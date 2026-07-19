Acuerdo nuclear que permitiría el enriquecimiento de uranio por Arabia Saudita está a la espera de la aprobación de Trump

Por Davis Winkie y Zachary Cohen, CNN

La administración Trump acordó tentativamente permitir que Arabia Saudita enriquezca uranio sin implementar las salvaguardias internacionales destinadas a prevenir el desarrollo de armas nucleares, según fuentes familiarizadas con el asunto y documentos revisados por CNN.

El borrador del acuerdo nuclear que describe el apoyo de Estados Unidos al programa nuclear civil de Riad está a la espera de la firma del presidente Donald Trump, a pesar de que las negociaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudita concluyeron en octubre de 2025.

Dos fuentes familiarizadas con el tema indicaron que la guerra en curso con Irán —que, según Trump, se lanzó en parte para evitar que Teherán utilizara su uranio enriquecido para fabricar armas nucleares— ha influido en el retraso de la firma de Trump. Una de las fuentes señaló que algunos en el Capitolio también creen que la administración Trump está retrasando la aprobación porque podría enfrentar una resolución bipartidista de desaprobación que bloquearía la entrada en vigor de los acuerdos.

Expertos dijeron a CNN que el acuerdo podría potencialmente proporcionar a Arabia Saudita una vía hacia las armas nucleares, a menos que se implementen salvaguardias estrictas. El príncipe heredero del país, Mohammed bin Salman, ha amenazado previamente con construir sus propias armas nucleares si Irán, el principal rival regional de su país, adquiere la bomba.

Cuatro fuentes señalaron que el acuerdo, que incluye un pacto de cooperación nuclear civil conocido como acuerdo 123 y un acuerdo obligatorio de salvaguardias nucleares, aún no ha sido enviado al Congreso para su revisión, como exige la ley federal una vez que la Casa Blanca lo firma.

La Casa Blanca no respondió a preguntas sobre los acuerdos y, en cambio, remitió a CNN a una declaración de octubre de 2025 del secretario de Energía, Chris Wright, anunciando el fin de las negociaciones.

“Hemos llegado a un acuerdo para la cooperación nuclear civil”, dijo Wright en ese momento. “Juntos, con acuerdos bilaterales de salvaguardias, queremos fortalecer nuestra asociación, llevar la tecnología nuclear estadounidense a Arabia Saudita y mantener un firme compromiso con la no proliferación”.

La Embajada de Arabia Saudita en Washington no respondió a una solicitud de comentarios.

La administración Trump informó a algunos en el Capitolio sobre los lineamientos básicos de los acuerdos nucleares con Arabia Saudita a principios de este año y, incluso entonces, se anticipó que tendría un arreglo especial que permitiría cierto grado de enriquecimiento doméstico de uranio y/o reprocesamiento de plutonio, según una fuente familiarizada con el asunto. La fuente dijo que eso sería “sin precedentes” para un acuerdo de este tipo.

La disposición sobre el enriquecimiento de uranio incluye estipulaciones impuestas por Estados Unidos, dijeron dos fuentes a CNN, pero los detalles sobre posibles limitaciones no están claros.

El acuerdo 123 tampoco proporcionará la última palabra sobre si Arabia Saudita obtendrá tecnología y material sensibles.

El acuerdo es un marco legal básico para que empresas estadounidenses (o el Gobierno) transfieran material y tecnología nuclear al programa nuclear civil del país receptor. Estas transferencias están sujetas a una revisión adicional.

El enriquecimiento de uranio y el reprocesamiento de plutonio son las dos principales vías para crear el material central necesario para fabricar armas nucleares. La mayoría de los países cuyos reactores nucleares civiles requieren uranio enriquecido no lo producen localmente; en cambio, compran el material a proveedores como Estados Unidos o Rusia y lo reciben en envíos sellados bajo estricta supervisión internacional.

Pero el borrador del acuerdo tampoco exige que Arabia Saudita adopte un acuerdo estándar de salvaguardias nucleares reforzadas con la Agencia Internacional de Energía Atómica, conocido como el Protocolo Adicional, según una exención presentada al Congreso el año pasado por la administración y una carta del Departamento de Estado de mayo a los legisladores, ambas revisadas por CNN. En cambio, el acuerdo de salvaguardias será solo entre Estados Unidos y el reino.

La AIEA es el organismo de control nuclear de la ONU, encargado de prevenir el desarrollo ilícito de armas nucleares mediante la verificación de los compromisos de los países bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear, o TNP. La agencia lo hace a través de métodos como el monitoreo tecnológico, inspecciones presenciales y análisis de fuentes abiertas.

La administración, en su informe de exención de 2025 al Congreso, dijo que el borrador del acuerdo bilateral de salvaguardias entre EE.UU. y Arabia Saudita “emplea salvaguardias adicionales y medidas de verificación en las áreas más sensibles a la proliferación… enriquecimiento, conversión, fabricación de combustible y reprocesamiento”.

Sin proporcionar detalles específicos, el informe de exención indicó que el OIEA desempeñaría un papel en la protección del programa nuclear saudí y afirmó que “el OIEA tendría las herramientas necesarias” para su trabajo, pero no contaría con la supervisión estandarizada del OIEA a través del Protocolo Adicional.

Tanto el potencial de enriquecimiento y reprocesamiento como la falta de un compromiso reforzado del OIEA generaron de inmediato preocupaciones entre muchos miembros del Capitolio, según una fuente familiarizada. El acuerdo con Arabia Saudita contrasta con el acuerdo de 2009 entre EE.UU. y los Emiratos Árabes Unidos, mediante el cual los EAU aceptaron la supervisión reforzada del OIEA y prometieron renunciar al enriquecimiento y reprocesamiento. Los expertos nucleares se refieren al acuerdo con los EAU como el “estándar de oro” para la cooperación nuclear.

“El Protocolo Adicional fue diseñado explícitamente para dar al OIEA más acceso después de que quedó claro que los acuerdos de salvaguardias (básicos) integrales eran insuficientes” para evitar que los países avanzaran hacia armas nucleares, dijo Kelsey Davenport de la Asociación de Control de Armas.

Andrea Stricker, subdirectora del trabajo de no proliferación en el grupo de expertos Foundation for Defense of Democracies, dijo a CNN que ahora no es el momento de establecer nuevos estándares.

“Si no tienes el Protocolo Adicional en vigor, entonces el OIEA tendría menos derechos para ir a (inspeccionar presuntos) sitios no declarados”, dijo Stricker. “Creo que, con el retroceso del problema del enriquecimiento en Irán, esta es una oportunidad clave para redoblar el estándar de oro”.

Dan Joyner, consultor en regulación nuclear y profesor de Derecho en la Universidad de Alabama, dijo que no ve “la ausencia de un Protocolo Adicional como, por sí sola, motivo de alarma”. Dijo que el acuerdo bilateral entre EE.UU. y Arabia Saudita es “una forma razonable de complementar las salvaguardias existentes del OIEA en Arabia Saudita, aunque la adecuación… en última instancia depende de sus términos aún no publicados”.

Sin embargo, Stricker dijo que no hay una forma segura de permitir el enriquecimiento o el reprocesamiento en suelo saudí, incluso si tal instalación se estableciera bajo control estadounidense.

“No se puede estar seguro de que los saudíes no intentarían nacionalizar una instalación”, dijo. “Entonces, el presidente de EE.UU. en ese momento se enfrentaría a la decisión de si tendría que bombardear la instalación para tratar de evitar una ruptura o algo por el estilo”.

Stricker sugirió que los técnicos y científicos saudíes que trabajan en centrifugadoras de enriquecimiento también podrían aplicar sus conocimientos en otras instalaciones secretas. El programa de armas nucleares de Pakistán se lanzó de manera similar después de que se cree que el científico Abdul Qadeer Khan recurriera a planos de centrifugadoras de una empresa europea que lo empleó para poner en marcha el programa paquistaní. Se cree que Khan también compartió sus conocimientos con Irán, Libia y Corea del Norte. Pakistán sostiene que Khan actuó solo al vender la tecnología.

Joyner dijo que cree que los beneficios de la cooperación nuclear pacífica de Arabia Saudita superan “la existencia de algún riesgo residual de proliferación”. Un argumento a favor de la cooperación es que crearía un mercado comercial lucrativo para la resurgente industria nuclear estadounidense, lo que se alinea con los objetivos de política energética de la administración Trump. Otro argumento es el riesgo de que Rusia o China ofrezcan a los saudíes los términos que desean con salvaguardias menos efectivas.

Sin embargo, Davenport, de la Asociación de Control de Armas, advirtió de que establecer el precedente de acuerdos de salvaguardias nucleares “a la medida” podría permitir que Rusia y China hagan lo mismo con otros países.

“¿Cómo se sentirían los Estados Unidos si Rusia comenzara a impulsar sus propias salvaguardias bilaterales en lugar de los estándares más intrusivos del OIEA?”, dijo.

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Con información de Jennifer Hansler, de CNN.