La FDA indicó que podrían añadirse más estados a la lista a medida que se disponga de más información.

El sábado, Jack in the Box informó que la lechuga retirada fue distribuida a tiendas en Texas, Oklahoma y Louisiana. Cuando la empresa fue notificada, retiró de inmediato los productos afectados y los reemplazó con lechuga de otra fuente nacional.

“En este momento, no se han reportado enfermedades asociadas con alimentos servidos en Jack in the Box en relación con la investigación en curso de la FDA”, dijo la empresa en un comunicado.

El distribuidor de alimentos para restaurantes Sysco también dijo que ya había tomado medidas respecto a la lechuga iceberg de Taylor Farms proveniente de México.

“Sysco retiró proactivamente de la distribución todos los productos de lechuga iceberg procesada de Taylor Farms de México e instruyó a los clientes a destruirlos después de enterarse de que los reguladores indicaron un posible vínculo entre la lechuga de Taylor Farms y un brote de cyclospora en cinco estados”, dijo un portavoz en un comunicado el sábado.

Walmart dijo en un comunicado a CNN que no hay indicios de que sus productos hayan sido afectados por el brote de cyclospora, pero retiró cuatro productos de ensalada de lechuga iceberg en bolsa de la marca Marketside de ubicaciones seleccionadas como medida de precaución.

US Foods dijo que un “número limitado” de productos bajo su marca Cross Valley Farms se vieron afectados por el retiro y que comenzó a notificar a los clientes el viernes.

Las personas con ciclosporiasis pueden presentar síntomas que incluyen diarrea acuosa, calambres e hinchazón durante semanas, lo que puede llevar a la deshidratación.

Los casos de esta enfermedad intestinal causada por un parásito microscópico están aumentando en todo Estados Unidos, con casi 7.000 casos confirmados o bajo investigación en 34 estados desde el 1 de mayo, según datos publicados esta semana por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU.

Funcionarios federales de salud informaron que hay múltiples investigaciones en curso: algunas relacionadas con el gran brote en el Medio Oeste, otras que involucran a estados individuales y algunas que involucran casos que aún no se han vinculado a ningún grupo.

Hasta ahora, el brote vinculado a la lechuga se considera regional, centrado en el Medio Oeste. El departamento de salud del estado de Michigan ha reportado más de 5.000 casos de ciclosporiasis durante la investigación del brote.

El Departamento de Salud estatal señaló que “no puede afirmar con certeza que todas las enfermedades estén vinculadas a la misma fuente de exposición”, pero que el aumento concentrado y pronunciado de casos “sugiere firmemente que la gran mayoría de estas enfermedades están asociadas con el mismo brote”. Esto lo convertiría en el mayor brote de cyclospora registrado en Estados Unidos.

Los productos de Taylor Farms también han estado vinculados a brotes previos de enfermedades, incluidos casos de E. coli relacionados con cebollas en tiras en 2024 y casos de cyclospora asociados con lechuga en 2013.

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Con información de Deidre McPhillips, de CNN.